سرویس ورزشی-

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با نتایجی غیرمنتظره همراه شد؛ سپاهان با پیروزی پرگل برابر ملوان به صدر جدول رسید، پرسپولیس در تهران برابر فجرسپاسی تن به شکست داد تا بحران در اردوی سرخ‌پوشان و اعتراض هواداران به تارتار و بازیکنان شدت بگیرد و فولاد نیز با توقف مقابل چادرملو از رسیدن به رتبه دوم بازماند.

هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته با انجام 5 دیدار در شهرهای مختلف کشور آغاز شد. در نخستین دیدار این هفته تیم‌های شمس‌آذر قزوین و صنعت نفت آبادان از ساعت 16:30 روز پنجشنبه در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم رفتند که این بازی با شکست خانگی یک بر صفر میزبان خاتمه یافت. محسن یوسفی در دقیقه 35 تنها گل پیروزی‌بخش صنعت آبادان را به ثمر رساند تا شاگردان سیروس پورموسوی 10 امتیازی شوند و 2 پله در جدول صعود کنند و در رتبه پانزدهم قرار بگیرند. این نتیجه باعث شد که شمس‌آذر 7 امتیازی باقی بماند و به رده هفدهم سقوط کند.

شوک ملوان جواب نداد

در سایر بازی‌های این هفته که دیروز با انجام چهار دیدار پیگیری شد تیم سپاهان اصفهان با پیروزی پرگل مقابل ملوان به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. ملوان که تصور می‌شد با بازگشت مازیار زارع پس از رد استعفایش به سکان هدایت فنی انزلی‌چی‌ها با شوک مثبت در اصفهان به میدان می‌رود، عملکردی نامطلوب داشت تا سپاهان در یک بازی یکطرفه و کاملاً هوشمندانه بتواند با چهار گل و در حضور تماشاگرانش مقابل ملوان به پیروزی

برسد.

احسان حاج‌صفی(۷ - پنالتی)، آرش رضاوند (۴۲)، کسری طاهری (۵۵) و مهدی لیموچی (۶۱) برای سپاهان گلزنی کردند تا شاگردان محرم نویدکیا پاداش بازی بی‌نقص خود را با کسب سه امتیاز حساس و رسیدن به امتیاز ۲۶ در جدول به دست آوردند و به صدر جدول لیگ برتر برسند.

آلومینیوم دوباره رنگ پیروزی را دید

در اراک تیم‌های آلومینیوم اراک و مس شهربابک از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی(ره) و با قضاوت میثم عباسپور به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر شاگردان پیروز قربانی در تیم آلومینیوم به پایان رسید. در دقیقه ۷۵ شروین بزرگ روی پاس مهدی مهدوی موفق شد دروازه مس شهربابک را باز کند و تنها گل این مسابقه را به ثمر برساند. این گل در نهایت برای آلومینیوم کافی بود تا شاگردان پیروز قربانی با حفظ برتری خود تا پایان مسابقه، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست بیاورند و پس از چند هفته ناکامی رنگ برد را ببینند.

با این نتیجه، آلومینیوم اراک ۱۷ امتیازی شد و با صعود به رده ششم جدول رده‌بندی، جایگاه خود را در نیمه بالایی جدول بهبود بخشید. در سوی مقابل، مس شهربابک با پنج امتیاز همچنان در قعر جدول باقی ماند تا روند ناکامی‌های این تیم ادامه پیدا کند. مس شهربابک با این شکست همچنان تنها تیم لیگ برتر است که در فصل جاری موفق به کسب پیروزی نشده است.

باختن در تهران عادت پرسپولیس شد

اما در مهم‌ترین بازی این هفته و از ساعت 16:30 دیروز تیم‌های پرسپولیس و فجرسپاسی شیراز در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف هم رفتند که فجر سپاسی با نتیجه 2 بر یک به برتری دست یافت. احسان پهلوان در دقیقه 15 و ابوالفضل موردی در دقیقه 59 گل‌های فجر را به ثمر رساندند و مسعود ریگی هافبک فجرسپاسی، دروازه خودی را در دقیقه 69 به اشتباه گشود.

پرسپولیس که هفته گذشته پس از یک شکست به برتری دست یافته بود، ‌در خانه خود شکست خورد تا در ادامه روند پُرفرازونشیب خود 23 امتیازی باقی بماند و با توجه به برتری سپاهان، صدر جدول را به شاگردان محرم نویدکیا تقدیم کند. سپاهان با 26 امتیاز صدرنشین است و پرسپولیس با 23 امتیاز، در رتبه دوم جای دارد. فجرسپاسی هم با هدایت مهدی رجب‌زاده به سومین پیروزی خود در چهار هفته اخیر دست یافت و با 17 امتیاز، به جایگاه هفتم صعود کرد.

پرسپولیس در این دیدار با ترکیب پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، مجید عیدی، دانیال ایری، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر (46 - امیرحسین محمودی)، مهدی تیکدری، تیوی بیفوما (2+90 - پوریا شهرآبادی)، محمد عمری و علی علیپور(کاپیتان) (60 - ایگور سرگیف) به میدان رفت.

