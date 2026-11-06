توزیع شیر در مدارس ۱۰ استان آغاز شد

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش از آغاز توزیع شیر در مدارس بیش از ۱۰ استان کشور خبر داد و گفت: در سایر استان‌های مشمول نیز قراردادها منعقد شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی فرهادی با اشاره به روند اجرای طرح توزیع شیر در مدارس اظهار داشت: منابع مالی این طرح پیش‌بینی و پیش از آغاز سال تحصیلی به استان‌ها ابلاغ شد و با هماهنگی وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت کشور، استانداران و وزارت بهداشت، اقدامات اجرایی برای توزیع شیر آغاز شده است.

فرهادی افزود: در بیش از ۱۰ استان توزیع شیر آغاز شده و در سایر استان‌های مشمول نیز قرارداد‌ها منعقد شده است. وی درباره علت تأخیر در توزیع شیر در برخی مدارس گفت: براساس پروتکل‌های وزارت بهداشت، شیر پس از تولید باید ۱۰ روز در قرنطینه بماند تا سلامت آن تأیید شود؛ بنابراین بخشی از شیر‌های تأمین‌شده هنوز در دوره قرنطینه قرار دارند و پس از پایان این دوره به مدارس تحویل داده می‌شوند.

70 درصد تغذیه رایگان به شیر اختصاص یافت

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به تغییر در الگوی تغذیه رایگان مدارس در سال جاری ادامه داد: امسال ۷۰ درصد تغذیه رایگان به شیر و ۳۰ درصد آن به تغذیه سالم اختصاص یافته است. از آنجا که تولیدکنندگان شیر ظرفیت تأمین تمام نیاز آموزش‌وپرورش را در طول سال تحصیلی ندارند، با استفاده از نظر متخصصان تغذیه و هماهنگی وزارت بهداشت، بخشی از برنامه به تغذیه سالم اختصاص پیدا کرده است. فرهادی تأکید کرد: این طرح در مدارس دولتی ابتدایی و مدارس متوسطه شبانه‌روزی اجرا می‌شود و امیدواریم با استمرار آموزش حضوری، پوشش آن به‌طور کامل انجام شود.

منتفی ‌شدن آزمون استخدامی ۲۴ هزار نفری در سال گذشته

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به منتفی‌شدن آزمون استخدامی ۲۴ هزار نفری در سال گذشته به علت شرایط جنگی کشور گفت: برای سال تحصیلی جدید مجوز استخدام ۲۴ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان را از سازمان اداری و استخدامی دریافت کرده بودیم، اما شرایط جنگی اجازه برگزاری این آزمون را نداد. برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ بیش از ۶۰ درصد معلمانی که واجد شرایط بازنشستگی بودند، استمرار خدمت دادند.