هرکشوری به آمریکا کمک کند هدف مشروع ایران خواهد بود

مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در صورت تجاوز جدید، هر کشور یا نیرویی که به آمریکا در حمله علیه ایران کمک کند، می‌تواند هدف مشروع جمهوری اسلامی قرار گیرد.

سردار سرتیپ پاسدار علی بلالی، مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگوی ویژه با شبکه خبری العالم ضمن تشریح راهبرد موشکی ایران، تأکید کرد که بومی‌سازی صنعت موشکی و پهپادی، پراکندگی زیرساخت‌ها و آمادگی برای سناریوهای مختلف، امکان استمرار عملیات و مقابله با تهدیدها را فراهم کرده است.

وی همچنین تصریح کرد در صورت تجاوز جدید، هر کشور یا نیرویی که به آمریکا در حمله علیه ایران کمک کند، می‌تواند هدف مشروع جمهوری اسلامی قرار گیرد.

او همچنین با تأکید بر اهمیت خودکفایی در تولید تسلیحات گفت: بومی‌سازی صنایع موشکی، پهپادی و پدافندی موجب شده است توان دفاعی ایران به متغیرهای خارجی وابسته نباشد.

تغییر در راهبرد موشکی ایران؛ تکیه بر تولید بومی و بازدارندگی پایدار

سردار بلالی در پاسخ به این سؤال که «جنگ‌های اخیر چه تغییرات بنیادینی در دکترین موشکی ایران ایجاد» گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از سرزمین و دستاوردهای انقلاب اسلامی شکل گرفته‌اند و این نظام جمهوری اسلامی نیز نیروهای مسلح خود را به‌گونه‌ای آماده کرده است که بتوانند در برابر قدرت‌های استکباری به‌صورت نامتقارن مقاومت کنند و ضربات مناسبی به دشمن وارد آورند.

وی با اشاره به محدودیت منابع اقتصادی و مالی افزود: با توجه به محدود بودن منابع، باید روش و مسیری را انتخاب کنیم که بتوانیم با امکانات موجود، بیشترین بهره‌برداری راهبردی را از تسلیحات داشته باشیم.

این مقام نظامی ادامه داد: اگر تمام توان نیروهای مسلح صرف سلاحی شود که بومی نیست و برای تولید آن به خارج وابستگی داشته باشیم، چنین سلاحی نمی‌تواند بازدارندگی ایجاد کند... برای مثال، اگر هواپیما را مبنای قدرت جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم، اما خودمان تولیدکننده آن نباشیم، این موضوع به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند؛ زیرا برای افزایش تولید چنین تسلیحاتی ناچار خواهیم بود از دیگران درخواست کمک کنیم.

به دلیل بومی بودن تسلیحات

قدرت دفاعی کشور هیچ‌گاه تحت تأثیر متغیرهای خارجی قرار نمی‌گیرد

سردار بلالی تصریح کرد: در حوزه موشکی وضعیت متفاوت است؛ ما این صنعت را کاملاً بومی کرده‌ایم و تمام نیازهای مربوط به تولید موشک، پهپاد و سامانه‌های پدافندی در داخل کشور تأمین می‌شود. این مسئله راهبردی را در اختیار ما قرار داده است که بر اساس آن، قدرت دفاعی کشور هیچ‌گاه تحت تأثیر متغیرهای خارجی قرار نمی‌گیرد و همین امر بازدارندگی ایجاد می‌کند.

وی افزود: از همان ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران و زمانی که به سمت تأمین سلاح‌های موشکی حرکت کردیم، توانستیم این بازدارندگی را ایجاد کنیم. در جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز نشان دادیم که چگونه می‌توانیم از این تسلیحات استفاده کنیم. در جنگ تحمیلی سوم، با بهره‌گیری از تجربیاتی که در جنگ تحمیلی دوم به دست آورده بودیم، بهترین استفاده را از این سلاح‌ها کردیم.

مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به استمرار عملیات‌ها و حفظ روند حملات گفت: ما در استمرار عملیات‌ها، وارد کردن ضربات و حفظ آهنگ تهاجمی، عملکرد بسیار بهتری نسبت به نبردهای گذشته داشتیم.

