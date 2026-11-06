هنگام خرید طلا و سکه فاکتور رسمی دریافت کنید

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با هشدار درباره تقلب در بازار طلا و سکه، از خریداران خواست هنگام معامله هرگونه طلا (سکه و قطعات طلا) فاکتور رسمی دریافت کنند.

یاسر رایگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره عرضه سکه‌های تقلبی و مشکلات خریداران هنگام فروش مجدد سکه‌های خریداری‌شده اظهار داشت: حدود دو تا سه ماه پیش، با توجه به گزارش‌های دریافتی درباره احتمال تقلب در تولید طلا، نسبت به این موضوع هشدار دادیم.

رایگانی با تأکید بر ضرورت خرید طلا و سکه از مراکز معتبر گفت: مردم باید هنگام خرید از اصالت و تضمین کالای موردنظر اطمینان حاصل کنند تا در زمان فروش یا مرجوع کردن آن با مشکل مواجه نشوند.

وی ادامه داد: خرید طلا، سکه و مصنوعات طلا باید حتماً همراه با فاکتور رسمی باشد و شهروندان از خرید این محصولات بدون فاکتور خودداری کنند؛ زیرا بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی فروشندگان و تضییع حقوق خریداران را فراهم کند. فاکتور خرید باید معتبر و دارای تاریخ، مهر و امضای فروشنده باشد و مردم طلا و سکه را از مراکز معتبر تهیه کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به امکان پیگیری موارد تقلب در عرضه طلا و سکه بیان داشت: در صورت مشاهده تقلب در کسب، شهروندان می‌توانند موضوع را به شعب سازمان تعزیرات حکومتی اعلام و از این طریق پیگیری کنند.

رایگانی با بیان اینکه نداشتن فاکتور رسمی می‌تواند خریدار را هنگام فروش مجدد با مشکل مواجه کند، افزود: در چنین شرایطی ممکن است فرد نتواند کالای خریداری‌شده را با قیمت متناسب با نرخ روز در بازار عرضه کند و ناچار شود طلا یا سکه خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر بفروشد. دریافت فاکتور رسمی علاوه بر اینکه حق قانونی خریدار است، امکان پیگیری تخلف و اثبات خرید را نیز فراهم می‌کند.

واریز وجه معامله طلا به حساب شخص ثالث؛ ممنوع

وی، درباره درخواست برخی طلافروشان برای واریز وجه معاملات به حساب اشخاص دیگر اظهار داشت: خریداران باید از پذیرش چنین درخواستی خودداری کنند و وجه معامله را فقط به حساب خود فروشنده واریز کنند. ترجیح این است که خریداران از دستگاه کارت‌خوان مستقر در محل طلافروشی استفاده کنند یا در صورت انتقال وجه، مبلغ را به حسابی واریز کنند که متعلق به خود فروشنده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به مشکلات حقوقی احتمالی ناشی از واریز وجه به حساب اشخاص ثالث گفت: موارد متعددی مشاهده شده که انتقال وجه به حساب افراد دیگر، حواشی و مشکلاتی ایجاد کرده و حتی برخی اشخاص تا سال‌ها درگیر پیامدهای آن بوده‌اند؛ در حالی که ممکن است در اصل معامله و اتفاقات بعدی نقشی نداشته باشند.

رایگانی ادامه داد: ممکن است برخی فروشندگان برای فرار از مسائل مالیاتی یا ثبت نکردن دقیق و شفاف میزان فروش خود، از خریدار بخواهند وجه معامله را به حساب دیگری واریز کند؛ اما خریدار نباید چنین درخواستی را بپذیرد. یکی از راه‌های اثبات خرید، تراکنش مالی میان خریدار و فروشنده است و شهروندان نباید با واریز وجه به حساب اشخاص ثالث، این امکان را از خود سلب کنند.

وی خاطرنشان کرد: خریداران باید هنگام انجام معاملات طلا و سکه دقت کنند که پرداخت وجه به‌صورت شفاف و از طریق حساب متعلق به فروشنده انجام شود تا در صورت بروز اختلاف یا مشکل، امکان اثبات معامله و پیگیری حقوقی آن را داشته باشند.