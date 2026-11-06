وزیر جنگ و فرماندهان نظامی آمریکا در آستانه اخراج

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پس‌لرزه‌های سیلی سنگین و تاریخی ملت ایران به آمریکا که در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نواخته شد ادامه دارد: بورس آمریکا 3 تریلیون دلار زیان ثبت کرده، احتمال برکناری وزیر جنگ و فرماندهان نظامی مسئول شکست در مقابل ایران مطرح شده، معاون ترامپ در‌صدد جدایی از ترامپ است و وزیر خارجه آمریکا نیز بر اساس برخی گزارش‌ها قصد استعفا دارد و...

سیلی سنگین و تاریخی ملت ایران به آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ (12 آبان 1405) موجی از پیامدهای سیاسی، اقتصادی و تشکیلاتی را در واشنگتن به راه انداخته است؛ پیامدهایی که می‌تواند دو سال پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ را به دوره‌ای از تقابل شدید با کنگره و تشدید اختلافات درون حزب جمهوریخواه تبدیل کند. بازتاب‌های این شکست و پس لرزه‌های آن به گفته کارشناسان تا سال‌ها ممکن است سیاست داخلی و خارجی آمریکا را از خود متاثر کند. در آمریکا از خود ترامپ گرفته تا ونس معاون و فرزند ترامپ، سران حزب جمهوریخواه، حزب دموکرات، کارشناسان، رسانه‌ها و اندیشکده‌ها همه معترفند که ترامپ این انتخابات را نه به دموکرات‌ها بلکه به ایران و مقاومت جانانه آن باخته است. اگر ترامپ می‌توانست همان طور که ونزوئلا را تصاحب کرد ایران را نیز ببلعد قطعاً نتیجه انتخابات 12 آبان به‌گونه دیگری رقم می‌خورد.

برخی از رسانه‌های آمریکایی نوشته‌اند ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران بود اما تغییر رژیم در شهرهای آمریکا رخ داد. بر اساس این گزارش‌ها این شکست در شرایطی رقم خورد که جنگ آمریکا علیه ایران، بسته ماندن تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی آن، به یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی عمومی در آمریکا تبدیل شده بود. ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که اقتصاد آمریکا را تقویت کرده و هزینه‌های زندگی را کاهش دهد. اما جنگ ایران عملاً این وعده را با چالش جدی مواجه کرد. افزایش قیمت انرژی در کنار تورم انباشته، هزینه مواد غذایی و سایر نیازهای روزمره را بالا برد و موجب شد رأی‌دهندگان، مسئولیت این وضعیت را متوجه دولت و حزب جمهوریخواه بدانند.

احتمال برکناری فرماندهان ارشد و وزیر جنگ

به نوشته روزنامه واشنگتن‌پست رئیس‌جمهور آمریکا به تلافی شکست در انتخابات قصد دارد فرماندهان نظامی جنگ علیه ایران را اخراج کند. به نوشته این روزنامه، برخی از افراد نزدیک به دولت ترامپ معتقدند رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است برای پاسخگویی به پیامدهای سیاسی و نظامی جنگ، ژنرال «دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، یا دریاسالار «برد کوپر»، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) را برکنار کند. به گزارش تسنیم واشنگتن‌پست به نقل از منابع آگاه در پنتاگون و دولت آمریکا نوشت که پس از مشخص شدن ابعاد شکست جمهوریخواهان در انتخابات، فضای وزارت جنگ آمریکا با ابهام و نگرانی درباره تغییرات احتمالی در سطوح مدیریتی همراه شده است. برخی مقام‌های دولت ترامپ نیز در حال بررسی این موضوع هستند که چه کسی باید مسئولیت پیامدهای جنگ و شکست انتخاباتی جمهوریخواهان را برعهده بگیرد. سی‌ان‌ان هم از احتمال استیضاح وزیر جنگ به دلیل شکست مقابل ایران خبر داده و نوشته است: پس از شکست سنگین جمهوریخواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، شماری از قانونگذاران و متحدان این حزب، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا را به ایفای نقش اصلی در متقاعد کردن «دونالد ترامپ» برای حمله به ایران متهم کرده‌اند و درصدد استیضاح او در مجلس نمایندگان هستند. در همین حال، توماس مَسی نماینده جمهوریخواه ایالت کنتاکی به سی‌ان‌ان گفته است که قصد دارد با بازگشت کنگره در هفته آینده، طرح استیضاح هگست را به جریان بیندازد. چند منبع جمهوریخواه نیز پیش‌بینی کرده‌اند که این طرح به تصویب برسد. بر اساس این گزارش، چندین نماینده جمهوریخواه به سی‌ان‌ان گفته‌اند که جنگ به «باتلاقی» تبدیل شده که آمریکا را به مدتی نامعلوم در خاورمیانه گرفتار کرده، بحران هزینه‌های زندگی را تشدید کرده و به اعتراض انتخاباتی رأی‌دهندگان علیه جمهوریخواهان منجر شده است.

