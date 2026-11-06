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کد خبر: ۳۴۱۴۸۷
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۴
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استاندار همدان: تکیه بر توان مردم راه مقابله با تهدیدات دشمن است

همدان- خبرنگار کیهان:
 استاندار همدان با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های داخلی و مردمی‌سازی اقتصاد، گفت: راه مقابله با تهدیدات دشمن، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر توان مردم است.
حمید ملانوری‌شمسی در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه منطقه‌ای زاگرس اکسپو و یازدهمین نمایشگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی استان همدان در نمایشگاه بین‌المللی همدان اظهار کرد: شناسایی و معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان، توسعه تولید دانش‌بنیان و گسترش تعاملات منطقه‌ای، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه پایدار است.
وی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: درون‌زایی اقتصاد، عدالت در توزیع خدمات و تولید و همچنین مردمی‌سازی اقتصاد از محورهای مهم این سیاست‌ها است که باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
ملانوری‌شمسی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و فناورانه استان همدان گفت: توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال از اولویت‌های استان است، اما تحقق این هدف در وهله نخست نیازمند شناسایی دقیق توانمندی‌های موجود و معرفی مناسب آن‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: معرفی شایسته ظرفیت‌های اقتصادی استان می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران و هدایت سرمایه به بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی باشد.
استاندار همدان همچنین نمایشگاه‌ها را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی دانست و گفت: کارکرد نمایشگاه‌ها نباید صرفاً به عرضه محصولات و معرفی ظرفیت‌ها محدود شود، بلکه ایجاد تعامل، همکاری و هم‌افزایی میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز باید در اولویت قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای افزود: همان‌گونه که تهدیدها می‌توانند ابعاد منطقه‌ای پیدا کنند، تعاملات اقتصادی و همکاری‌های مشترک نیز باید در سطح مناطق گسترش یابد؛ چراکه دستیابی به آسایش، رفاه و توسعه پایدار در گرو همکاری و هم‌افزایی 
است.
ملانوری‌شمسی ابراز امیدواری کرد برگزاری نمایشگاه منطقه‌ای زاگرس اکسپو زمینه شتاب‌بخشی به فعالیت‌های تولیدی دانش‌بنیان را فراهم کند و ادامه داد: حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان، علاوه ‌بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی، به کاهش مصرف منابع طبیعی، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح رفاه جامعه کمک می‌کند.
مصطفی حقیقی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی همدان نیز در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه منطقه‌ای کشور «زاگرس اکسپو» در همدان گفت: 180 واحد تولیدی در فضائی به مساحت چهار هزار مترمربع، طی چهار روز توانمندی‌های خود را در هفت گروه صنعتی به نمایش خواهند گذاشت.
وی افزود: بیش از 30 واحد از مجموعه‌های تولیدی حاضر در نمایشگاه، دانش‌بنیان هستند و این موضوع نشان می‌دهد ماهیت عمده واحدهای تولیدی ما در حال تغییر است و بخش قابل‌توجهی از فرآیندهای تولیدی از رویه‌های صنعتی به سمت رویه‌های علمی حرکت کرده است.

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