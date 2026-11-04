مشهد- خبرنگار کیهان:

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: در جنگ اخیر ملت ایران در مقابل تمام نظام سلطه ایستاد و اینک شاهد شکست این نظام هستیم.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی در مرحله پایانی اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت در مشهد افزود: فقط ملت‌های آزاده از جمله مردمان یمن، لبنان، عراق در کنار ما بودند.

رستمی با اشاره به اعتراف رئیس‌جمهور سابق آمریکا گفت: اخیراً اوباما اعتراف کرد که ایران در تنگه هرمز حق وتو پیدا کرده و قیمت نفت دنیا را ایران تعیین می‌کند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: رهبر شهیدمان پیش‌بینی کرده بودند روزی خواهد رسید که این ملت، غربی‌ها را تحریم خواهد کرد. امروز رزمندگان ما در تنگه هرمز تعیین‌کننده هستند.

وی گفت: این عزت و قدرتی که جریان مقاوم، مجاهد و استکبارستیز به وجود آورده و تغییراتی که در حال رقم زدن است، باید فرهنگی شود تا تمام دنیا با آن همراه شود.

حجت‌الاسلام رستمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا اعلام کرد یک جهان و فقط یک کدخدا برای این دهکده جهانی وجود خواهد داشت.

وی افزود: در همان مقطع امام شهید ما اشاره کردند که ما در حال ورود به یک پیچ تاریخی هستیم و در این پیچ تاریخی، تحولات عمیق و بنیادینی در نظام قدرت در عالم رخ خواهد داد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اظهار کرد: ایشان در سال‌های اخیر هم فرموده بودند که قدرت از غرب به شرق منتقل و آمریکا در این دوره جدید منزوی خواهد شد.

رستمی گفت: مقاومت، گفتمانی که جمهوری اسلامی نماینده آن است، گفتمان اول ملت‌ها خواهد بود این تعبیر صریح امام شهید ما در دو، سه سال قبل بود.

وی افزود: این نگاه رهبر شهید انقلاب به شرایط جهان و نظام سلطه و برآمدن نظام جدید قدرت ناشی از باور عمیق ایشان به آموزه‌های قرآن، تعالیم و معارف الهی

بود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: رهبر شهید ما خط روشن ایستادگی در مقابل سلطه را به وضوح معماری و طراحی و حرکت را در این مسیر هدایت کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در روز نخست مرحله پایانی یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت در مشهد با بیان این که مردم دلیل مانایی جمهوری اسلامی ایران هستند گفت: دشمن تصور می‌کرد با وقایع دی‌ماه سال گذشته سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی کاهش یافته و خیابان‌ها به نفع او شلوغ می‌شود اما این، خطای محاسباتی او بود.

علی خضریان افزود: جدای از موشک‌های هوافضای سپاه، جوانانی که با علم به شهادت به میدان رفتند و مردمی که میادین و خیابان‌های شهر را پر کردند و هوشیاری اجتماعی، مهم‌ترین دلیل بازدارندگی آغاز جنگ است و باید این مردم را قدر دانست و آنان را تجلیل کرد.

وی ادامه داد: دشمن اعلام کرد که دنبال تجزیه ایران، سرنگونی جمهوری اسلامی و تسلط بر منابع نفت و گاز و نیز به دنبال قطع بازوهای مقاومت و جلوگیری از شکل‌گیری آن در منطقه بود اما مقاومت یک شبکه مستقل در سطح منطقه است که هر بخش آن وظایف خود را انجام می‌دهد و آسیب دیدن یک جبهه به معنای از کار افتادن سایر جبهه‌ها نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به دلیل تاب‌آوری زیاد اقتصادی و اجتماعی خود در ۴۸ سال گذشته و نیز قدرت زیاد نرم‌افزاری، پس از هفتم اکتبر به یک گفتمان مقاومت جهانی تبدیل شده است.

خضریان ادامه داد: در این دیدگاه، رهبری هوشمندانه‌ای که نگاه بلند تمدنی دارد و تمدن نوین اسلامی را تبیین می‌کند، عامل کلیدی است. امروز ایران قوی در مرحله‌ای قرار گرفته است که اگر از آن عبور کند، دست دشمن به کشور نمی‌رسد از این رو بهترین فرصت برای مواجهه با این شرایط فراهم شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این تحلیل پذیرفته شود، آن‌گاه صحبت از انتقام نیازی به پرده‌پوشی ندارد، ما تعیین‌کننده نرخ انرژی در دنیا و تحریم‌کننده آن هستیم و جنگ را خارج از جغرافیای محدود تعریف می‌کنیم و بر اساس محاسبات الهی، قدرت اول جهانیم.