خسارت 3 تریلیون دلاری بورس آمریکا

گزارش‌ها از آمریکا همچنین حاکی است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای‌، موجی از فروش سهام در این کشور به راه افتاده و 3 تریلیون دلار را بر باد داده است. به گزارش تسنیم، نشریه اقتصادی فورچون روز پنجشنبه (5 نوامبر) در گزارشی اعلام کرد که بازار سهام آمریکا تنها یک روز پس از ثبت بهترین عملکرد خود در 44 سال گذشته پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، با سقوطی شدید مواجه شد و حدود 3 تریلیون دلار از ارزش بازار سهام این کشور از بین رفت. به گزارش الجزیره، در پی شکست بی‌سابقه دونالد ترامپ و جمهوریخواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که رسانه‌های غربی از آن تحت عنوان فاجعه یاد می‌کنند، سهام بسیاری از شرکت‌های ترامپ هم با افت سنگین ارزش همراه شد تا ترامپ علاوه‌بر شکست سیاسی، خسارت هنگفت اقتصادی را نیز متحمل شود. در همین رابطه سهام شرکت «ترامپ مدیا‌اند تکنولوژی گروپ» در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۴.۵۴ درصد سقوط کرد که پایین‌ترین سطح در تاریخ این سهام به شمار می‌رود. مجله فوربس گزارش داد ثروت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای و در پی سقوط سهام شرکت «ترامپ مدیا‌اند تکنولوژی گروپ»، مالک پلتفرم تروث سوشال، حدود ۱۶۸ میلیون دلار کاهش یافت. رئیس‌جمهور آمریکا هم با ابراز تأسف از افت بازار سهام پس از اعلام نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای طبق معمول دموکرات‌ها را مسئول کاهش ارزش پس‌اندازهای بازنشستگی دانست. ترامپ با ابراز تأسف از وضعیت بازارهای مالی آمریکا گفت: بازار سهام یکی از بدترین روزهای خود در تاریخ را به دلیل نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای تجربه کرد و این اتفاق تأسف‌بار است.

بحران در دولت ترامپ

شکست سنگین ترامپ و حزب جمهوریخواه به چنددستگی در داخل خود دولت ترامپ نیز منجر شده است. در همین رابطه شبکه سی‌ان‌ان به تلاش ونس برای جدا شدن از ترامپ و حرکت زودهنگام وی در مسیر انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، تحولات اخیر نقطه عطفی در دوران ترامپ به شمار می‌رود. در حالی که ترامپ سرگرم پروژه ساخت و تزیین تالار جشن کاخ سفید با طلا و مرمر بود ونس تلاش می‌ کرد پیامدهای شکست جمهوریخواهان و فروپاشی ائتلاف «ماگا» را مهار کند و مسیر تازه‌ای از طریق ایجاد یک ائتلاف انتخاباتی جدید برای حزب بسازد. فاکس‌نیوز هم نوشته است در اولین پس‌لرزه شکست جمهوریخواهان، معاون رئیس‌جمهور آمریکا تلاش می‌کند با فاصله گرفتن از برخی مواضع سیاست خارجی ترامپ، حمایت بخشی از رأی‌دهندگان ناراضی این حزب را برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2028 جلب کند. بر اساس این گزارش که به نقل از منابع آگاه منتشر شده، ونس روز چهارشنبه (4 نوامبر) و پس از برگزاری نشست داخلی کاخ سفید درباره نحوه مواجهه دولت با نتایج انتخابات، موضع‌گیری مستقلی را در پیش گرفت و در پیامی مفصل در شبکه اجتماعی ایکس، جنگ علیه ایران را عامل اصلی شکست جمهوریخواهان معرفی کرد. «ایندیپندنت» هم در گزارشی دیگر از انشقاق در دولت ترامپ از احتمال استعفای «مارک روبیو» وزیر خارجه خبر داده و نوشته است: انتظار می‌رود « روبیو» برای آغاز کارزار نامزدی ریاست‌جمهوری آمریکا در انتخابات ۲۰۲۸، از سمت خود کناره‌گیری کند. بر اساس این گزارش گمان می‌رود روبیو یکی از حداکثر پنج عضو کابینه فعلی ترامپ باشد که پس از تحقیر جمهوریخواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، خود را برای فرار از مهلکه آماده می‌کنند. یک منبع آگاه در واشنگتن به ایندیپندنت گفت روبیو باید «از جنگ ایران فاصله بگیرد و تقصیر آن را به گردن ترامپ بیندازد.».