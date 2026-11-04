127000000000 یورو خسارت اروپا از بسته ماندن تنگه هرمز

رئیس کمیسیون اروپا هشدار داد تاکنون به‌دلیل بسته‌ماندن تنگه هرمز، مردم اروپا بیش از 127 میلیارد یورو خسارت دیده‌اند. هفته گذشته و به گفته صدراعظم آلمان اروپا از این ناحیه

100 میلیارد یورو خسارت دیده بود!

به گفته کارشناسان، جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از همه مردم و دولت‌های اروپایی را تحت فشار قرار داده است. «کریستین لاگارد» رئیس مستعفی بانک مرکزی اروپا چندی پیش هشدار داده بود که ادامه اختلال در تنگه هرمز به‌عنوان بزرگ‌ترین اختلال عرضه نفت در تاریخ، می‌تواند اروپا را از مرحله تورم به سمت جیره‌بندی سوخت و موادغذایی سوق دهد. به گفته مقامات اروپایی هزینه‌های انرژی، که روی غذا، حمل‌ونقل و مسکن نیز اثر می‌گذارد، بیشترین ضربه را به خانوارهای کم‌درآمد و متوسط اروپایی وارد می‌کند. تأثیر بسته‌ماندن تنگه هرمز به بی‌ثباتی گسترده سیاسی در اروپا هم منجر شده است، چرا که موج گرانی سوخت، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید ناشی از تأثیرات زنجیره‌ای بسته‌ماندن تنگ هرمز نارضایتی‌های انباشته مردم را شعله‌ورتر کرده و آنها را به خیابان کشانده است. رئیس کمیسیون اروپا هم در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است مردم این قاره بیش از 127 میلیارد یورو بابت بسته‌ ماندن تنگه هرمز خسارت دیده‌اند.

«اورزولا فون‌درلاین» در سخنرانی خود در نشست «وین بروکسل» گفت: «از زمان بسته‌شدن تنگه هرمز، واردات سوخت‌های فسیلی برای اروپا ۱۲۷ میلیارد یورو هزینه اضافی داشته است، بی‌آنکه حتی یک مولکول انرژی بیشتر دریافت کرده باشد.» فون‌درلاین در ادامه سخنرانی خود گفت: «وقتی نفت و گاز وارد می‌کنیم، این خطر وجود دارد که شوک‌ها و بحران‌های همراه آنها را نیز وارد کنیم». کمیسیون اروپا در ماه آوریل- حدود هفت هفته پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران- هزینه اضافی را ۲۴ میلیارد یورو برآورد کرده بود. «دان یورگنسن» کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در اواخر سپتامبر(شهریور) گفت: این رقم از ۱۰۰ میلیارد یورو فراتر رفته است.

به گزارش ایسنا به نقل از نشریه «فورچون»، پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، مسکو جریان گاز به اتحادیه اروپا را به‌شدت کاهش داد و دولت‌ها برای پرکردن ذخایر گاز با قیمت‌های بی‌سابقه دست‌وپا زدند. در نهایت، اتحادیه اروپا متعهد شد وابستگی خود به انرژی روسیه را کاهش دهد. در نتیجه، سهم روسیه از واردات گاز اتحادیه اروپا از حدود ۴۵ درصد پیش از حمله به حدود ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۵ رسید. اعضای اتحادیه اروپا در ژانویه(دی) ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع روسیه را تصویب کردند که از پایان سال جاری اجرایی می‌شود. واردات گاز از طریق خط لوله نیز از پاییز ۲۰۲۷ ممنوع خواهد شد. با این حال، اروپا بخش عمده گاز روسیه را با واردات از منابع دیگر جایگزین کرد؛ بخش زیادی از این گاز به شکل گاز طبیعی مایع از آمریکا و خاورمیانه وارد می‌شد. با آغاز جنگ ایران، اتحادیه اروپا همچنان ۵۷ درصد انرژی خود را از سوخت‌های فسیلی وارداتی تأمین می‌کرد. سپس جنگ باعث بسته‌شدن تنگه هرمز شد؛ آبراهی که حدود یک‌پنجم نفت معامله‌شده در جهان از آن عبور می‌کرد. رفت‌وآمد نفتکش‌ها از این تنگه تقریباً متوقف شد. پس از زمستانی سرد، ذخایر گاز اتحادیه اروپا در اواخر مارس(فروردین) به تنها ۲۸.۴ درصد رسید که پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله بود. خلیج‌فارس همچنین بیش از ۴۰ درصد واردات سوخت هواپیما و گازوئیل اروپا را تأمین می‌کرد.