اصفهان- خبرنگار کیهان:

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بازدید از ذوب‌آهن اصفهان، دغدغه کارگران را شنید و بر ضرورت تأمین پایدار مواد اولیه، تدوین استراتژی سهامدار عمده و بازگشت این کارخانه به روزهای شکوفایی تأکید کرد.

مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ابتدا به بازدید اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ذوب‌آهن اصفهان پرداخت و گفت: این کمیسیون با رویکرد اقتصادی، بازدید خوبی از خط تولید کارخانه داشت و از نزدیک با کارگران تلاشگر ذوب‌آهن نیز گفت‌وگو داشتیم و دغدغه‌های آن‌ها را شنیدیم. همچنین جلسه‌ای با حضور جمعی از مسئولان شرکت و با محوریت بررسی وضعیت مالی اقتصادی کارخانه، برگزار شد.

وی افزود: ذوب‌آهن اصفهان به لحاظ اقتصادی در شرایط سختی قرار دارد، اما در همین شرایط خاص کشور و سخت کارخانه توانست، در سال گذشته ۲ همت از زیان انباشته را کاهش دهد که این عدد کوچکی نیست.

طغیانی، ادامه داد: جمع‌بندی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این بود که با وجود شرایط سخت اقتصادی ذوب‌آهن هنوز هم جای اصلاح و بازگشت وجود دارد؛ لذا مقرر شد جلسه‌ای با حضور سهامدار عمده (بانک رفاه کارگران) و مدیران شرکت برگزار شود و برنامه جامع بانک رفاه با مسئولیت‌پذیری تمام در این جلسه ارائه گردد و همچنین نیازمندی‌ها مشخص شود، به دلیل شرایط موجود کشور این جلسه تاکنون برگزار نشده، اما به‌زودی برگزار می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس، هر کمکی بتواند به ذوب‌آهن و سهامدار عمده انجام می‌دهد تا کارگران به‌عنوان سرمایه‌های اصلی کارخانه، شرایط بهتری داشته

باشند.

وی در ادامه به موضوع تأمین پایدار مواد اولیه ذوب‌آهن پرداخت و گفت: این کارخانه به دلیل شیوه تولید کوره بلند از یارانه انرژی برخوردار نیست و از سوی دیگر مواد اولیه آن (کک و زغال‌سنگ) بخش عمده‌ای از قیمت تمام‌شده محصول آن را تشکیل می‌دهند؛ لذا در این بخش هم ذوب‌آهن به حمایت جدی نیاز دارد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد: سبد محصول ذوب‌آهن اعم از محصولات ساختمانی و ریل، جزء لاینفک پروژه‌های عمرانی کشور هستند و لذا تأمین پایدار مواد اولیه کارخانه برای تولید این محصولات و در ادامه تزریق به پروژه‌های کشور، همچون زنجیره‌ای است که اختلال در یکی از بخش‌ها، کل فرایند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: ریل قطارهای پُرسرعت از جمله محصولات این کارخانه است، محصولی زیرساختی که در اَبرپروژه قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان نقش کلیدی دارد و حضور ذوب‌آهن اصفهان در کنسرسیوم این پروژه اتفاقی مبارک است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: جلسات بسیار خوبی در این زمینه با حضور مدیرعامل ذوب‌آهن و نمایندگان شرکت برگزار شده است و استفاده از ریل ملی، می‌تواند مزایای مؤثری در این پروژه رقم بزند.