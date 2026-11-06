مشهد‌- خبرنگار کیهان‌:

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه استکبارستیزی در اندیشه امام راحل و امام شهید محدود به زمان و مکان نیست، گفت: مقابله با استکبار به حکم عقل و دین ضرورت دارد و برای ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی مستکبران، باید با خودسازی، برنامه‌ریزی و اتحاد، قدرت تولید کنیم.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در آیین اختتامیه یازدهمین اجلاسیه مجاهدان در غربت، با اشاره به اهمیت موضوع استکبارستیزی در اندیشه امام شهید اظهار کرد: موضوع این اجلاسیه مقدس است و استکبارستیزی از موضوعات بسیار مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود و نباید به تکرار مطالب درباره آن بسنده کرد.

وی با بیان اینکه استکبارستیزی از ابتدای خلقت انسان وجود داشته است، افزود: نخستین مستکبر، شیطان بود که در برابر اراده خداوند ایستاد و نخستین استکبارستیز نیز خداوند بود که شیطان را از بهشت راند.

رئیس قوه قضائیه استکبارستیزی را امری عقلانی و دینی دانست و تصریح کرد: هر کسی که به خداوند و وحدانیت الهی اعتقاد دارد و خدا را می‌شناسد، باید بر‌اساس حکم عقل با مستکبران مقابله کند؛ چرا که مستکبر زیاده‌خواه، ظالم، سلطه‌طلب، جنایتکار و فریبکار است و به عهد و پیمان خود پایبند نمی‌ماند.

اژه‌ای با اشاره به جنایات آمریکا در غزه گفت: آمریکای جنایتکار با قتل عام ۸۰ هزار زن، کودک و مرد در غزه، به جنایات خود پایان نمی‌دهد و به دلیل زیاده‌خواهی، همچنان به این اقدامات ادامه خواهد داد.

وی افزود: اگر آمریکا برای تحقق زیاده‌خواهی‌های خود با ایران، به‌عنوان چهارمین قدرت جهان، وارد جنگ شود، باز هم به این نقطه ختم نخواهد شد و خوی سلطه‌طلبی آن ادامه خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه استکبارستیزی در اندیشه امام راحل و امام شهید محدود به زمان و مکان نیست، بیان کرد: در مکتب الهی، همه موظف به مبارزه با استکبار هستند، اما شیوه این مبارزه برای هر ملت و امتی می‌تواند متفاوت باشد.

اژه‌ای با طرح این پرسش که مقابله با استکبار باید چگونه و با چه سازوکاری انجام شود، گفت: آیا می‌توان بدون نقشه و راهبر در برابر استکبار ایستادگی کرد؟ امام شهید بر مبارزه با استکبار تأکید داشتند، اما این مبارزه الزاماتی دارد که نخستین آن خودسازی و دومین الزام، برنامه‌ریزی برای مقابله با استکبار است.

وی با اشاره به ابعاد مختلف استکبارستیزی افزود: این مبارزه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اطلاعاتی قابل پیگیری است و برای مقاومت در برابر استکبار باید همه دست‌به‌دست هم دهیم و قدرت تولید کنیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به حضور مستمر مردم ایران در صحنه‌های دفاع از کشور اظهار کرد: ملت ایران در حقیقت ملتی مبعوث‌شده است. مردم ایران ۲۴۷ شب پیاپی، بدون حتی یک شب وقفه، در برابر دشمن ایستادند و فریاد زدند. این حضور، موهبت الهی و نعمت بزرگی است و باید قدر آن را بدانیم؛ چرا که چنین حرکتی در طول تاریخ بی‌سابقه است.

اژه‌ای ادامه داد: دشمن در حمله به ایران، همه چیز را پیش‌بینی کرده بود؛ از موشک‌ها و فرماندهان گرفته تا رهبر کشور، و برای به شهادت رساندن آنان برنامه‌ریزی کرده بود، اما حضور و پشتیبانی مردم و این میزان از ایستادگی را پیش‌بینی نکرده بود.

وی با بیان اینکه دشمن آمریکایی به همت مردم به استیصال رسیده است، تأکید کرد: این دستاورد با همت عالی مردم محقق شده و باید با اتحاد و همبستگی، توطئه‌های داخلی دشمن را نیز خنثی کنیم.