شیراز- خبرنگار کیهان:

سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، با تجلیل از غلامرضا فرخی، قهرمان پرافتخار جهان، وی را نماد شایسته اخلاق، ادب، ایمان و ارادت به اهل‌بیت(ع) دانست و تأکید کرد: قهرمان واقعی کسی است که در کنار افتخارآفرینی در میدان رقابت، در عرصه اخلاق و منش انسانی نیز سربلند باشد.

وی افزود: آقای فرخی در هر مکانی که حضور پیدا می‌کند، تابلوی تمام‌نمای مردم شیراز است و از نظر اخلاق، ادب، ایمان، اعتقاد و ارادت به اهل‌بیت(ع)، شایستگی آن را دارد که به‌عنوان الگویی ارزشمند معرفی شود. از همه این جهات به ایشان تبریک می‌گویم و خداوند را شاکرم که چنین افتخارآفرینانی از این شهر برخاسته‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به حضور غلامرضا فرخی در مجموعه مدیریت شهری، این موضوع را مایه خوشحالی و افتخار دانست و گفت: خوشحالیم که ایشان به‌عنوان یکی از همکاران ما در مجموعه مدیریت شهری فعالیت می‌کنند و وظیفه خود می‌دانم این موفقیت ارزشمند را به پدر گرامی و خانواده محترم ایشان نیز تبریک بگویم.

حسینی با قدردانی از خانواده این قهرمان به دلیل تربیت فرزندی شایسته و افتخارآفرین تصریح کرد: تربیت چنین فرزند ارزشمندی که از جهات مختلف موجب سربلندی و افتخار خانواده و جامعه می‌شود، شایسته تقدیر است. وجود چنین انسان‌های افتخارآفرینی مایه مباهات است و امیدواریم همواره بدرخشند و در تمام عرصه‌های زندگی، صحیح و سالم و سربلند باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چهره‌های ماندگار ورزش شیراز و با یادآوری جایگاه غلام پیروانی در فوتبال کشور، با بیانی صمیمانه و افتخارآمیز خطاب به غلامرضا فرخی گفت: فوتبال کشور یک شاه‌غلام داشت و حالا کشتی نیز یک شاه‌غلام دیگر دارد که این موضوع برای ما مایه افتخار است.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، نیز در آیین تجلیل از این ورزشکار افتخارآفرین، کسب مدال طلای جهان را تبریک گفت و اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند، حاصل تلاش مستمر، تمرین‌های فشرده و پشتکار است و افتخاری بزرگ برای شیراز و جامعه ورزش کشور به شمار می‌رود.

شهردار شیراز ضمن تبریک این موفقیت به خانواده فرخی، جامعه ورزش فارس، شهروندان و قهرمانان استان، از تلاش چهره‌های شاخص ورزش فارس از جمله امید نوروزی و هادی چوپان در اعتلای نام شیراز و ایران قدردانی

کرد.

اسدی با اشاره به حمایت‌های شورای اسلامی شهر و شهرداری از ورزشکاران عنوان کرد: در راستای تجلیل از قهرمانان ورزشی و بر اساس مصوبات و ضوابط مربوط، مجوز استخدام غلامرضا فرخی در شهرداری شیراز صادر شده است.

وی استقبال شهروندان و مسئولان از این قهرمان شیرازی را بیانگر جایگاه والای ورزشکاران در جامعه دانست و تصریح کرد: افتخارآفرینی در میادین بین‌المللی علاوه بر نشاط اجتماعی، موجب تقویت غرور و همبستگی ملی می‌شود.

شهردار شیراز با تأکید بر اینکه دستاورد قهرمانان متعلق به آحاد مردم است، گفت: موفقیت در عرصه‌های جهانی، نام شیراز و ایران را در سطح بین‌المللی متجلی می‌کند و حمایت از این ظرفیت‌های ارزنده باید استمرار یابد.

اسدی همچنین خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز در مسیر توسعه ورزش، حمایت از قهرمانان و تقویت زیرساخت‌ها، از تمام ظرفیت‌های موجود بهره خواهند گرفت و پشتیبانی از ورزشکاران افتخارآفرین را با جدیت ادامه خواهند داد.

در ادامه این دیدار، غلامرضا فرخی، قهرمان پرافتخار کشتی جهان، ضمن قدردانی از حضور و محبت مسئولان و حاضران اظهار کرد: برای من باعث افتخار است که می‌توانم پرچم کشورم را در مسابقات جهانی به اهتزاز درآورم و موجب خوشحالی و شادی دل مردم عزیز کشورم، مردم شهر زیبای شیراز و تمام عزیزان و دوستانی شوم که به من لطف و ارادت دارند.

وی با تأکید بر عزم خود برای تداوم مسیر افتخارآفرینی افزود: امیدوارم بتوانم در این مسیر ثابت‌قدم بمانم و با کسب بهترین مدال‌ها و به‌ویژه مدال طلای المپیک، دل تمام مردم عزیز کشورم را شاد کنم و موجب افتخار همگان باشم.