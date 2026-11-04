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کد خبر: ۳۴۱۴۶۵
تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۹
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استاندار:

واگذاری انجام امور به نسل Z در لرستان در دستور کار قرار دارد

خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:
 استاندار لرستان گفت: از ظرفیت‌های مختلف استان برای حمایت از نسل Z استفاده کرده و واگذاری انجام امور به این نسل را در دستور کار قرار داده‌ایم.
مهندس سید سعید شاهرخی در دیدار با مدیرکل حوزه ریاست شورای اطلاع‌رسانی دولت و مشاور نسل Z رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، با اشاره به اینکه در ایران، نسل Z به متولدین دهه هشتاد و نود گفته می‌شود که استفاده فراوان از اینترنت باعث شده آن‌ها را با عنوان نسل Z و اینترنت‌بومی‌های دیجیتال هم بشناسیم، افزود: شبکه نسل Z و مجمع مشورتی استان لرستان به خاطر موفقیت مشارکت در پیشبرد امور مورد توجه ویژه رئیس‌جمهور و معاون اجرایی ایشان قرار گرفته است. استاندار لرستان گفت: با توجه به اینکه نسل Z نیاز به مشارکت در پیشبرد امور و حل مشکلات دارد، ما از ظرفیت نسل Z در کمیته‌های مشورتی استان استفاده کردیم که آثار خوبی داشته و بر همین اساس شاهد شکوفایی ظرفیت بالا و مستعد این نسل در مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها هستیم. لرستان در حوزه منابع انسانی و به‌ویژه نیروی جوان دارای ظرفیت‌های خاصی است و بر همین اساس توجه ویژه به نسل Z از اهمیت فراوان برخوردار است. وی ادامه داد: بر همین اساس شاهد حضور ظرفیت بالا و مستعد این نسل در مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های استان هستیم. استاندار لرستان به اهمیت اطلاع‌رسانی در هدایت افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی اشاره و اظهار داشت: بهترین برنامه‌ها و اقدامات در ارتباط و اطلاع‌رسانی با جامعه نمود پیدا می‌کند و گزارش اقدامات باید مستمر در اختیار مردم قرار بگیرد. شاهرخی گفت: اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی و رفع شبهات مردم، باعث همراهی آنان می‌شود.
وی با اشاره به نقش مؤثر رسانه‌ها در امر اطلاع‌رسانی، افزود: رسانه‌های تأثیرگذار در متن امور و زندگی مردم قرار دارند و چالش‌ها و رویدادهای استانی و کشوری از جمله حوزه انرژی، تنظیم بازار و ... از این طریق اطلاع‌رسانی می‌گردد که در این زمینه هم ارائه گزارش به مردم، عامل تقویت سرمایه اجتماعی است.

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