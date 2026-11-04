تالش- خبرنگار کیهان:

بررسی راهکارهای تقویت زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب شرب تالش در نشست مشترک مسئولان آب استان و شهرستان تالش برگزار شد.

نشست بررسی پروژه چاه فلمن و نحوه اتصال آن به شبکه آبرسانی شهرستان تالش، به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان و با حضور فرماندار تالش، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان و مدیرعامل شرکت آبفای استان برگزار شد. در این نشست رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، وحید خرمی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان و علیرضا غیاثی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و رؤسای ادارات آبفا و امور آب شهرستان تالش، آخرین وضعیت پروژه چاه فلمن و راهکارهای اتصال آن به شبکه آبرسانی شهرستان را مورد بررسی قرار دادند. محور اصلی این نشست، بررسی ظرفیت‌های پروژه چاه فلمن، چگونگی اتصال آن به شبکه موجود آبرسانی و ضرورت یکپارچه‌سازی شبکه توزیع آب در شهرستان تالش بود؛ موضوعی که با هدف ارتقای مدیریت منابع و تأمین پایدار آب شرب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این جلسه همچنین بر ضرورت هماهنگی و تعامل مؤثر میان مجموعه‌های آب منطقه‌ای و آبفای استان و مدیریت شهرستان برای پیشبرد مراحل اجرایی پروژه و رفع موانع احتمالی تأکید شد.

یکپارچه‌سازی شبکه آبرسانی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت منابع تأمین آب، از جمله رویکردهای مهم در تقویت زیرساخت‌های خدمات‌رسانی و افزایش پایداری تأمین آب شرب در شهرستان تالش به شمار می‌رود.