«سانتیاگو پنیا» رئیس‌جمهور پاراگوئه و از متحدان نزدیک ترامپ در پی افزایش فشارها برای برکناری او در پی فروپاشی بانک دیجیتال «اونو» و ناتوانی میلیون‌ها مشتری در دسترسی به حساب‌های‌شان، استعفا کرد.

به گزارش ایسنا، «پنیا» در پیامی ویدئویی که روز پنجشنبه ضبط شده بود، گفت: «این تصمیم را با در نظر گرفتن ثبات کشورمان، صلح اجتماعی و ضرورت حفظ نهادهای دموکراتیک‌مان می‌گیرم».پنیا که از متحدان «دونالد ترامپ» است، در حالی کناره‌گیری می‌کند که مخالفان خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده‌ای برای آغاز روند طرح استیضاح در کنگره شده بودند پنیا روز پنجشنبه حمایت شماری از اعضای حزب محافظه‌کار خود را نیز از دست داد. قانون‌گذاران پنیا را به تعارض منافع، سوءاستفاده از منابع صندوق بازنشستگی و پنهان‌کاری نهادی در ارتباط با فروپاشی اونو متهم کرده‌اند. مخالفین هشدار داده‌اند که رئیس‌جمهور پاراگوئه به منظور استفاده از مصونیت مادام العمری سناتوری استعفا کرده است و محاکمه و استیضاح وی در پارلمان باید ادامه یابد.