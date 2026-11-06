تظاهرات میلیونی در سراسر فرانسه محبوبیت ماکرون به ۱۳درصد سقوط کرد

نزدیک به 2 میلیون فرانسوی از کارگر گرفته تا کارمند و دانش‌آموز و دانشجو روز پنجشنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی فاجعه‌بار خود که ماکرون برای آنها رقم زده است به خیابان‌ها ریختند. محبوبیت ماکرون هم اکنون زیر 13 درصد است.

ترامپ زمانی که جنگ علیه ایران را به راه انداخت و به دنبال آن نیز ایران در یک اقدام مقتدرانه تنگة هرمز را بست «کریستین لاگارد» رئیس مستعفی بانک مرکزی اروپا هشدار داد که ادامه اختلال در تنگه هرمز به عنوان بزرگ‌ترین اختلال عرضه نفت در تاریخ، می‌تواند اروپا را از مرحله تورم به سمت جیره‌بندی سوخت و مواد غذایی سوق دهد. به دنبال وی برخی از مقامات اروپایی نیز هشدار دادند که این وضعیت به بی‌ثباتی گسترده سیاسی در اروپا منجر خواهد شد. این پیش‌بینی خیلی زود در فرانسه به وقوع پیوست. در این کشور موج گرانی سوخت، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید ناشی از تاثیرات زنجیره‌ای بسته ماندن تنگ هرمز نارضایتی‌های انباشته مردم را شعله‌ورتر کرده و آنها را به خیابان کشاند. در سایر کشورهای اروپایی نیز وضعیت معیشتی و افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از بسته ماندن تنگة هرمز مردم را به خیابان‌ها آورد.

از کارگران تا دانش‌آموزان

در فرانسه جرقه اعتراضات از مدارس این کشور زده شد و به سرعت همه اقشار این کشور از جلیقه‌زردها گرفته تا کارگران و دانشجویان را درگیر خود کرد. روز پنجشنبه نیز این کشور شاهد تظاهرات سراسری و میلیونی مردم در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود بود. به نوشته فرانس‌24 اتحادیه‌های کارگری، سندیکاها، جنبش جلیقه‌زردها، دانشجویان، دانش‌آموزان، کارگران و کارمندان بخش‌های مختلف در سراسر فرانسه روز پنجشنبه دست به اعتصاب و تظاهرات سراسری زدند. کارکنان بخش‌های بهداشت و آموزش، مراقبان پرواز، کارکنان راه‌آهن، کارگران بنادر و کارکنان اداره پست هم به این اعتصاب پیوستند بر اساس این گزارش این موج اعتراضیِ عظیم، یک روز پس از ردِ بخش نخست لایحه بودجه ۲۰۲۷ در مجلس و در شرایطی شکل می‌گیرد که بحران هزینه‌های زندگی، بحران انرژی برخاسته از تنش‌های خاورمیانه و فضای سنگین امنیتی، التهاب در این کشور را به اوج رسانده است.

اتحادیه عمومی کار فرانسه اعلام کرد نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سراسر کشور، از جمله ۳۵۰ هزار نفر در پاریس در تجمعات اعتراضی شرکت کرده‌اند. این در حالی است که وزارت کشور فرانسه ادعا کرده شمار شرکت‌کنندگان در این اعتراضات حدود ۶۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. به نوشته المیادین در تظاهرات روز پنجشنبه ۷۰ هزار نیروی پلیس مامور برخورد با تظاهرکنندگان شدند. شهر لیون در مقایسه با دیگر شهرهای این کشور، با شدیدترین درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پلیس فرانسه مواجه بوده است. برخی رسانه‌ها نیز اعلام کردند که شهرهای پاریس و استراسبورگ شاهد تنش شدیدی بودند به طوری که موانع ایجاد شده توسط معترضان به آتش کشیده شد و پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد. اسپوتنیک هم نوشته است پلیس فرانسه در جریان تظاهرات سراسری در این کشور برای متفرق کردن معترضان در پاریس از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد که در پی آن، برخی از شرکت‌کنندگان مجروح شدند و گزارش‌هایی از بازداشت معترضان در میدان «ناسیون» منتشر شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از رسانه‌های مختلف، در پی اعتصاب و اعتراضات در فرانسه، بخش‌های مختلف این کشور از جمله حمل‌ونقل، بهداشت، انرژی و آموزش به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفتند و اتحادیه‌های کارگران در موسسه‌های آموزشی خصوصی طرف قرارداد با دولت، به فراخوان اعتصاب پیوستند. علاوه‌ بر این فعالیت‌های مؤسسه‌های آموزشی دچار اختلال شده و صبح پنجشنبه بیش از ۸۰ مؤسسه آموزشی در چارچوب فعالیت‌های اعتراضی تعطیل شده و یا فعالیت‌های آنها دچار مشکل شد. بر اساس گزارش‌ها اعتراضات و تظاهرات در حدود ۲۶۰ شهر و منطقه برنامه ‌ریزی شده بود.

