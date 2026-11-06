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هواپیماهای جنگی عربستان سعودی بازار شلوغ «الوازعیه» در استان تعز یمن را در سه نوبت متوالی بمباران کردند و یکی از خونین‌ترین جنایات اخیر علیه غیرنظامیان را رقم زدند؛ این حمله که در اوج حضور مردم عادی برای خرید و داد و ستد انجام شد، بخشی از موج تازه تجاوزات ریاض است، تجاوزاتی که تاکنون صدها شهید و مجروح برجای گذاشته و بار دیگر نشان داد رژیم سعودی به رهبری بن سلمان، همانند رژیم صهیونیستی، هیچ خط قرمزی برای کشتار غیرنظامیان و کودکان قائل نیست.

رژیم آپارتاید اسرائیل در طول دهه‌های گذشته، الگوی مشخصی از کشتار غیرنظامیان و به‌ویژه کودکان را در کارنامه خود ثبت کرده است. از کشتار دیر یاسین در ۱۹۴۸ و جنایات صبرا و شتیلا در ۱۹۸۲ گرفته تا عملیات‌های مکرر در غزه و کرانه باختری، به‌ویژه آن اولی، این رژیم بارها نشان داده که تمایزی میان رزمنده و غیرنظامی قائل نیست.

در جنگ اخیر غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، طبق آمار وزارت بهداشت غزه و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، بیش از چهل هزار فلسطینی جان باختند که بخش قابل‌توجهی از آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند. بمباران بیمارستان‌ها، مدارس سازمان ملل، اردوگاه‌های آوارگان و مناطق مسکونی پرجمعیت، تصویری روشن از سیاستی ارائه داد که در آن کشتار جمعی غیرنظامیان نه پیامد جانبی جنگ، بلکه بخشی از استراتژی فشار و تنبیه جمعی به شمار می‌رود.

گزارش‌های متعدد سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز بارها بر استفاده مکرر از سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت و هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی تأکید کرده‌اند.

همین الگو در سال‌های اخیر در رفتار رژیم سعودی به رهبری دوفاکتوی محمد بن سلمان نیز تکرار شده است. از آغاز تجاوز نظامی ائتلاف سعودی به یمن در سال ۲۰۱۵، ریاض با اتکا به پشتیبانی تسلیحاتی و سیاسی قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا و انگلیس، کارزاری هوائی و محاصره‌ای را به راه انداخت که پیامدهای انسانی ویرانگری بر جای گذاشت. بمباران بازارها، مدارس، بیمارستان‌ها، مراسم عروسی و تجمعات غیرنظامی به رویه‌ای تکراری تبدیل شد و گزارش‌های سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری بارها از کشتار کودکان و غیرنظامیان در جریان این حملات خبر دادند. محاصره هوایی، دریایی و زمینی یمن نیز به تشدید قحطی، شیوع بیماری‌ها و مرگ خاموش هزاران کودک انجامید. این شباهت ساختاری میان عملکرد رژیم صهیونیستی در فلسطین و رفتار سعودی در یمن، نشان می‌دهد که هر دو رژیم، با وجود تفاوت‌های ظاهری، در به‌کارگیری خشونت بی‌مهار علیه جمعیت غیرنظامی و بی‌اعتنایی به قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، مسیر واحدی را پیموده‌اند. این‌که گفته می‌شود رژیم آپارتاید اسرائیل بارها به رژیم سعودی مشاوره و اطلاعات برای حمله به یمن داده است، این‌جا خود را نشان می‌دهد.

بازار تعز زیر آتش سعودی

هواپیماهای جنگی سعودی در اوج شلوغی، بازار «الوازعیه» در استان تعز را در سه نوبت متوالی بمباران کردند و مرتکب یکی از خونین‌ترین جنایات اخیر علیه غیرنظامیان یمنی شدند. در حالی که مردم عادی مشغول خرید و دادوستد بودند، بمب‌های سعودی بر سر آنان فرود آمد و صحنه را به قتل‌گاهی تمام‌عیار تبدیل کرد. این حمله بخشی از موج تازه تجاوزات ریاض است که از سپتامبر گذشته شدت گرفته و بار دیگر نشان داد رژیم سعودی هیچ خط قرمزی برای هدف قرار دادن غیرنظامیان قائل نیست.

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد تنها در ۲۴ ساعت ۹ غیرنظامی از جمله سه کودک در حملات سعودی به شهادت رسیده‌اند و ۱۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند. از آغاز تشدید حملات عربستان، شمار شهدا به ۲۷۶ نفر و مجروحان به ۶۵۴ نفر رسیده است. این آمار که هر روز افزایش می‌یابد، تصویر روشنی از الگوی کشتار نظام‌مند غیرنظامیان توسط ائتلاف تحت رهبری ریاض ارائه می‌دهد؛ الگویی که با حمایت سیاسی و تسلیحاتی قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، ادامه یافته است.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد جنگنده‌های تایفون و اف-۱۵ عربستان در ۲۴ ساعت گذشته ۶۱ نوبت استان‌های مختلف یمن از جمله صنعا، تعز، صعده، الحدیده و مأرب را بمباران کرده‌اند. مجموع حملات هوائی و موشکی سعودی از آغاز این دور جدید به بیش از چهار هزار و ۱۹۷ مورد رسیده است. این حجم از بمباران، نه عملیات نظامی متعارف، بلکه کارزاری تمام‌عیار برای درهم‌شکستن اراده مردم یمن و نابودی زیرساخت‌های حیاتی آنان است.