پایگاه‌ها موشکی ما از برد مناسبی برای هدف قرار دادن رژیم صهیونیستی

و پایگاه‌های آمریکا برخوردارند

وی این مسئله را نشانه درستی راهبرد انتخاب‌شده دانست و اظهار داشت: اکنون پایگاه‌های موشکی در سراسر کشور، از شمال شرق تا شمال غرب و جنوب شرق، گسترش یافته‌اند. این پایگاه‌ها برد مناسبی برای هدف قرار دادن رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکا دارند.

سردار بلالی با اشاره به ساختار این پایگاه‌ها گفت: پایداری این زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای است که هیچ سلاح متعارفی قادر نیست آن‌ها را از بین ببرد؛ زیرا در عمق زمین قرار دارند و به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان استقرار و فعالیت مستمر در آن‌ها وجود داشته باشد. نیروها می‌توانند در این پایگاه‌ها مستقر شوند، آماده‌سازی‌های لازم را انجام دهند، در زمان مناسب برای شلیک اقدام کنند و سپس به عمق پایگاه‌ها بازگردند.

وی تأکید کرد: این پایداری همان استمرار عملیاتی مورد اشاره شماست. ما چنین ساختاری را ایجاد کرده‌ایم و این استمرار نیز برقرار است؛ به‌گونه‌ای که همه‌چیز در اختیار خودمان قرار دارد. این مهم‌ترین عامل است. اگر چنین وضعیتی نداشتیم، کافی بود قطعه‌ای از یک سلاح وارداتی در اختیارمان قرار نگیرد تا آن سلاح از کار بیفتد. این، راهبرد اصلی ماست.

توانایی ایران در هدف قرار دادن اهداف متحرک با موشک‌های بالستیک

سردار بلالی در ادامه گفت: سردار رضایی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) اعلام کردند که ما از چنین سلاحی (موشک‌های بالستیک) استفاده کرده‌ایم و آن را علیه ناوهای آمریکایی به کار گرفته‌ایم. آمریکایی‌ها نیز با توجه به مشاهده تأثیر این سلاح بر ناوهای خود، از منطقه ما دور شده‌اند و در نقطه‌ای متوقف شده‌اند که این موشک به آن دسترسی ندارد.

وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد که چون خودمان تولیدکننده هستیم و صنعت موشکی را بومی کرده‌ایم، می‌توانیم متناسب با نیازهای صحنه نبرد، هر نوع سلاحی را که نیاز داشته باشیم تولید کنیم. این روش باعث شده است طرف مقابل متوجه شود که این سلاح توانایی وارد کردن آسیب به ناوهایش را دارد؛ به همین دلیل، تلاش می‌کند خود را از برد موشک‌های ما خارج کند.

این مقام نظامی ادامه داد: پیش از این نیز موشک «خلیج‌فارس» را در اختیار داشتیم که نمونه آن در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. این موشک ۵۰۰ کیلومتر برد دارد و همان مأموریتی را انجام می‌دهد که موشک دوربردی که اخیراً آزمایش کردیم، بر عهده ‌دارد؛ یعنی هدف قرار دادن اهداف متحرک.

طراحی موشک خلیج ‌فارس برای بیرون راندن ناوهای آمریکایی از این منطقه

سردار بلالی خاطر نشان کرد: اساساً موشک‌های زمین‌به‌زمین برای هدف قرار دادن اهداف ثابت طراحی شده‌اند، اما ما با توجه به صنعت موشکی بومی‌شده و نیازهای موجود، برای بیرون راندن ناوهای آمریکایی از خلیج‌فارس، این موشک را طراحی کردیم و نام آن را «خلیج‌فارس» گذاشتیم. دشمن با آگاهی از این قابلیت، در این منطقه در برد موشک ما قرار نگرفت و به عقب‌تر رفت.

وی تأکید کرد: الحمدلله همین روش را در تمام حوزه‌های مورد نیاز دنبال می‌کنیم و نیروهای مسلح، تسلیحات مورد نیاز خود را تولید می‌کنند.

طراحی سرعت بالا و کلاهک‌های بارشی

برای عبور موشک‌های ایرانی از سامانه‌های پدافندی دشمن

این مقام نظامی ادامه داد: با این حال، ما برای عبور از این سامانه‌ها تاکتیک‌هایی را انتخاب کرده‌ایم. برای مثال، موشک‌هایی داریم که به‌صورت بارشی عمل می‌کنند و کلاهک آن‌ها به چندین بخش تقسیم می‌شود. اگر سامانه پدافندی بخواهد با چنین موشکی مقابله کند، باید برای نمونه در برابر موشک خرمشهر ما که ۸۰ بمبلت از آن خارج می‌شود، ۸۰ موشک رهگیر گران‌قیمت، با هزینه چند میلیون دلار برای هر موشک، شلیک کند تا بتواند آن را ساقط کند؛ با این حال، این کلاهک‌ها به سمت اهداف خود حرکت کرده و به آن‌ها اصابت می‌کنند.

