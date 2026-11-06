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کد خبر: ۳۴۱۵۱۹
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
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برگزاری مراسم تشییع پیکر حسن حبیبی

مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن حبیبی پیشکسوت فوتبال کشور برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن حبیبی، بازیکن و مربی پیشین فوتبال ایران صبح پنجشنبه 14 آبان ماه 1405 در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد. در این مراسم تعدادی از پیشکسوتان ورزش و فوتبال کشور حضور داشتند.  مرحوم حبیبی که در روز 18 بهمن سال 1318 چشم به جهان گشود، سابقه بازی در تیم‌های شاهین، استقلال و پاس را در کارنامه داشت.  وی اولین سرمربی تیم ملی ایران بعد از انقلاب اسلامی بود و هدایت تیم امید ایران را نیز در کارنامه داشت.

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