اهرم قدرتمند ایران با موفقیت عمق آمریکا را نشانه گرفت

در حالی که گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گوید ایران قدرت فضایی نوظهور است، فایننشال تایمز از تصمیم ایران برای انهدام کابل‌های اینترنتی قعر خلیج فارس در صورت شروع هرگونه جنگ جدید نوشت.

نیویورک‌تایمز هم در یک گزارش تحقیقی فاش کرد مشاوران ترامپ ماه‌ها پیش از انتخابات، به او هشدار داده بودند که ادامه جنگ با ایران، بسته ماندن تنگه هرمز و افزایش قیمت بنزین می‌تواند به شکست سنگین جمهوری‌خواهان منجر شود.

گزارش اطلاعاتی پنتاگون:

ایران قدرت فضایی نوظهور است

آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا می‌گوید: ایران با وجود حملات آمریکا به تأسیسات فضایی‌اش، در جریان عملیات «خشم حماسی» با اخلال GPS و دیگر توانمندی‌های جنگ الکترونیک، عملیات فضایی آمریکا را مختل کرده است. بنا بر گزارش‌ها، ایران برای بهبود هدف‌گیری نظامی، تصاویر ماهواره‌ای چین را به دست آورده و روسیه نیز به پرتاب ماهواره‌های ایرانی کمک کرده است.

در همین زمینه رسانه آمریکایی آکسیوس نوشت: گزارش اطلاعاتی آمریکا ایران را به‌عنوان یک قدرت فضایی در حال ظهور قلمداد می‌کند. ایران همچنان یک قدرت فضایی «در حال توسعه» محسوب می‌شود، حتی با وجود حملات آمریکا به تأسیسات فضایی آن، طبق گزارش اطلاعاتی پنتاگون.

آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا اعلام کرد ایران از فناوری‌های اخلال‌گر GPS و سایر قابلیت‌های جنگ الکترونیک برای مختل کردن عملیات فضایی آمریکا در طول عملیات «خشم حماسی» استفاده کرده است. ایران حدود دوازده ماهواره در مدار دارد. تحلیلگران ادعاهای آمریکا مبنی بر برتری فضایی آمریکا را زیر سؤال می‌برند و به قابلیت‌های مداوم اخلال‌گری این کشور اشاره می‌کنند.

آمادگی ایرانی

برای انهدام کابل‌های اینترنتی زیر دریا

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: دست‌کم چهار کشتی مرتبط با ایران، در روزهای اخیر مسیرهای غیرمعمولی را در خلیج عمان طی کرده و در مناطقی که کابل‌های مخابراتی زیردریایی قرار دارند، توقف کرده یا به گشت‌زنی پرداخته‌اند. این تحرکات پس از آن صورت گرفته که مقام‌های ایران تهدید کردند در صورت حملات مجدد آمریکا یا اسرائیل به ایران، زیرساخت‌های ارتباطی منطقه، از جمله کابل‌های اینترنتی زیردریایی و مراکز داده، را هدف قرار خواهند داد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرد در صورت حمله نظامی دوباره آمریکا، نیروهای نظامی ایران «کابل‌ها، دیتاسنترها و تأسیسات هوش مصنوعی» در خاورمیانه را هدف قرار می‌دهند.

فایننشال تایمز به نقل از شرکت تحلیل اطلاعات دریایی «ویندوارد» گزارش داد سه فروند از این شناورها نفت‌کش‌های تحت تحریم آمریکا بوده‌اند و چهارمین شناور، یک کشتی کوچک صیادی با پرچم ایران بوده است. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، این شناورها هنگام نزدیک‌شدن به مسیر کابل‌های زیردریایی، سرعت خود را کاهش داده، تغییر مسیر داده، در محدوده‌هایی به گشت‌زنی پرداخته یا دستگاه‌های ردیابی خود را خاموش کرده‌اند.

به گزارش شرکت ویندوارد، برخلاف دیگر کشتی‌هایی که در منطقه در انتظار بارگیری نفت بودند، این شناورها تا زمان رسیدن به مسیرهای مشخص کابل‌های زیردریایی به‌صورت عادی حرکت می‌کردند و پس از آن رفتارهای غیرمعمولی از خود نشان می‌دادند. چنین الگوهایی می‌تواند با «شناسایی مسیر کابل‌ها یا آماده‌سازی برای کارگذاری مواد منفجره و مین در زمان خاموش‌بودن سامانه‌های ردیابی سازگار باشد.

