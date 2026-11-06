رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نوشت: آمریکا حس قماربازی را منتقل می‌کند که مدام می‌بازد اما دیگر نمی‌تواند از پای میز قمار بلند شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی در واکنش به پست شب گذشته جی‌دی‌ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا در حساب کاربری خود نوشت: آمریکا حس قماربازی را منتقل می‌کند که مدام می‌بازد اما دیگر نمی‌تواند از پای میز قمار بلند شود.

به گزارش مهر، وی افزود: در حالی که آمریکا در لبه‌ پرتگاه اول- اسرائیل ایستاده است، رئیس تو دارد مرحله‌ بعدی جنگ را آماده می‌کند. از این سخنرانی تد (TED) که بگذریم؛ چرا این حرف‌ها را به رئیست نمی‌گویی؟