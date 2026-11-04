شهرکرد- خبرنگار کیهان:

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان فارسان از تداوم عملیات جدول‌گذاری سایت نهضت ملی مسکن «قند حبه یک فارسان» خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد با تلاش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حال اجراست.

ابوالفضل یوسفی افزود: سایت نهضت ملی مسکن قند حبه یک شهرستان فارسان به مساحت چهار هکتار، در حال حاضر شاهد ادامه عملیات جدول‌گذاری معابر است؛ پروژه‌ای که با هدف تکمیل زیرساخت‌های این سایت مسکونی در جریان اجراست. یوسفی ادامه داد: تکمیل عملیات جدول‌گذاری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز، از اقدامات مؤثر در بهبود شرایط سکونت و آماده‌سازی محیط شهری در سایت‌های نهضت ملی مسکن به شمار می‌رود.