۵ زنگ خطر سکته مغزی که نباید نادیده بگیرید

دانشیار بیماری‌های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر اهمیت شناخت علائم سکته مغزی گفت: ضعف یا بی‌حسی ناگهانی یک سمت بدن، اختلال تعادل، مشکلات گفتاری، تاری دید و گیجی از مهم‌ترین نشانه‌های این بیماری هستند که نیازمند اقدام فوری درمانی‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما‌، دکتر ابوالقاسم رحیمدل با اشاره به انواع سکته مغزی گفت: حدود ۸۵ درصد سکته‌های مغزی بر اثر انسداد یا تنگی شدید عروق مغزی و حدود

۱۵ درصد به‌دنبال پارگی عروق و خونریزی در بافت مغز ایجاد می‌شوند.

وی افزود: اگرچه علائم این دو نوع سکته تا حد زیادی مشابه است، اما شدت بروز آنها متفاوت بوده و اختلال سطح هوشیاری معمولاً در سکته‌های ناشی از خونریزی مغزی شدیدتر است.

این دانشیار بیماری‌های مغز و اعصاب، ضعف یا بی‌حسی ناگهانی صورت و اندام‌ها در یک سمت بدن، اختلال تعادل، مشکل در صحبت کردن یا درک گفتار، تاری دید و گیجی یا تغییرات رفتاری را از مهم‌ترین علائم هشداردهنده سکته مغزی برشمرد.

رحیمدل تأکید کرد: با مشاهده هر یک از این علائم باید بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت؛ حتی اگر نشانه‌ها پس از مدت کوتاهی برطرف شوند، زیرا زمان در درمان سکته مغزی اهمیت حیاتی دارد.

وی در ادامه، عوامل خطر سکته مغزی را به دو گروه قابل تغییر و غیرقابل تغییر تقسیم کرد و گفت: سن، جنس، نژاد، عوامل ژنتیکی و سابقه خانوادگی از جمله عوامل غیرقابل تغییر هستند و با افزایش سن، به‌ویژه پس از ۶۵ سالگی، احتمال بروز این بیماری افزایش می‌یابد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه، فشار خون بالا، دیابت، مصرف طولانی‌مدت سیگار، افزایش چربی خون به‌ویژه کلسترول، مصرف برخی مواد مخدر مانند کوکائین، کاهش پتاسیم خون، بعضی بیماری‌های روماتیسمی و مصرف زیاد الکل را از عوامل خطر قابل کنترل یا درمان عنوان کرد. وی با اشاره به نقش فشار خون بالا در بروز سکته مغزی خاطرنشان کرد: فشار خون کنترل‌نشده یکی از مهم‌ترین عوامل خطر سکته مغزی، به‌ویژه نوع خونریزی‌دهنده آن است و کنترل منظم آن نقش مهمی در پیشگیری از این عارضه دارد.

‌دکتر رحیمدل، مدیریت استرس، خواب کافی و منظم و تشخیص و درمان اختلالات ریتم قلب را در کاهش خطر سکته مغزی مؤثر دانست.