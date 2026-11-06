مقامات پرو اعلام کردند یک محموله قاچاق حاوی بیش از سه هزار عنکبوت از گونه «تارانتولا» در حالی که به آلمان منتقل می‌شد، در فرودگاهی در «لیما» توقیف شد.

به گزارش ایسنا، سازمان ملی جنگلداری و حیات‌وحش این کشور اعلام کرده است این عنکبوت‌ها در داخل جوراب‌های کثیفی جاسازی شده بودند که در سه چمدان متعلق به دو تبعه آلمانی و یک شهروند لهستانی قرار داشت.

این محموله قاچاق زمانی کشف شد که مأموران در جریان بازرسی معمول گمرکی در فرودگاه بین‌المللی «خورخه چاوز»، متوجه جنب‌وجوش غیرعادی در داخل چمدان‌ها شدند.

کارشناس کنترل حیات‌وحش در سازمان ملی جنگلداری پرو گفت: متوجه شدیم که برخی از آنها در حال حرکت هستند؛ هم عنکبوت‌‌های کوچک در میان‌شان بود و هم عنکبوت‌های بزرگ. کورا سوارز افزود: هر عنکبوت از این‌گونه می‌تواند در اروپا حدود ۵۰۰ یورو (۵۶۰ دلار) به فروش برسد، بدین معنا که تنها یک محموله می‌تواند ارزشی معادل ۱.۵ میلیون یورو داشته باشد. این عنکبوتیان که از مناطق مختلف پرو جمع‌آوری شده بودند، در مراحل گوناگون رشد از تخم و نوزاد گرفته تا نمونه‌های بالغ، کشف شدند.

به نوشته گاردین، سازمان ملی جنگلداری و حیات‌وحش اعلام کرد این سه شهروند اروپاییِ متهم به قاچاق عنکبوت‌ها، توسط پلیس ویژه جرایم زیست‌محیطی بازداشت شده‌اند و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

براساس گزارش اینترپل، قاچاق غیرقانونی حیات‌وحش یک فعالیت مجرمانه بسیار سودآور است که سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار در سراسر جهان درآمد ایجاد می‌کند. چنین اقدامات غیرقانونی تحت عنوان قاچاق حیات‌وحش، یکی از عوامل اصلی از بین رفتن تنوع زیستی در کره زمین به شمار می‌رود.