پرسپولیس در شرایطی وارد این مسابقه شد که با توجه به فاصله کمی که میان سرخ‌پوشان و سپاهان ایجاد شده بود، نیاز مبرمی به سه امتیاز این مسابقه داشت. پرسپولیس در نیمه اول موقعیت‌هایی روی دروازه میهمان ایجاد کرد که فرصت‌های فجر بیشتر از تیم تارتار بود. ضربه سر شاهین توکلی اولین شانس گلزنی فجری‌ها بود که از بالای دروازه پرسپولیس به بیرون رفت. در دقیقه 15 اما حرکت زیبای احسان پهلوان و عبور از سد مدافعان پرسپولیس، با ضربه دقیق این بازیکن و ثبت گل اول فجر همراه

بود.

محمدمهدی محبی در 45 دقیقه نخست بهترین موقعیت‌های پرسپولیس را رقم زد که علی غلامزاده هر دو شوت او را مهار کرد. همچنین ابوالفضل موردی که یک کارت زرد در نیمه ابتدایی نیمه اول گرفته بود،‌ در دقیقه 38 روی دانیال ایری مرتکب خطا شد و وحید زمانی نیز به او کارت زرد دوم را نشان داد. داور پس از بازبینی صحنه به کمک سیستم کمک داور ویدیویی (VAR) از تصمیم خود صرف‌نظر کرد و موردی به ترکیب فجرسپاسی برگشت.

همین بازیکن در دقیقه 59 کار ترکیبی بازیکنان فجرسپاسی را تبدیل به گل کرد تا «کاکو»های شیرازی را به رقم زدن اتفاقی بزرگ در تهران نزدیک کند. پرسپولیس در دقایق باقیمانده بی‌محابا روی دروازه فجر حمله کرد که تنها در دقیقه 69 ثمره داشت. مسعود ریگی در دقیقه 69 کرنر ارسالی به روی دروازه فجر سپاسی را با ضربه سر، به اشتباه وارد دروازه خودی کرد تا پرسپولیسی‌ها را به ادامه بازی امیدوار کند. حملات پرسپولیس در ادامه مسابقه ثمره‌ای نداشت تا فجر هر سه امتیاز بازی را کسب کند.

«حیا کن، رها کن» به تارتار هم رسید!

هواداران پرسپولیس در این مسابقه شعارهایی علیه مهدی تارتار، علی علیپور و بازیکنان تیم خود سر دادند و به نظر می‌رسد ماه‌عسل تارتار و پرسپولیس به سر رسیده باشد. آنها از تارتار و علیپور خواستند از پرسپولیس بروند؛ بازیکنان این تیم را بی‌غیرت خواندند تا ورزشگاه شهرقدس روز عجیبی را پشت‌سر بگذارد.در پی شکست مقابل فجرسپاسی شیراز با پیشنهاد پیمان حدادی، مدیرعامل و تأیید هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم مشمول جریمه مالی شدند. بر این اساس، بازیکنان 10 درصد و اعضای کادر فنی 15 درصد جریمه شدند. این تصمیم در راستای لزوم پاسخگویی در قبال نتایج کسب‌شده و تأکید بر مسئولیت‌پذیری تمامی اعضای تیم اتخاذ شده است.

فرار فولاد از شکست در یزد

در آخرین بازی دیروز تیم فولاد خوزستان در دیدار با چادرملو از شکست گریخت تا روند نباختن‌های دو تیم پابرجا بماند. این بازی که دو تیم از ساعت 17:30 در ورزشگاه شهید نصیری یزد مقابل هم صف‌آرایی کردند با تساوی یک - یک به پایان رسید. چادرملو در دقایق تلف‌شده نیمه اول صاحب یک ضربه پنالتی شد. دیگو تورس که به‌دلیل مکث پیش از پنالتی مقابل استقلال سبب مردود شدن این پنالتی شده بود، در دقیقه 4+45 پشت این ضربه ایستاد که حامد لک توانست این پنالتی را مهار کند. با وجود از دست دادن پنالتی، تورس در دقیقه 45 کرنر دقیقی روی سر محمدحسین خسروی ارسال کرد و خسروی توپ را به تور دروازه فولاد رساند تا میزبان پیش بیفتد. این پایان کار نبود و ابوالفضل زاده‌عطار در دقیقه 84 گل تساوی فولادی‌ها را به ثمر رساند تا شاگردان حمید مطهری از شکست در این مسابقه فرار کنند.

چادرملو که در هشت مسابقه اخیر خود متحمل شکستی نشده، با 18 امتیاز در جایگاه هشتم ایستاد. فولاد هم نتوانست جای پرسپولیس را در رتبه دوم بگیرد و با 23 امتیاز و تفاضل گل کمتر از سرخ‌پوشان، در رتبه سوم جدول قرار گرفت.

برنامه سایر دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال به این شرح است:

شنبه 16 آبان 1405

*پیکان...........................نساجی مازندران(ساعت15:30)

*تراکتور..............................خیبر خرم‌آباد(ساعت15:30)

*استقلال خوزستان....................استقلال(ساعت16:30)

یکشنبه 17 آبان 1405

*گل‌گهر.......................................ذوب‌آهن(ساعت16:15)