ایرانی‌ها موفق شدند و ترامپ اعتراف کرد

شبکه عبری آی ۲۴ با اشاره به نقش ایران در شکست متحدان ترامپ در انتخابات آمریکا گفت: ایرانی‌ها خوشحالند. آن‌ها از ابتدا برنامه‌ریزی کرده بودند تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا صبر کنند و ناکامی ترامپ در سرنگونی حکومت ایران را به عاملی برای تحقیر او تبدیل کنند و در این کار موفق شدند. حالا ترامپ با اعتراف به اینکه جنگ ایران عامل شکست جمهوری‌خواهان بوده، عملاً به شکست خود طبق نقشه ایران اعتراف کرده است؛ چیزی که در خاورمیانه به‌عنوان پیروزی ایران تلقی می‌شود.

مشاوران ترامپ درباره شکست در صورت ادامه جنگ هشدار داده بودند

از طرف دیگر، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تحقیقی بر اساس گفت‌وگو با بیش از ۷۰ مقام و استراتژیست سیاسی فاش کرد: مشاوران ترامپ ماه‌ها پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، با ارائه نمودارهایی به کاخ سفید هشدار داده بودند که ادامه جنگ با ایران، بسته ماندن تنگه هرمز و افزایش قیمت بنزین می‌تواند به شکست سنگین جمهوری‌خواهان و از دست رفتن کنترل سنا منجر شود.

با وجود این هشدارها، جنگ ادامه یافت و دموکرات‌ها به پیروزی گسترده‌ای دست یافتند؛ تا جایی که ترامپ در روز انتخابات، در گفت‌وگویی خصوصی پرسید: «اگر هرگز وارد جنگ با ایران نمی‌شدیم، فکر می‌کنی در انتخابات میان‌دوره‌ای چه اتفاقی می‌افتاد؟»

نقش تعیین‌کننده ایران

در رأی ۷۴ درصد رأی‌دهندگان

در همین حال، «جان مرشایمر» نظریه‌پرداز و دانشمند علوم سیاسی گفت: نظرسنجی‌ها از حوزه‌های رأی‌گیری نیز نشان دادند که ۷۴ درصد رأی‌دهندگان معتقد بودند مسئله ایران عاملی تعیین‌کننده در تصمیم آن‌ها بوده است. زیرا بیشتر رأی‌دهندگان معتقدند جنگ با ایران تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی آن‌ها گذاشته است. بنابراین، می‌توانید درک کنید چرا این جنگ برای رأی‌دهندگان تا این اندازه اهمیت داشت.

جنگ با ایران، آمریکا را ورشکسته کرد

تاکر کارلسون، مجری سابقاً حامی ترامپ، می‌گوید: مهم نیست در خارج از کشور یا در داخل آن چه اتفاقی رخ دهد، این پایان یک دوران است. شما به نوعی می‌توانید این را روی تقویم خود علامت بزنید. ترامپیسم دیگر تمام شد.

به‌دلیل جنگ با ایران، تهدیدی که متوجه دلار است و بسیاری مسائل دیگر، آمریکا ورشکسته شده است. جنگ با ایران و مشارکت در دیگر درگیری‌های خاورمیانه، آمریکا را ناچار کرده است تریلیون‌ها دلار استقراض کند که هزینه‌های مرتبط با آن بودجه فدرال را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

ایران فهمیده که استراتژی‌اش کار می‌کند

روزنامه تایمز اسرائیل در تحلیلی تأکید کرد: ایران پس از انتخابات آمریکا، می‌داند که استراتژی‌اش کار می‌کند. جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای پایان دادن به جنگ با وارد کردن درد اقتصادی، به‌ویژه به رأی‌دهندگان آمریکایی، تدوین کرد. این در انتخابات میان‌دوره‌ای موفق

بود.

انتخابات میان‌دوره‌ای برای دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه کاملاً بی‌رحمانه بود. دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست گرفتند و در ایالت‌های سنتی قرمز تیره مانند تگزاس، کارولینای جنوبی و کانزاس پیروز شدند.

آن‌ها همچنین در مجالس قانون‌گذاری ایالتی و مجالس ایالتی سراسر کشور پیشرفت‌های چشمگیری داشتند.

البته دموکرات‌ها جشن می‌گیرند، همان‌طور که بسیاری از رهبران جهان که از تعرفه‌های ترامپ، رویکرد نسبت به روسیه و جنگ با ایران خسته شده‌اند، جشن می‌گیرند.

ایران نیز شادی خود را پنهان نکرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت: «با انگیزه طمع و غرور و در خدمت رژیمی فریبکار، کشور خود را به جنگی غیرقانونی و وحشتناک علیه ایران کشاندید. محاسباتت شکست خورد، فرضیاتت فرو ریخت و قضاوت‌های استراتژیک‌ات به‌طرز دردناکی آشکار شد.»

