در پی تهدیدهای بمب‌گذاری در هواپیماهای مسافربری در کشورهای اروپایی، شماری از پروازها تغییر مسیر دادند یا با اسکورت امنیتی فرود آمدند. این تهدید‌ها در برخی کشورها به ساختمان رادیو و تلویزیون هم کشیده شده است.

در میانه بحران‌های ریز و درشتی که اتحادیه اروپا با آنها درگیر است، شایعات مربوط به بمب‌گذاری در خطوط هوائی اروپا نیز به دردسر تازه سران این قاره تبدیل شده است. طی روزهای گذشته شرکت‌های هواپیمایی در سراسر اروپا با موجی از تهدیدهای بمب‌گذاری روبه‌رو شده‌اند. این تهدیدها بسیاری از شرکت‌ها را وادار کرد پروازهای خود را به‌طور پیش‌بینی‌نشده یا تحت اسکورت فرود آورند؛ هرچند که به گزارش رویترز، در بررسی‌های اولیه، هیچ‌یک از این تهدیدها واقعی تشخیص داده نشد.

شرکت هواپیمایی «ایر لینگوس» ایرلند دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد پرواز این شرکت از دوبلین به رم، پس از تغییر مسیر به‌عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی، به‌سلامت در فرودگاه اورو در ۱۰۰ کیلومتری غرب پاریس فرود آمد. مقام‌های بلغارستان هم از فرود اضطراری سه هواپیما در این کشور حوزه بالکان به ‌دلیل تهدیدهای بمب‌گذاری خبر دادند. به گزارش شبکه تلویزیونی «بی‌تی‌وی»، وزیر کشور بلغارستان اعلام کرد دو هواپیما که از کپنهاگ و مادرید پرواز کرده بودند، به‌سلامت در صوفیه فرود آمدند. رسانه‌های محلی نیز گزارش دادند هواپیمای سوم که از لندن پرواز کرده بود، تغییر مسیر داد و در پلوودیو، دومین شهر بزرگ بلغارستان، به زمین نشست. وزیر دفاع مجارستان اما می‌گوید در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وجود بمب، جنگنده‌های این کشور یک فروند هواپیمای مسافربری را در حریم هوائی خود اسکورت کردند. جنگنده‌ها همچنین دو پرواز دیگر را که از پراگ عازم قبرس و بخارست بودند، به‌دلیل هشدارهای مشابه اسکورت

کرده‌اند.

فرانسه

دفتر نخست‌وزیری فرانسه هم دیروز اعلام کرد که روز پنج‌شنبه چهار تهدید جدید بمب‌گذاری علیه هواپیماهایی که در حریم هوائی این کشور پرواز می‌کردند، دریافت شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هر چهار هواپیما به سلامت فرود آمده‌اند و گروه‌های خنثی‌سازی بمب بازرسی آنها را آغاز کرده‌اند. هم‌زمان، تحقیقات برای شناسایی منشأ این تهدیدها که کشورهای مختلف اروپایی را درگیر کرده است، ادامه دارد. پلیس جمهوری چک هم دیروز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که چهار هواپیمای عازم پراگ با تهدید بمب‌گذاری روبه‌رو شدند. به گزارش رویترز، یک منبع آگاه گفت که نیروی هوائی ایتالیا، یک فروند هواپیمای شرکت فن‌ایر را که از هلسینکی عازم رم بود، تا فرود ایمن در مقصد برنامه‌ریزی‌شده‌اش اسکورت کرد. شرکت هواپیمایی فن‌ایر هم اعلام کرد پرواز دیگری از هلسینکی که شرکت جت‌تایم آن را انجام می‌داد، پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری، طبق برنامه در وین فرود آمد. طبق اعلام شرکت هواپیمایی لهستانی لات‌، یک فروند از هواپیماهای این شرکت که از ورشو عازم بروکسل بود، پس از دریافت هشدار امنیتی به‌سلامت در مقصد فرود آمد و هیچ شی‌ء مشکوکی در آن پیدا نشد. این شرکت همچنین اعلام کرد که پرواز دیگری از ورشو به مقصد پاریس، هنگام حرکت روی باند برای برخاستن متوقف شد و مسافران آن به‌عنوان اقدام احتیاطی به هواپیمای دیگری منتقل

شدند.

رسانه‌های ایتالیایی هم گزارش دادند که یک فروند هواپیمای شرکت ویز ایر که از میلان عازم ورشو بود، به‌دلیل تهدید بمب‌گذاری مجبور به فرود در وین شد.

بر‌اساس گزارش رویترز، روز سه‌شنبه هم دست‌کم هفت پرواز و یک کشتی تفریحی با تهدید بمب‌گذاری روبه‌رو شدند که موجب اختلال در فعالیت فرودگاه‌های سراسر اروپا شد؛ هرچند هیچ وسیله انفجاری در این موارد کشف نشد. دیروز همچنین رسانه‌ها اعلام کردند سازمان رادیو و تلویزیون و مؤسسات رسانه‌ای در سراسر ایرلند هم پس از تهدید به بمب‌گذاری، تخلیه شدند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز الیران آلموگ، مدیرعامل شرکت امنیت سایبری هوانوردی Cyviation، گفت تهدیدهای تکراری می‌توانند هم با هدف ایجاد اختلال در فعالیت‌ها و هم برای مشاهده نحوه واکنش شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و مقام‌های ملی انجام شوند. دفتر مقابله با تروریسم هلند نیز گفت که هنوز منشأ تهدیدها را نمی‌داند.

یک سخنگوی این نهاد اعلام کرد: «تعداد تهدیدهای مربوط به بمب‌گذاری در چنین فاصله کوتاهی قابل‌توجه است و توجه ویژه دفتر مقابله با ترورریسم را جلب کرده است».

بنیامین اسمیت، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایرفرانس-کی‌ال‌ام، هم روز پنجشنبه گفت که این هفته استثنایی بوده است، چراکه او هرگز شاهد استفاده از تهدیدهای بمب‌گذاری به این شکل برای مختل کردن ترافیک هوائی اروپا نبوده است.