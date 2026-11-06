سازمان ملل متحد هشدار داد نزدیک به ۹۰ میلیون نفر از آوارگان جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که به‌شدت در معرض خشکسالی، سیل و گرمای شدید قرار دارند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داد نزدیک به ۹۰ میلیون نفر از آوارگان اجباری در سراسر جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که به‌شدت در معرض خشکسالی، سیل و گرمای شدید قرار دارند. این نهاد در گزارشی پیش از اجلاس کاپ۳۱ در آنتالیا اعلام کرد نزدیک به سه‌چهارم این جمعیت در کشورهایی مانند افغانستان و بنگلادش سکونت دارند که با خطرات شدید اقلیمی مواجه‌اند و بحران‌های درگیری، آوارگی و تغییرات آب‌وهوایی بیش از گذشته تلاقی پیدا کرده‌اند. معاون کمیسر عالی، آنتون لیس گارسیا، تأکید کرد سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق شکننده مسئله مرگ و زندگی است و منابع مالی باید به جوامعی اختصاص یابد که بیشترین نیاز را دارند. گزارش همچنین هشدار می‌دهد بازگشت پایدار آوارگان دشوارتر شده و پدیده ال‌نینوی قوی می‌تواند آوارگی بیشتری ایجاد کند.