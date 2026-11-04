زندگی خانوادگی همواره با دشواری‌ها و فرازونشیب‌هایی همراه است که یکی از مهم‌ترین آنها، مشکلات اقتصادی و مالی است. بر این اساس، پرسش اساسی آن است که آیا مشکلات مالی می‌تواند توجیهی برای از میان رفتن شادی و نشاط در خانواده باشد، یا آنکه اعضای خانواده می‌توانند از آن جلوگیری کنند؟ برای روشن شدن این موضوع نکاتی را تقدیم می‌کنیم.

1.آرامش خانوادگی، نعمتی فراتر از ثروت مادی

قرآن کریم در تبیین فلسفه تشکیل خانواده می‌فرماید: « وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَرَحْمَهً؛ و از نشانه‌های او این است که از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میان شما دوستی و رحمت قرار داد.»(1) این آیه، آرامش، محبت و رحمت را از مهم‌ترین ابعاد پیوند زناشویی معرفی می‌کند. بر اساس این آموزه، ارزش خانواده را نمی‌توان تنها با درآمد و دارایی سنجید. ممکن است خانواده‌ای از امکانات اقتصادی محدودی برخوردار باشد، اما به سبب همدلی و محبت، محیطی سرشار از آرامش داشته باشد؛ در مقابل، برخورداری از ثروت فراوان نیز لزوماً تضمین‌کننده آرامش خانوادگی نیست. بنابراین، مشکلات مالی می‌تواند آرامش خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، اما نباید اجازه داد که این مشکلات، اصل محبت و رحمت میان اعضای خانواده را از بین ببرد.

2.دشواری اقتصادی، مجوز بی‌توجهی به حقوق اعضای خانواده نیست

در شرایط دشوار اقتصادی، گاهی فشارهای روانی موجب می‌شود که افراد از انجام مسئولیت‌های عاطفی خود فاصله بگیرند، با همسر و فرزندان تندخو باشند یا نیازهای روحی آنان را نادیده بگیرند. بااین حال، تنگنای مالی نباید به توجیهی برای تحقیر، سرزنش یا محروم ساختن اعضای خانواده از احترام و محبت تبدیل شود. هرچند مشکلات اقتصادی ممکن است توانایی فرد را در تأمین برخی خواسته‌های مادی محدود سازد، اما می‌توان با گفت‌وگوی محترمانه، توجه عاطفی، خوش‌رفتاری و پرهیز از خشونت، حقوق انسانی و عاطفی همسر را رعایت کرد.

۳. صبر در برابر مشکلات، زمینه‌ساز پایداری خانواده

صبر، از فضائل بنیادین اخلاق اسلامی و از عوامل مهم پایداری انسان در مواجهه با دشواری‌هاست. خانواده‌ای که با بحران اقتصادی رو‌به‌رو می‌شود، برای عبور از این شرایط به بردباری، خویشتنداری و پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده نیاز دارد. خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّمَا یُوَفَّى‌الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ؛ بی‌تردید، شکیبایان پاداش خود را بی‌حساب دریافت خواهند کرد.»(2)

صبر در این زمینه، به معنای تسلیم شدن در برابر فقر یا چشم‌پوشی از تلاش برای بهبود شرایط نیست؛ بلکه به معنای حفظ تعادل رفتاری و اخلاقی در دوران سختی است. برای مثال، هنگامی که درآمد خانواده کاهش می‌یابد، همسران می‌توانند به جای متهم کردن یکدیگر، با آرامش درباره اولویت‌های اقتصادی گفت‌وگو کنند و از تبدیل فشار مالی به نزاع‌های مکرر جلوگیری نمایند. بنابراین، صبر زمانی سازنده است که با تدبیر، تلاش و مسئولیت‌پذیری همراه باشد.

4. قناعت، راهی برای کاهش فشارهای روانی ناشی از مقایسه

یکی از عواملی که می‌تواند مشکلات اقتصادی را تشدید کند، مقایسه دائمی زندگی خود با دیگران است. مشاهده رفاه دوستان، بستگان یا افراد حاضر در شبکه‌های اجتماعی ممکن است احساس محرومیت و نارضایتی را افزایش دهد؛ حتی اگر خانواده از امکانات لازم برای زندگی برخوردار باشد.

امیرالمؤمنین‌(ع) فرمود: « الْقَنَاعَهُ مَالٌ لَا یَنْفَدُ؛ قناعت، ثروتی است که پایان نمی‌پذیرد.» نیز فرمود:« كَفَى بِالْقَنَاعَةِ مُلْكاً، وَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ نَعِيماً. وَ سُئِلَ‌(ع) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً»، فَقَالَ: هِيَ الْقَنَاعَةُ؛ با قناعت مى‌توان پادشاهى کرد و با خوش‌اخلاقی در نعمت و ناز به سر برد. از امام درباره تفسير آيه (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً) سؤال كردند فرمود: «منظور قناعت است.»(3)

از این رو، خانواده‌ای که به جای تمرکز دائمی بر نداشته‌ها، از نعمت‌های موجود نیز بهره می‌برد، می‌تواند بخشی از فشار روانی ناشی از مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.