سردار بلالی تصریح کرد: طرف مقابل توانمندی‌هایی دارد، اما در برابر حجم انبوه تسلیحاتی که ما به کار می‌گیریم و تاکتیک‌هایی که انتخاب کرده‌ایم، قابلیت‌های این سامانه‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. آن‌ها در اظهارات خود بارها مدعی شده‌اند که موشک‌ها را هدف قرار داده، رهگیری کرده و منهدم کرده‌اند؛ اما تنها می‌توانند درصد محدودی از آن‌ها را رهگیری کنند.

بخش‌های اصلی و عمده تولیدات نظامی ما

در نقاط امن و ایمن قرار دارند و آسیبی نمی‌بینند

وی افزود: ما از پیش برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده بودیم. اکنون نیز هرگاه احساس کنیم به موشک‌های بیشتر یا پهپادهای بیشتری نیاز داریم، فعالیت‌های لازم را انجام می‌دهیم.

این مقام نظامی تأکید کرد: این زیرساخت‌ها در گستره جغرافیایی ایران توزیع شده‌اند و در یک نقطه متمرکز نیستند که دشمن بتواند با هدف قرار دادن همان نقطه، فعالیت‌ها را متوقف کند. بخش‌های اصلی و عمده تولیدات ما در نقاط امن و ایمن قرار دارند و آسیبی نمی‌بینند. بلالی خاطرنشان کرد: الحمدلله تلاش‌هایی که نیروهای مسلح در حوزه‌های مختلف انجام داده‌اند، باعث شده است امروز ظرفیت تولید ما به سطحی برسد که حتی برای انبار و ذخیره‌سازی این تولیدات به دنبال مکان‌های جدید هستیم.

هزینه سنگین رهگیری موشک‌ها؛ چالشی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی

سردار بلالی درباره هزینه بالای رهگیری موشک‌های ارزان‌قیمت با استفاده از سامانه‌های پیشرفته پدافندی گفت: هزینه برای آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا از مالیات شهروندان خود استفاده می‌کنند و آن را برای تأمین تسلیحات و موشک‌های رهگیر در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند... قطعا مردم آمریکا اعتراض خواهند کرد که چرا مالیات و پول آن‌ها در این مسیر هزینه می‌شود.

وی افزود: طرف مقابل برای مقابله با تسلیحات ما ناچار است چنین هزینه‌هایی را متحمل شود؛ زیرا دفاع و پدافند در برابر موشک‌ها و تسلیحات موشکی و پهپادی بسیار دشوار است.

این مقام نظامی تأکید کرد: هیچ‌گاه نمی‌توان یک سامانه پدافندی مطلق ایجاد کرد که هیچ سلاحی قادر به عبور از آن نباشد. پدافند همواره نسبی است؛ ممکن است یک سامانه بتواند ۲۰ یا ۳۰ درصد حملات را رهگیری کند و واقعاً درصدهای بالاتر از این ارقام به‌ندرت امکان‌پذیر است. سردار بلالی ادامه داد: با این حال، هزینه‌های پدافندی بسیار سنگین و سرسام‌آور است و این مسئله می‌تواند به پاشنه آشیل دشمن تبدیل شود و او را به انتخاب راهی دیگر به‌جای استفاده از تسلیحات گران‌قیمت وادار کند.

به گزارش فارس، وی گفت: همان‌طور که آن‌ها برای مقابله با تسلیحات ما تلاش می‌کنند، ما نیز برای عبور از دام‌هایی که ممکن است در مسیر استفاده از این تسلیحات ایجاد کنند، تلاش می‌کنیم و راه‌های جدیدی می‌یابیم... این روند هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود. آن‌ها برای ایجاد برتری و وارد کردن ضربه، روش‌هایی به‌کار می‌گیرند و ما نیز روش‌های آن‌ها را می‌آموزیم و در مقابل، شیوه‌های دیگری را به کار می‌بندیم. این نبرد به همین شکل ادامه دارد و هرگز متوقف نخواهد شد.