شهادت در حال قرائت قرآن (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم موسی جمشیدیان

28 آبان سال 1362 متولد شد و 14 آبان سال 1394 در حلب سوریه به شهادت رسید.

همسر این شهید در گفت‌وگو با کیهان گفت: «شهید موسی جمشیدیان عاشق امام زمان(عج) بود. اولین‌بار که من برای آشنایی پیش از ازدواج با ایشان به‌صورت تلفنی صحبت کردم، گفت من زندگی‌ای می‌خواهم که در راستای ظهور امام زمان(عج) باشد، دوست دارم هر تلاشی که در زندگی انجام می‌دهیم، ما را یک قدم به ظهور نزدیک‌تر کند. همسرم عاشق حضرت زهرا(س) بود. نام من را در تلفنش پرتوی فاطمه(س) ذخیره کرده بود. یک‌بار که علت را پرسیدم گفت: همه ما شیعیان زندگی‌مان را مدیون حضرت زهرا(س) هستیم و خلقت ما از نور حضرت زهرا(س) است.» دوستان شهید موسی جمشیدیان درباره نحوه شهادت ایشان گفتند؛ در روز شهادت آقا موسی طبق معمول وضو می‌گیرد و می‌رود کنار یک ‌تانک می‌نشیند و مشغول تلاوت قرآن می‌شود، تا اینکه موشک اسرائیلی به ‌تانک اصابت می‌کند و‌ ترکش‌های زیادی به بدن آقا موسی می‌خورد و او با همان قرآنی که در دست داشته به حالت سجده به زمین می‌افتد و شهید می‌شود. جالب است آیه قرآنی که آقا موسی لحظاتی قبل از شهادت تلاوت می‌کردند آیه «ولا تحسبن‌الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون» بوده و صفحات قرآن هم خون‌آلود می‌شود.