سقوط آزاد ماکرون

همزمان با این تظاهرات میلیونی نظرسنجی‌های تازه نشان می‌دهد که میزان محبوبیت امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در ماه نوامبر(آبان) به ۱۳ درصد کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح از زمان شروع ردیابی میزان اعتماد به رؤسای جمهور فرانسه است. به گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، روزنامه لس اکوس، با استناد به نظرسنجی انجام شده توسط شرکت Elabe، روز جمعه گزارش داد که میزان محبوبیت ماکرون در یک ماه چهار درصد و از اوت گذشته(مرداد) ۱۱ درصد کاهش یافته است.

به گزارش فرانس 24 جهش قیمت انرژی و افزایش هزینه‌های زندگی بر آتش نارضایتی عمومی از دولت ماکرون دمیده است؛ بحرانی که ریشه در شوک جهانی عرضه سوخت، مناقشه غرب آسیا و بسته بودن تنگه حیاتی هرمز‌، به دنبال حمله آمریکا به ایران، دارد. این بحران همچنین نمایندگان پارلمان فرانسه را بر آن داشته است تا شرکت‌های انرژی را به دلیل کسب سودهای نجومی در شرایطی که خانوارهای فرانسوی زیر بار فشار گرانی‌ها کمر خم کرده‌اند، به شدت مورد انتقاد قرار دهند. بر اساس این گزارش دولت فرانسه به تازگی آزادسازی ۱۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر راهبردی خود را آغاز کرده است و پس از آن از کاهش قیمت سوخت در هزاران جایگاه عرضه خبر داد. «رولان لسکور»، وزیر اقتصاد، روز چهارشنبه در شبکه BFMTV اعلام کرد که قیمت گازوئیل به‌طور میانگین ۱۵ سنت در هر لیتر کاهش یافته و این کاهش در بیش از سه هزار جایگاه به ۲۰ سنت در هر لیتر رسیده است.

بر اساس آمارهای اتحادیه صنایع نفت و تحرک فرانسه (UFIP)، بیش از

۱۰ هزار جایگاه سوخت در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. با این وجود ظاهراً گوش مردم فرانسه چندان بدهکار کاهش قیمت گازوئیل نبوده و آنها قصد دارند در روزهای آتی نیز به تظاهرات خود ادامه دهند.

تظاهرات دانش‌آموزان در یونان

در یونان هم هزاران دانش‌آموزان یونانی روز پنجشنبه با حضور مجدد در خیابان‌ها به شرایط بد آموزشی اعتراض کردند. به گزارش تسنیم، هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان دانشگاه‌ها روز پنجشنبه، در مرکز شهر آتن، پایتخت یونان با سردادن شعار علیه نخست‌وزیر محافظه‌کار یونان نارضایتی خود را ابراز کردند. آنها در شعارهای خود به اعتراضات فرانسه نیز اشاره کرده و فریاد زدند: «از یونان تا فرانسه- ما مرعوب نخواهیم شد!» جوانان فریاد می‌زدند و دولت را این‌گونه تهدید می‌کردند: «همه جا جهنم خواهد شد! ما فرانسه خواهیم شد.» آنها خطاب به نخست‌وزیر خود فریاد می‌زدند: «میتسوتاکیس، شهر به حومه لیون تبدیل خواهد شد»