جمهوری اسلامی دلیلی برای جشن گرفتن دارد. استراتژی ایران در جنگ علیه آمریکا مؤثر است. مهم‌تر از همه، هدف ایران این بود که از طریق جنگ اقتصادی علیه آمریکا و متحدانش به جنگ پایان دهد. رهبری آن به‌درستی استدلال کرد که کشورهای خلیج فارس، اگرچه ممکن است جمهوری اسلامی را دشمن بدانند، در واکنش به حملات به خاک خود، از واشنگتن بخواهند جنگ را متوقف کند.

اهرم قدرتمندتر ایران

عمق آمریکا را با موفقیت نشانه گرفت

تایمز اسرائیل افزود: اما اهرم قدرتمندتر بر هر کسی که در کاخ سفید می‌نشست، رأی‌دهنده آمریکایی بود. ایران نمی‌توانست با موشک‌هایش به خاک آمریکا برسد، اما دو راه برای دلسرد کردن مردم آمریکا از جنگ داشت: تلفات نیروهای آمریکایی و دردسر جیب مالیات‌دهندگان. دقیقاً همین‌طور بود. در ۲۸ فوریه، آمریکا و اسرائیل یک کمپین بمباران مشترک غافلگیرانه را آغاز کردند. جمهوری اسلامی با وجود خسارات، توانست طرح خود را اجرا کند. ایران پهپادها و موشک‌ها را بر تقریباً همه کشورهای منطقه و برخی کشورهای فراتر از آن فرود آورد. امارات، متحد نزدیک آمریکا و اسرائیل، بیش از هر کشور دیگری هدف قرار گرفت و عربستان از زمان توقف ناگهانی عملیات مشترک توسط ترامپ در آوریل، به هدف اصلی تبدیل شده است.

ایران همچنین با ۱۱۵ حمله، ۲۶ پایگاه یا سایت نظامی آمریکا که تجهیزات را در خود جای داده‌اند، هدف قرار داد. این حملات موفق شد پنتاگون را متقاعد کند هواپیماها، سامانه‌های پدافند هوایی، سامانه‌های ارتباطی و سایر تجهیزات حیاتی را از مرزهای ایران دور کند.

از سوی دیگر، پیش از جنگ، حدود ۲۰ درصد نفت جهان از مسیر حیاتی کشتیرانی عبور می‌کرد. ایران از آن به‌عنوان نقطه گلوگاهی برای اقتصاد جهانی استفاده کرد. این موضوع قیمت سوخت و کود مورد نیاز برای مزارع را بالا برد و فشارهای اقتصادی و سیاسی در آمریکا ایجاد کرد. این دقیقاً همان تأثیری بود که ایران می‌خواست.

مقامات ایرانی گفتند عمداً مذاکرات با آمریکا را طولانی‌تر می‌کنند تا ترامپ را پیش از انتخابات تضعیف کنند و جواب داد. ۶۰ درصد از رأی‌دهندگان در نظرسنجی آسوشیتدپرس گفتند آمریکا در اقدام نظامی علیه ایران «تصمیم اشتباه» گرفت.

ایران حتی معاون رئیس‌جمهور آمریکا را داشت. روز پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان، جی‌دی ونس گفت: دلیل شکست ما جنگ است. یکی دیگر از چهار دلیل اصلی شکست حزب جمهوری‌خواه، رابطه‌شان با اسرائیل بود. پسر خود ترامپ بر این پیام تأکید کرد و توییت کرد: «هر کلمه از این متن ۱۰۰ درصد، ۱۰۰ درصد، ۱۰۰ درصد

است.»

ترامپ به آمریکا خیانت کرد

«مارجری تیلور گرین، عضو سابق جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و از حامیان پیشین ترامپ می‌گوید: ترامپ خرابکاری کرد و کاملاً به وعده‌های انتخاباتی‌اش خیانت کرد و جنگی مضحک با ایران به راه انداخت. مردم برای اجاره‌خانه، خواربار و بنزین هزینه‌های سنگینی می‌پردازند؛ این انتخابات همه‌پرسی درباره شکست کامل جمهوری‌خواهان بود. آیا دموکرات‌ها سزاوار پیروزی بودند؟ فکر نمی‌کنم! اما وقتی ترامپ به وعده‌هایش عمل نکرد، دیگر مردم چه انتخابی داشتند؟»

پیام انتخاباتی مردم آمریکا: جنگ بس است

نشریه گاردین هم تحلیلی دارد با عنوان: «دیگر بس است»؛ پیام رأی‌دهندگان آمریکایی به گرانی و جنگ‌طلبی ترامپ.

