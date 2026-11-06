ارسال پرونده جنایت جنگی آمریکا در حمله به مراسم عروسی در بندر کوهستک به دادسرای تهران

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از ارجاع تمام اسناد و مدارک پرونده جنایت جنگی آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک به دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، مجتبی قهرمانی با اشاره به جنایت حمله به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک، این حمله را مصداق بارز جنایت جنگی دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل که بدون هیچ اقدام نظامی علیه دیگران، مورد تهاجم قرار گرفته، حق دارد این تجاوز غیرقانونی را در مراجع قضایی بین‌المللی پیگیری کند.

قهرمانی با بیان اینکه، پیگیری موضوع تجاوز غیرقانونی به خاک کشورمان و متعاقب آن به شهادت رسیدن کودکان، زنان و مردان بیگناه، اولویت اصلی ما در این پرونده است، افزود: بر این اساس به محض وقوع این جنایت، روند تحقیقات از سوی مسئولان قضایی استان، مقامات قضایی محلی و ضابطین در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با کمک کارشناسان نظامی آغاز شد.

وی درباره روند رسیدگی به این پرونده تأکید کرد: تمام مستندات از جمله اظهارات اولیای دم شهدا، جانبازان، آسیب‌دیدگان و شهود، گواهی‌های پزشکی قانونی، تصاویر بقایای پیکر‌ها و شواهد به‌دست‌آمده از موشک‌های به‌کاررفته، تکمیل و برای رسیدگی متمرکز به دادسرای امور انقلاب تهران ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه در پرونده‌های جنایت جنگی، دفاعیات بلاوجهی مانند «عدم اطلاع فرمانده» از نظر حقوقی مسموع نیست، ادامه داد: فرماندهان نظامی، حتی در صورت عدم صدور دستور مستقیم، نسبت به اقدامات زیردستان خود دارای مسئولیت کیفری هستند.