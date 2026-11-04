روشنایی 3/5 کیلومتر از محورهای مواصلاتی فارسان

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری از اجرای طرح روشنایی در دو نقطه از محورهای مواصلاتی شهرستان فارسان به طول ۵/۳ کیلومتر و با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان خبر داد.

سعید خدابخشی افزود: در زمینه ارتقای ایمنی تردد، افزایش دید رانندگان در ساعات تاریکی شب و کاهش احتمال وقوع تصادفات، طرح روشنایی در دو نقطه از محورهای مواصلاتی شهرستان فارسان اجرا شده است.

وی اضافه کرد: این طرح شامل اجرای روشنایی در رفیوژ میانی (گذرگاه) محور فیل‌آباد به باباحیدر و همچنین سه‌راهی فناوران فارسان است که در مجموع به طول ۳.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان به اجرا درآمده است. خدابخشی با اشاره به استفاده از تجهیزات روشنایی جدید در این پروژه، تصریح کرد: در اجرای این طرح از چراغ‌های نسل جدید LED از برندهای معتبر و باکیفیت داخلی استفاده شده است که علاوه بر تأمین روشنایی مناسب، از نظر بهره‌وری انرژی و کیفیت نوردهی نیز از مزایای قابل توجهی برخوردارند.