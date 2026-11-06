رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: پزشک‌نمای فعال که بدون داشتن مدارک و صلاحیت پزشکی، در حوزه جراحی زیبایی فعالیت می‌کرد، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار داود معظمی گودرزی اظهار داشت: در پی دریافت شکایت‌های متعدد درباره فعالیت فردی فاقد صلاحیت در حوزه خدمات زیبایی و جراحی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

معظمی گودرزی افزود: متهم با راه‌اندازی صفحه‌ای در اینستاگرام و استفاده از عنوان پزشک زیبایی، تصاویر و نمونه‌کارهای جراحی دیگر پزشکان را برای جلب اعتماد مخاطبان منتشر می‌کرد و در ازای دریافت مبالغ قابل‌توجه، خدمات جراحی و زیبایی ارائه می‌داد.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم فاقد مدارک پزشکی و صلاحیت تخصصی بوده و برای پیشبرد فعالیت‌های خود از مهر و مدارک دیگر پزشکان سوءاستفاده می‌کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات فنی و هماهنگی قضایی، این فرد شناسایی و دستگیر شد. برخی از شاکیان نیز اعلام کرده‌اند پس از دریافت خدمات از متهم، دچار عوارض پزشکی شده و سلامت‌شان به خطر افتاده است.

معظمی گودرزی با اشاره به تعدد شکایت‌ها اعلام کرد: براساس تحقیقات پلیس، متهم بیش از 57 میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده است و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.

وی از شهروندان خواست پیش از دریافت خدمات پزشکی و زیبایی، صلاحیت و هویت ارائه‌دهندگان خدمات را از طریق مراجع رسمی، از جمله سازمان نظام‌پزشکی، بررسی کنند و صرفاً به تبلیغات و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند. شهروندان می‌توانند موارد مشکوک در فضای مجازی را از طریق شماره 096380 یا درگاه رسمی پلیس فتا گزارش کنند.