گاردین می‌نویسد: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا یک شکست کوبنده، یک ضربه مهلک و یک رویداد در حد انقراض بود که همگی در یک لحظه رخ دادند. سنگرهای محکم جمهوری‌خواهان که روزی امن تلقی می‌شدند، مانند مهره‌های دومینو یکی پس از دیگری فرو ریختند.

ترامپ خودش زمینه این شکست را فراهم کرد. سیاست‌های تعرفه‌ای او فشار تورمی را افزایش داد و حمله ناموفقش به ایران قیمت‌ها را بالاتر برد. در حالی که در سال ۲۰۲۴ با وعده کاهش قیمت‌ها و پایان جنگ‌های خارجی رأی آورده بود. ترامپ خود را مردم‌گرای اقتصادی معرفی می‌کرد، اما در حالی که مردم برای تأمین غذا در تنگنا بودند، ثروت‌اندوزی خود و سالن رقص مجللش را به رخ می‌کشید. این حتی برای بخشی از پایگاه مستحکم او هم قابل تحمل نبود.

تکرار جنگ

یعنی تقدیم مجوز ساخت سلاح هسته‌ای به ایران

نشریه میدل ایست مانیتور در گزارشی خاطرنشان می‌کند که جنگ سوم علیه ایران، تقدیم‌کردن مجوز ساخت سلاح هسته‌ای به تهران است: جنگی که قرار بود توان واشنگتن را نمایش دهد، اکنون آزمون اعتبار همان قدرت است.

این محاسبه بر خطایی قدیمی استوار است: آسیب‌پذیری دشمن، امکان کنترل رفتار او را تضمین نمی‌کند. دشمن «قابل مدیریت» سامان ائتلاف‌ها و توجیه حضور نظامی را ممکن می‌کند. اما اگر رویارویی ناامنی را به متحدان منتقل کند، وعده حفاظت زیر سؤال می‌رود. شکاف میان توان تخریب و توان کنترل پیامدهای بحران، اقتدار هژمونیک را فرسوده می‌کند.

در ایران تکثر نهادی، پیوندهای ملی و تجربه حکمرانی زیر فشار، تبدیل حذف افراد به فروپاشی نظام را دشوار می‌سازد. هشت ماه پس از وعده کارزاری چند هفته‌ای، آمریکا میان تشدید فشار و خروج گرفتار شد. وقتی رئیس‌جمهور اعتبار خود را به عقب‌نشینی ایران گره می‌زند، توافقی که آزادی عمل تهران را به رسمیت بشناسد شکست جلوه می‌کند و حمله سوم راهی برای ترمیم اعتبار حملات پیشین می‌شود. ایران نیز منفعل نیست: جایگزینی فرماندهان، تداوم تصمیم‌گیری و ابزارهای تحمیل هزینه، ظرفیت سازگاری را نشان

می‌دهند.

تکرار حملات می‌تواند محاسبات هسته‌ای تهران را تغییر دهد. اگر تصمیم‌گیران دریابند ابزارهای کنونی هزینه جنگ را بالا می‌برند، اما مانع تکرار آن نمی‌شوند، استدلال طرفداران سلاح هسته‌ای تقویت می‌شود: پایان چرخه حملات به بازدارندگی متفاوتی نیاز دارد. گزارش‌ها از افزایش درخواست‌ها در بخشی از سیاستمداران و تحلیلگران برای پذیرش سلاح هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش حکایت دارد؛ اما این مواضع تصمیم رسمی حکومت نیست. اصرار آمریکا بر تسلیم ایران به‌عنوان تنها معیار اعتبار، می‌تواند جنگی فرسایشی را تداوم بخشد و تهران را به تغییر هزینه حمله از طریق سلاح هسته‌ای سوق دهد.

ترامپ جنگ علیه ایران را باخته است

ژرار آرو، سفیر پیشین فرانسه در آمریکا و نماینده سابق این کشور در سازمان ملل، تأکید کرد: ترامپ در جنگ علیه ایران شکست خورده و نتوانسته است به اهداف موردنظر خود دست پیدا کند. این جنگ محدودیت‌های قدرت نظامی ایالات متحده را آشکار کرده و نشان داده است که توان نظامی آمریکا نامحدود نیست. علاوه بر محدودیت‌های نظامی، این جنگ ضعف‌ها و محدودیت‌های قدرت اقتصادی آمریکا را نیز نمایان کرده است.