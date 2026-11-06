فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۵۰۶
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
پاسخ قالیباف به ونس:

چرا این حرف‌ها را به رئیست نمی‌گویی؟

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نوشت: آمریکا حس قماربازی را منتقل می‌کند که مدام می‌بازد اما دیگر نمی‌تواند از پای میز قمار بلند شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی در واکنش به پست شب گذشته جی‌دی‌ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا در حساب کاربری خود نوشت: آمریکا حس قماربازی را منتقل می‌کند که مدام می‌بازد اما دیگر نمی‌تواند از پای میز قمار بلند شود. 
به گزارش مهر، وی افزود: در حالی که آمریکا در لبه‌ پرتگاه اول- اسرائیل ایستاده است، رئیس تو دارد مرحله‌ بعدی جنگ را آماده می‌کند. از این سخنرانی تد (TED) که بگذریم؛ چرا این حرف‌ها را به رئیست نمی‌گویی؟

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

بازدارندگی مطلق شکست مطلق آمریکا(یادداشت روز)

کدو‌تنبل‌های وارداتی و خواب سنگین متولیان فرهنگ!

قرارداد بزرگ گازی تهران و مسکو ایران به‌ هاب گازی منطقه تبدیل می‌شود

فرار از ولخرجی در شب انتخابات

کافه سلطان؛ وارونگیِ واقعیت در بحران

تکنیک پرایمینگ و آماده‌سازی ذهنی در جنگ

قصه مردانی‌که از خانه به حمـاسـه رسیدند

بوشهر میزبان پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس می‌شود

خـانـواده مـن

نقش مصاحبه در تاریخ شفاهی