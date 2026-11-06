هانیه رستمیان سهمیه المپیک ۲۰۲۸ را کسب کرد

تیرانداز ایرانی با کسب مقام چهارم مسابقات جهانی قطر نخستین سهمیه المپیک ۲۰۲۸ را برای کاروان ایران به ارمغان آورد.

هانیه رستمیان در تپانچه ۱۰ متر بانوان و در جریان مسابقات قهرمانی جهان در دوحه قطر نخستین سهمیه کاروان ایران و اولین سهمیه تیراندازی کشورمان در المپیک ۲۰۲۸ را کسب کرد.‌ هانیه رستمیان در این مسابقات در رده چهارم ایستاد و با توجه به اینکه دو حریف چینی در بین سه نفر برتر قرار داشت، سهمیه به نفر چهارم تعلق گرفت.