کیفیت محصولات تولیدی استان مرکزی فراتر از استانداردهای ملی

اراک - خبرنگار کیهان:

استاندار مرکزی با تأکید بر جایگاه صنعتی و تولیدی این استان در کشور گفت: استان مرکزی با برخورداری از بیش از ۳۰ درصد برندهای برتر کشور، یکی از متنوع‌ترین قطب‌های صنعتی ایران به شمار می‌رود و بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های صنعتی و تولیدی کشور در این استان متمرکز است.

مهدی زندیه‌وکیلی در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه استان مرکزی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعتی و تولیدی استان اظهار کرد: بسیاری از محصولات تولیدشده در این خطه، از سطح استانداردهای ملی فراتر بوده و با ارزش افزوده بالا به بازار عرضه می‌شوند. وی با اشاره به چالش‌های پیش روی بخش تولید افزود: صنایع استان مرکزی با وجود مشکلاتی همچون تحریم‌ها، مسائل اقتصادی و ناترازی در تأمین برق و گاز، همچنان مسیر پیشرفت و توسعه را دنبال کرده‌اند و دستاوردهای قابل‌توجهی در عرصه تولید و صنعت به دست آورده‌اند.

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خاطرنشان کرد: کیفیت محصولات تولیدی استان در بسیاری از موارد فراتر از استانداردهای رایج است و باید توجه داشت که استاندارد، نقطه آغاز حرکت به سمت کیفیت مطلوب محسوب می‌شود؛ از این‌رو مصرف‌کننده ایرانی شایسته برخورداری از محصولاتی با بالاترین سطح کیفیت است. زندیه‌وکیلی ادامه داد: کیفیت، مهم‌ترین عامل ماندگاری و موفقیت در بازارهای جهانی است و تولیدکنندگان باید ارتقای مستمر کیفیت را به‌عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار دهند.

وی همچنین شرایط ناشی از تحریم‌ها را فرصتی برای بازنگری در فرآیندهای تولید و تقویت زیرساخت‌های کیفی دانست و گفت: این شرایط می‌تواند زمینه‌ای برای ارتقای استانداردهای تولیدی و افزایش توان رقابتی صنایع داخلی فراهم کند تا واحدهای تولیدی کشور در صورت گشایش‌های اقتصادی احتمالی نیز بتوانند با رقبای جهانی رقابت کنند. استاندار مرکزی در پایان بر اهمیت نقش استاندارد در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، افزایش اعتماد عمومی به محصولات داخلی و توسعه صادرات تأکید کرد و ارتقای کیفیت را یکی از الزامات اساسی تحقق توسعه پایدار صنعتی دانست.