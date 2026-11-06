فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۵۰۹
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

دستگیری پزشک‌نمای اینستاگرامی با 5/7 میلیارد تومان کلاهبرداری از جراحی زیبایی

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: پزشک‌نمای فعال که بدون داشتن مدارک و صلاحیت پزشکی، در حوزه جراحی زیبایی فعالیت می‌کرد، دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار داود معظمی گودرزی اظهار داشت: در پی دریافت شکایت‌های متعدد درباره فعالیت فردی فاقد صلاحیت در حوزه خدمات زیبایی و جراحی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
معظمی گودرزی افزود: متهم با راه‌اندازی صفحه‌ای در اینستاگرام و استفاده از عنوان پزشک زیبایی، تصاویر و نمونه‌کارهای جراحی دیگر پزشکان را برای جلب اعتماد مخاطبان منتشر می‌کرد و در ازای دریافت مبالغ قابل‌توجه، خدمات جراحی و زیبایی ارائه می‌داد.
وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم فاقد مدارک پزشکی و صلاحیت تخصصی بوده و برای پیشبرد فعالیت‌های خود از مهر و مدارک دیگر پزشکان سوءاستفاده می‌کرد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات فنی و هماهنگی قضایی، این فرد شناسایی و دستگیر شد. برخی از شاکیان نیز اعلام کرده‌اند پس از دریافت خدمات از متهم، دچار عوارض پزشکی شده و سلامت‌شان به خطر افتاده است.
معظمی گودرزی با اشاره به تعدد شکایت‌ها اعلام کرد: براساس تحقیقات پلیس، متهم بیش از 57 میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده است و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.
وی از شهروندان خواست پیش از دریافت خدمات پزشکی و زیبایی، صلاحیت و هویت ارائه‌دهندگان خدمات را از طریق مراجع رسمی، از جمله سازمان نظام‌پزشکی، بررسی کنند و صرفاً به تبلیغات و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند. شهروندان می‌توانند موارد مشکوک در فضای مجازی را از طریق شماره 096380 یا درگاه رسمی پلیس فتا گزارش کنند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

بازدارندگی مطلق شکست مطلق آمریکا(یادداشت روز)

کدو‌تنبل‌های وارداتی و خواب سنگین متولیان فرهنگ!

قرارداد بزرگ گازی تهران و مسکو ایران به‌ هاب گازی منطقه تبدیل می‌شود

فرار از ولخرجی در شب انتخابات

کافه سلطان؛ وارونگیِ واقعیت در بحران

تکنیک پرایمینگ و آماده‌سازی ذهنی در جنگ

قصه مردانی‌که از خانه به حمـاسـه رسیدند

بوشهر میزبان پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس می‌شود

خـانـواده مـن

نقش مصاحبه در تاریخ شفاهی