اسنپ‌چت در پی فشار نهاد ناظر بر ایمنی آنلاین انگلیس، فرایند غیرفعال‌سازی پیش‌فرض قابلیت پیشنهاد و پیدا کردن دوستان برای کاربران زیر

۱۸ سال را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، اسنپ‌چت از ۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۵ آبان ۱۴۰۵) غیرفعال‌کردن پیش‌فرض قابلیت «پیدا کردن دوستان» (Find Friends) را برای کاربران زیر ۱۸ سال در انگلیس آغاز کرده است؛ اقدامی که با هدف دشوارتر کردن ارتباط افراد ناشناس با کودکان و کاهش خطر سوءاستفاده آنلاین انجام می‌شود.

با اعمال این تغییر، حساب کاربران زیر ۱۸ سال دیگر به‌طور پیش‌فرض در پیشنهادهای دوستی سایر کاربران نمایش داده نمی‌شود و خود این کاربران نیز پیشنهادهای دوستی دریافت نمی‌کنند. البته امکان ارتباط با افرادی که از قبل در فهرست مخاطبان آنها قرار دارند، همچنان وجود خواهد داشت.

این تصمیم پس از فشارهای نهاد ناظر بر ایمنی آنلاین انگلیس (آفکام) اتخاذ شده است. این نهاد در ماه مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) از اسنپ‌چت خواسته بود تدابیر سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری از ارتباط افراد بزرگسال ناشناس با کودکان اجرا کند.

آفکام اعلام کرده است که اجرای این تغییر را در طول ماه جاری میلادی زیر نظر خواهد گرفت. اسنپ‌چت همچنین به این نهاد وعده داده است که تا پایان سال ۲۰۲۶، سازوکارهای مؤثر احراز سن را برای اطمینان از برخورداری تمام کاربران زیر ۱۸ سال از این تدابیر ایمنی اجرا کند.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی آفکام، ۳۲ درصد کودکان ۸ تا ۱۲ ساله در انگلیس از اسنپ‌چت استفاده می‌کنند؛ با وجود اینکه حداقل سن مجاز استفاده از این پلتفرم ۱۳ سال است.