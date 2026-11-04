عرضه کود کمپوست مازندران به اصفهان، سمنان و گرمسار

ساری- خبرنگار کیهان:

با بارگیری و ارسال ۲۰ تریلی کود کمپوست درجه‌یک از سایت‌های کمپوست مازندران به مقصد اصفهان و ۳۰ تن کمپوست گرانول به مقصد سمنان، کودهای تولیدی سایت‌های کمپوست مازندران با استقبال کم‌نظیر بازار مواجه شده ‌است.

استقبال گسترده خریداران از کود کمپوست مازندران به پیش‌فروش کل تولید این سایت‌ها تا پایان سال منجر شده است؛ موفقیتی که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جایگاه محصولات کمپوستی استان در بازارهای هدف و توسعه استفاده از کودهای آلی در بخش کشاورزی باشد. کود کمپوست مازندران به دلیل کیفیت مطلوب، فرآوری مناسب و برخورداری از ظرفیت ارزشمند در بهبود حاصلخیزی خاک و تقویت بستر کشت، مورد توجه و استقبال بازارهای مختلف کشور قرار گرفته است. گسترش تقاضا از استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که محصولات تولیدی این مجموعه، به‌ویژه کود کمپوست گرانول، توانسته ‌است جایگاه قابل توجهی در بازار نهاده‌های کشاورزی به دست آورند.