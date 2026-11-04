هوش مصنوعی ناقوس حذف هزاران شغل مالی در اروپا را به صدا درآورد

گسترش استفاده از هوش مصنوعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپا به موج تازه‌ای از حذف هزاران موقعیت شغلی دامن زده و آینده اشتغال در یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی این قاره را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.

به گزارش ایرنا، گروه بانکی نت‌وست انگلیس اعلام کرد که در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی حدود هزار موقعیت شغلی را در جریان برنامه تحول فناوری و افزایش بهره‌وری حذف کرده است. به این ترتیب، شمار مشاغل حذف‌شده در این بانک از ابتدای سال به حدود هزار و ۴۰۰ مورد رسیده است.

نت‌وست اعلام کرده است که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، به ساده‌سازی فعالیت‌ها و کاهش نیاز به نیروی انسانی در برخی بخش‌ها کمک کرده است.

پل توایت مدیرعامل نت‌وست، در این باره گفت که هوش مصنوعی به بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های بانک راه یافته و ساختار مشاغل را دگرگون کرده است.

وی توضیح داد که برخی موقعیت‌های شغلی جدید به‌طور اختصاصی برای هوش مصنوعی ایجاد شده‌اند و وظایف بسیاری از کارکنان دیگر نیز تحت‌تأثیر این فناوری تغییر کرده است.

این تحول تنها هشت روز پس از آن صورت می‌گیرد که بانک بارکلیز از برنامه حذف پنج هزار موقعیت شغلی، معادل حدود پنج درصد نیروی انسانی خود، تا پایان سال جاری میلادی خبر داد.

بارکلیز اعلام کرد که حدود هزار موقعیت شغلی تاکنون حذف شده و چهار هزار مورد دیگر تا پایان دسامبر از ساختار نیروی انسانی این بانک کنار گذاشته خواهد شد.

بر‌اساس توضیحات مدیران بارکلیز، حدود ۶۰ درصد این کاهش‌ها مربوط به مشاغل پشتیبانی و اداری است که گسترش هوش مصنوعی و خودکارسازی فعالیت‌ها، نیاز به نیروی انسانی را در آن‌ها کاهش داده است.

بانک اچ‌اس‌بی‌سی نیز در ماه‌های اخیر برنامه گسترده‌ای را برای بازنگری در ساختار نیروی انسانی خود با محوریت هوش مصنوعی آغاز کرده است.

خبرگزاری بلومبرگ پیش‌تر گزارش داد که این بانک کاهش احتمالی حدود ۲۰ هزار موقعیت شغلی، معادل نزدیک به ۱۰ درصد کارکنان خود، را طی سه تا پنج سال آینده بررسی می‌کند. بر‌اساس این گزارش، مشاغل اداری، پشتیبانی و فعالیت‌هایی که ارتباط مستقیمی با مردم ندارند، بیش از سایر بخش‌ها در معرض تغییر قرار گرفته‌اند.

بانک استاندارد چارترد، دیگر مؤسسه مالی مستقر در لندن هم از برنامه کاهش حدود هفت هزار و ۸۰۰ موقعیت شغلی تا سال ۲۰۳۰ خبر داده است. این بانک قصد دارد بیش از ۱۵ درصد مشاغل اداری و پشتیبانی خود را با گسترش استفاده از هوش مصنوعی و سامانه‌های خودکار حذف کند.

در همین حال گروه آلیانتس آلمان، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه جهان، اعلام کرده است که قصد دارد بین هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۸۰۰ موقعیت شغلی را در بخش بیمه مسافرتی و خدمات امدادی خود در اروپا حذف کند.

مدیریت این شرکت، گسترش استفاده از هوش مصنوعی را از عوامل اصلی این تصمیم معرفی کرده است. کاهش مشاغل عمدتاً بخش‌هایی را دربر می‌گیرد که کارکنان به تماس‌های مشتریان پاسخ می‌دهند یا درخواست‌های دریافت خسارت را بررسی می‌کنند.

گفته می‌شود بخشی از این فعالیت‌ها قرار است در آینده به سامانه‌های هوشمند واگذار شود و کاهش نیروها از طریق خروج داوطلبانه، بازنشستگی زودهنگام و توافق با کارکنان صورت گیرد.

شرکت بیمه ارگو، وابسته به گروه بزرگ بیمه اتکایی مونیخ‌ری آلمان، نیز برنامه حذف حدود هزار موقعیت شغلی تا پایان سال ۲۰۳۰ را اعلام کرده است. این شرکت می‌گوید که استفاده گسترده‌تر از هوش مصنوعی، به‌ویژه در پاسخگویی تلفنی و رسیدگی به پرونده‌ها، نیاز به کارکنان را کاهش می‌دهد.

همچنین شرکت بیمه جنرالی آلمان، از برنامه حذف ۸۰۰ موقعیت شغلی تا پایان سال ۲۰۳۰ خبر داد. بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه نظارت بر بازسازی بنگاه‌های اقتصادی اروپا، این برنامه بخشی از راهبرد نوسازی فعالیت‌های عمومی است که بر دیجیتالی‌کردن خدمات، استفاده از هوش مصنوعی و کاهش فعالیت‌های اداری متمرکز شده است.

در هلند، گروه بانکی آی‌ان‌جی برنامه حذف حدود هزار و ۲۵۰ موقعیت شغلی در سطح جهانی را اعلام کرده که تا ۹۵۰ مورد آن مربوط به کارکنان این بانک در هلند است. براساس اطلاعات منتشرشده از سوی نهاد اروپایی یوروفاند، این تعدیل نیرو بخشی از برنامه گسترش هوش مصنوعی و خودکارسازی فعالیت‌های مالی است.

بخش قابل‌توجهی از مشاغل در معرض حذف به کنترل‌های مالی و مقابله با پول‌شویی مربوط می‌شود. این فعالیت‌ها در گذشته به بررسی و ممیزی گسترده اسناد توسط کارکنان نیاز داشت، اما بانک قصد دارد بخش بیشتری از آن‌ها را به سامانه‌های هوشمند واگذار کند.

در بلژیک نیز بانک بی‌ان‌پی پاریبا فورتیس اعلام کرده است که هوش مصنوعی می‌تواند طی سه سال آینده کار معادل هزار کارمند بخش مالی را انجام دهد. مدیران این بانک می‌گویند که استفاده از ربات‌های هوشمند برای پاسخگویی به مشتریان و بررسی اطلاعات مالی، نیاز به کارکنان را کاهش خواهد داد.

یکی از اهداف این بانک آن است که تا سال ۲۰۲۸ حدود هفت میلیون مورد از درخواست‌های مشتریان درباره کارت‌های بانکی را به جای کارکنان، از طریق سامانه‌های هوشمند پاسخ دهد.

بانک دانسکه‌بانک دانمارک نیز طی سه مرحله در سال جاری میلادی مجموعاً ۷۸۸ موقعیت شغلی را حذف کرده است.

تازه‌ترین مرحله این برنامه در هفته گذشته با حذف ۱۰۶ موقعیت شغلی اعلام شد. مدیریت بانک تأیید کرده است که بخشی از این کاهش‌ها با گسترش هوش مصنوعی ارتباط دارد، هرچند عوامل دیگری نیز در تصمیمات مربوط به تعدیل نیرو دخیل بوده‌اند.

تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که هوش مصنوعی دیگر صرفاً ابزاری برای تسهیل فعالیت کارکنان صنعت مالی نیست و به عاملی تعیین‌کننده در بازنگری ساختار اشتغال بانک‌ها و حوزه مالی تبدیل شده است.