هدف قرار دادن کشاورزان و امدادگران

در یکی از وحشیانه‌ترین موارد، جنگنده‌های سعودی در منطقه سحار استان صعده، کشاورزان و نیروهای امدادی را هدف قرار دادند و دست‌کم هفت نفر از جمله چند کودک را به شهادت رساندند. پس از حمله اول، هواپیماها دوباره بازگشتند تا مانع کمک‌رسانی به مجروحان شوند. این رفتار که یادآور بدترین جنایات جنگی است، بار دیگر ماهیت واقعی ائتلاف سعودی و حامیان غربی‌اش را آشکار کرد.

پاسخ قاطع یمن در عمق عربستان

نیروهای مسلح یمن در پاسخ به همین سنخ تجاوزات است که محاصره رژیم سعودی را آغاز کرده‌اند. پیشتر در رسانه‌ها آمد که یمنی‌ها عملیات‌های موشکی و پهپادی موفقی را در عمق خاک عربستان اجرا کردند. تأسیسات راداری در شبه‌جزیره القحمه جیزان با پهپاد منهدم شد، پادگان عاکفه در نجران و ساختمان فرماندهی مرزبانی جیزان با موشک بالستیک هدف قرار گرفتند و تلفاتی میان نظامیان سعودی بر جای گذاشتند. همچنین مقر نیروهای تحت‌فرمان افسران سعودی در الجوف با شش موشک و مقر دیگری در لحج نیز مورد اصابت قرار گرفت. نیروهای یمنی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با موشک بالستیک هدف قرار دادند و خسارات قابل‌توجهی وارد کردند. همچنین فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام با پهپاد مورد حمله قرار گرفت و فعالیت پروازی آن متوقف شد. یحیی سریع با تأکید بر ناامن بودن حریم هوائی عربستان، از شرکت‌های هواپیمایی خواست از پرواز در این حریم خودداری کنند. این حملات نشان داد توان بازدارندگی یمن فراتر از مرزها رفته و عمق استراتژیک عربستان را هدف گرفته است.

بازداشت متحدان در ریاض

در حالی که ریاض حامی مزدوران در جنوب یمن است، نیروهای امنیتی عربستان اعضای هیئت شورای انتقالی جنوب را بلافاصله پس از ورود به ریاض بازداشت کردند. این هیئت به دعوت رسمی خالد بن سلمان، وزیر دفاع سعودی، به ریاض رفته بود اما با مصادره تلفن‌ها، بازجویی و حصر مواجه شد. این اقدام شکاف عمیق میان عربستان و مزدورانش را آشکار کرد و نشان داد حتی نزدیک‌ترین متحدان نیز از خشم و بی‌اعتمادی رژیم سعودی در امان نیستند.

دروغ محاصره تعز و واقعیت میدان

رسانه‌های سعودی تلاش می‌کنند آزادسازی مناطق وسیع تعز توسط نیروهای یمنی را «محاصره خفقان‌آور» جلوه دهند، اما تصاویر میدانی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. روزانه صدها کامیون حامل مواد غذایی، دارو، سوخت و کالا وارد شهر می‌شود و تنها در یک روز ۷۵۴ وسیله نقلیه تدارکاتی به تعز رسیده است. عبور آزادانه خودروهای صلیب سرخ و اظهارات رانندگان نشان می‌دهد جاده باز است و روایت سعودی چیزی جز تبلیغات جنگ روانی نیست؛ در حالی که همان رژیم همچنان به کشتار غیرنظامیان در این استان ادامه می‌دهد.

ائتلافی که منافع آمریکا و اسرائیل را تأمین می‌کند

در شرایطی که عربستان برای جبران شکست‌های میدانی به توافق دفاعی سه‌جانبه با ترکیه و پاکستان پناه برده و پارلمان ترکیه نیز آن را تصویب کرده، صدای اعتراض از داخل ترکیه بلند شده است. نماینده مخالف پارلمان تأکید کرد این ائتلاف تنها منافع آمریکا و اسرائیل را تأمین می‌کند و مأموریت سرباز ترک حفاظت از سرزمین خود است نه عربستان. هم‌زمان، ادعاهای سعودی درباره رهگیری موشک در حریم مدینه منوره از سوی یمن دروغ خوانده شد. این مجموعه نشان می‌دهد رژیم سعودی با وجود حمایت‌های غربی و ائتلاف‌سازی‌های جدید، همچنان در باتلاق یمن گرفتار است و هر روز بیش از پیش چهره واقعی خود را به جهان نشان می‌دهد.