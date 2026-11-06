ایده مهم

حبیب‌اله ظفریان: «ایده تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های آن، واردات گاز از روسیه و صادرات مجدد/سوآپ آن به کشورهای همسایه است؛ پس از جنگ ۴۰ روزه معنا و کارکرد جدی‌تر و عمیق‌تری در ساخت جدید نظم منطقه‌ خواهد داشت.»

نظم نوین جهانی

مهدی ترابیان: «آمریکا طی دهه‌های گذشته تلاش کرده این تصور را در ذهن ملت‌ها ایجاد کند که هیچ کشوری توان ایستادگی در برابر اراده واشنگتن را ندارد و هر کشوری در مقابل آمریکا بایستد، محکوم به شکست است. ایران این تصور را بهم ریخت. دیوار شکست‌ناپذیری آمریکا ترک برداشت.»

حمایت

رضا مرادی با انتشار این تصویر نوشت: «چقدر درست گفتن که شاید جمهوری اسلامی یکی از معدود نظام‌هایی در جهان باشد که غالباً مخالفانش از نظر اقتصادی وضعیت بهتری از حامیانش دارن.»

باز هم ثابت شد

سیدنظام‌الدین موسوی با اشاره به شکست ترامپ و حامیانش در انتخابات آمریکا، نوشت: «پس یادداشت می کنیم: مقاومت، هزینه دارد اما نتیجه هم دارد. سازش، هم هزینه دارد هم نتیجه ندارد.»

سیلی ماندگار ایران بر صورت ابرقدرت

احسان منصوری: «درست است که از مفتضح شدن عموهایتان و حتی عمه گراهام‌تان خوشحالیم اما معنی‌اش این نیست که دموکرات‌ها موجودات شریف و پاکدستی‌اند. صرفاً خوشحالیم سیلی ایران چنان بر صورت ابرقدرت استعماری نشست که رؤسای‌جمهور آینده قبل از شلیک کردن تفریحی به ناو بی‌سلاح یا مدرسه، دست و پای‌شان بلرزد.»

عمق شکست ترامپ

وحید یامین‌پور: «جی.دی ونس معاون ترامپ در توییتی عجیب به چهار عامل شکست جمهوری‌خواهان اعتراف کرد: ۱. به جنگ پایان دهید. ۲. بر هزینه‌های زندگی و تورم تمرکز کنید. ۳. آمریکا را در اولویت قرار دهید.

۴. در روابط خود با اسرائیل تجدیدنظر کنید. معاون دولت جمهوری‌خواهان آشکارا از پایان جنگ و تجدیدنظر در روابط با اسرائیل سخن می‌گوید. عمق شکست ترامپ اینجا آشکار می‌شود که معاونش با شعار و طرح اصلی‌اش فاصله‌گذاری می‌کند. مقاومت ایران و به ‌شکست کشاندن طرح آمریکا در جنگ صورت‌بندی سیاست داخلی آمریکا را تغییر خواهد داد.»