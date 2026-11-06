مراسم شصت و چهارمین جایزه بنیاد فرهنگی البرز برگزار شد و ۵۵ دانش‌آموز، جایزه نوبل ایرانی را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و دبیر جایزه البرز در این مراسم با اشاره به اندیشه و میراث زنده‌یاد حسینعلی البرز، بنیان‌گذار بنیاد فرهنگی البرز، اظهار داشت: او ثروت را صرفاً برای انباشت نمی‌خواست، بلکه در پی ساختن آینده بود و پس از تلاش و کارآفرینی، در سال ۱۳۴۲ با تأسیس بنیاد فرهنگی البرز، تمام دارایی خود را برای اشاعه فرهنگ تشویق دانش و تکریم اهل علم وقف کرد.

حیدر ارشدی با بیان اینکه سه آرمان اصلی واقف شامل کاهش آلام بشری، ارتقای رفاه زندگی انسانی و اعتلای نام و حیثیت ایران در جامعه جهانی است، افزود: این آرمان‌ها یادآور آن است که دانش زمانی به کمال نزدیک می‌شود که بتواند مشکلی از مردم حل کند، رنجی را کاهش دهد و آینده‌ای بهتر بسازد.

ارشدی با اشاره به نگاه حسینعلی البرز به مفهوم میراث و ارث، گفت: او در نوشته‌ای به تاریخ سال ۱۳۴۸، در پاسخ به این تصور که با واگذاری دارایی خود به بنیاد، فرزندانش را از ارث محروم کرده است، تأکید می‌کند که میراث ارزشمندتری برای آنان باقی گذاشته است؛ میراثی از دانش و انسانیت. او همچنین نوشته بود که با تأسیس بنیاد، صدها فرزند بااستعداد دارد که چشم و چراغ آینده کشور خواهند بود.

وی با بیان اینکه رسالت بنیاد فرهنگی البرز از طریق دو رویداد ملی دنبال می‌شود، ادامه داد: جایزه البرز نخبگانی برای پاسداشت چهره‌های برجسته علمی و پژوهشی و جایزه البرز دانش‌آموزی برای شناسایی و تشویق نوجوانانی طراحی شده است که در آغاز مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای خود قرار دارند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اشاره به شهرت جایزه البرز به عنوان «نوبل ایرانی» بیان داشت: اعتبار این جایزه تنها به قدمت آن وابسته نیست، بلکه استقلال نیت واقف، استمرار حمایت‌ها و دقت در انتخاب شایستگان نیز در این اعتبار نقش دارد.

ارشدی اظهار داشت: در شاخص‌های فراخوان ثبت‌نام جایزه البرز سال ۱۴۰۵ تلاش شده است ارزیابی‌ها هماهنگی بیشتری با ساحت‌های شش‌گانه تعلیم‌وتربیت در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش داشته باشد؛ از پژوهش و فناوری، المپیاد، نوآوری و فعالیت‌های قرآنی گرفته تا حوزه‌های ادبی، هنری، اجتماعی، ورزشی، مهارت‌های حرفه‌ای و کارآفرینی.

وی تأکید کرد: معدل بالای ۱۹ در تمامی پایه‌های تحصیلی، شرط ورود به رقابت جایزه البرز بوده است؛ شرطی که از تلاش مستمر و انضباط تحصیلی شما حکایت دارد، اما نمی‌خواهیم ارزش یک نوجوان را تنها در نمره‌های او خلاصه کنیم. این رویکرد به معنای آن نیست که هر دانش‌آموز باید در همه عرصه‌ها صاحب مدال باشد، بلکه هدف آن است که استعدادهای متفاوت به رسمیت شناخته شوند. نوجوانی که پژوهشی اصیل انجام می‌دهد، مسئله‌ای کاربردی را حل می‌کند یا مهارتی می‌آموزد، می‌تواند در آینده نقشی مؤثر در پیشرفت کشور داشته باشد.

ثبت‌نام بیش از ۹ هزار دانش‌آموز

از سراسر کشور

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اشاره به استقبال گسترده از فراخوان امسال جایزه البرز دانش‌آموزی گفت: شمار ثبت‌نام‌کنندگان از دو هزار و ۲۹۱ نفر در سال گذشته به ۹ هزار و ۷۹۲ نفر در سال جاری رسیده است؛ آماری که از حضور دانش‌آموزان تمامی ۳۱ استان کشور حکایت دارد و بیش از چهار برابر شده است.

ارشدی افزود: این استقبال در شرایطی رقم خورده که کشور با تجاوز دشمن مواجه بوده و شرایط تحصیلی دانش‌آموزان می‌توانست تحت تأثیر قرار گیرد. این آمار بیش از آنکه مایه مباهات باشد، مسئولیت‌آفرین است؛ چراکه استعداد در انحصار شهرهای بزرگ یا مدارس برخوردار نیست و بنیاد باید برای گسترش فرصت اطلاع از فراخوان، حضور در رقابت و دیده‌شدن شایستگی‌های نوجوانان در سراسر ایران تلاش کند.

وی همچنین به امضای تفاهم‌نامه همکاری چهارساله میان این بنیاد و وزارت آموزش‌وپرورش در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه با هدف منسجم‌تر شدن چارچوب همکاری‌ها و با همین نگاه منعقد شده است.

اعطای جوایز ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی

به برگزیدگان

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اشاره به برگزاری شصت‌وچهارمین دوره جایزه البرز اظهار داشت: در این دوره ظرفیت تجلیل از ۶۴ دانش‌آموز پیش‌بینی شده بود و امروز از ۵۵ برگزیده شایسته تقدیر می‌شود که ۲۸ نفر از دوره متوسطه دوم و ۲۷ نفر از دوره متوسطه اول هستند.

ارشدی ادامه داد: به هر یک از برگزیدگان دوره متوسطه دوم مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و به هر یک از برگزیدگان دوره متوسطه اول مبلغ ۸۰ میلیون تومان جایزه نقدی، به همراه لوح تقدیر و تندیس جایزه البرز اعطا خواهد شد. تمام این جوایز از محل عواید موقوفه بنیاد فرهنگی البرز تأمین می‌شود.