یک متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ صرع، نقش وراثت در بروز میگرن را بسیار تعیین‌‌کننده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام صفرپور،به بررسی ریشه‌های ژنتیکی، تفاوت‌های جنسیتی و پیشرفت‌های اخیر در درمان میگرن پرداخت و از نقش گیرنده‌های درد در این بیماری گفت.

وی افزود: میگرن فراتر از یک سردرد ساده، یک اختلال عصبی پیچیده است که ریشه‌های عمیقی در ساختار ژنتیکی بدن دارد. نقش وراثت در بروز میگرن بسیار تعیین‌کننده است.

صفرپور در تحلیل علمی میگرن تأکید کرد: حدود ۹۰ درصد از مبتلایان، سابقه خانوادگی مشخصی از این بیماری را گزارش می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که میگرن تا حد زیادی یک ویژگی ژنتیکی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

وی افزود: یکی از نکات قابل توجه در این بیماری، تفاوت‌های جنسیتی است. یافته‌های علمی نشان می‌دهد که زنان با احتمالی ۳ برابر بیشتر نسبت به مردان، در معرض ابتلا به حملات میگرنی قرار دارند که این موضوع می‌تواند با تغییرات هورمونی و سایر عوامل بیولوژیک مرتبط باشد.

صفرپور به نقش حیاتی «ژن کلسیتونین» اشاره کرد و گفت: فعال شدن این ژن منجر به تحریک گیرنده‌های درد در سیستم عصبی می‌شود که عامل اصلی احساس درد در حملات میگرنی است. علاوه‌بر این، اختلال در گردش خون و پرخونی در عروق سطحی و عمقی مغز نیز از عوامل مهم در تشدید این وضعیت محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر پیچیدگی این بیماری یادآور شد: با تمام پیچیدگی‌های این بیماری در حوزه درمان تحولات بزرگی صورت گرفته است. داروهای نسل جدید، بر خلاف داروهای قدیمی، با رویکردی بسیار دقیق و هدفمند بر روی مکانیسم‌های اصلی میگرن تمرکز می‌کنند.

به گفته این متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ صرع، درمان‌های مدرن با هدف قرار دادن دقیق مسیرهای عصبی و گیرنده‌های درد، کارایی بسیار بالاتری در کاهش شدت و تکرار حملات از خود نشان داده‌اند و کیفیت زندگی بیماران را به‌طور محسوسی بهبود می‌بخشند.