5. خوش‌رفتاری و گشاده‌رویی، از عوامل حفظ نشاط خانوادگی

نشاط خانوادگی تنها به تفریح‌های پرهزینه یا امکانات رفاهی وابسته نیست. بسیاری از جلوه‌های شادی در خانواده، از رفتارهای ساده‌ای مانند لبخند، گفت‌وگوی صمیمانه، قدردانی و توجه به نیازهای عاطفی یکدیگر شکل می‌گیرد. انسان می‌تواند مشکلات و نگرانی‌های خود را جدی بگیرد، اما در عین حال بکوشد آنها را به بدرفتاری با نزدیکان تبدیل نکند. البته گشاده‌رویی به معنای پنهان‌ کردن اجباری رنج‌ها نیست. اعضای خانواده باید بتوانند درباره نگرانی‌های خود صحبت کنند و از حمایت یکدیگر بهره ببرند.

6. همکاری و همدلی همسران، جایگزین سرزنش و تقابل

در شرایط دشوار اقتصادی، گاهی هر یک از همسران دیگری را مسئول مشکلات می‌داند. این وضعیت ممکن است به شکل‌‌گیری فضای تقابل، کاهش اعتماد و تضعیف پیوند عاطفی منجر شود. درحالی که خانواده برای عبور از بحران، بیش از هر چیز به همکاری اعضای خود نیاز دارد. تقسیم مسئولیت‌ها، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مالی، گفت‌وگوی صادقانه درباره درآمد و هزینه‌ها و پرهیز از سرزنش، نمونه‌هایی از همکاری سازنده‌اند.

برای مثال، اگر درآمد خانواده برای تأمین همه خواسته‌ها کافی نباشد، همسران می‌توانند اولویت‌های مشترک خود را مشخص کنند، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهند و برای افزایش درآمد یا مدیریت بدهی‌ها برنامه‌ای واقع‌بینانه تدوین کنند. در این رویکرد، مسئله اصلی یافتن مقصر نیست، بلکه یافتن راه‌ حل مشترک است.

7. پرهیز از اسراف و رعایت اعتدال در هزینه‌های زندگی

مدیریت صحیح منابع مالی، یکی از راه‌های پیشگیری از تشدید تنش‌های خانوادگی است. گاهی مشکلات مالی ناشی از عواملی خارج از اختیار خانواده است؛ اما در برخی موارد، ناهماهنگی در مصرف، خریدهای غیرضروری یا نداشتن برنامه اقتصادی نیز در ایجاد فشار مالی نقش دارد.

قرآن کریم در توصیف بندگان شایسته خداوند می‌فرماید: « وَالَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَکَانَ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَامًا؛ و کسانی که چون هزینه می‌کنند، نه زیاده‌روی می‌کنند و نه سختگیری، بلکه میان این دو، راهی معتدل در پیش می‌گیرند.» (4)

این آیه، اعتدال در هزینه کردن را از ویژگی‌های بندگان شایسته معرفی می‌کند. بر این اساس، نه اسراف و مصرف‌گرایی پسندیده است و نه سختگیری افراطی که نیازهای ضروری و متعارف اعضای خانواده را نادیده بگیرد. خانواده می‌تواند با تعیین بودجه، اولویت‌بندی هزینه‌ها و مشارکت اعضای بزرگسال در تصمیم‌گیری‌ها، از بخشی از تنش‌های قابل پیشگیری بکاهد.

8. توجه به نیازهای عاطفی فرزندان، حتی در دوران تنگنای مالی

وقت‌گذرانی با فرزندان، شنیدن سخنان آنان، بازی‌های ساده خانوادگی و ابراز محبت، لزوماً به هزینه مالی نیاز ندارد. چنین رفتارهایی می‌تواند به حفظ پیوند عاطفی خانواده در دوران دشواری کمک کند.

نتیجه:

صبر در برابر دشواری‌ها، قناعت در مصرف، پرهیز از اسراف، خوش‌رفتاری و توجه به نیازهای عاطفی همسر و فرزندان، از جمله عواملی هستند که می‌توانند در حفظ نشاط خانوادگی مؤثر باشند. همچنین، توجه به شادی‌های ساده و کم هزینه، گفت‌وگوی صادقانه درباره مشکلات و مشارکت اعضای خانواده در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، به تقویت احساس همبستگی و کاهش تنش‌ها کمک می‌کند.

پی نوشت‌ها:

1. روم، آیه ۲۱.

2. زمر، آیه ۱۰.

3.سید‌رضی، محمد بن حسین، نهج‌البلاغه، انتشارات هجرت، حکمت 57 و ۲۲۹.

4. فرقان، آیه ۶۷ .

* هادی خالصی‌مقدم