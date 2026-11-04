سرویس خارجی-

منبع نظامی یمنی با هشدار صریح به سرمایه‌گذاران بین‌المللی اعلام کرد شرکت آرامکو هدف مشروع نیروهای مسلح یمن است و خواستار خروج سرمایه‌ها از این شرکت شد، هشداری که هم‌زمان با تشدید حملات موشکی و پهپادی به تأسیسات انرژی عربستان، دو برابر شدن کسری بودجه ریاض و دستور خروج کارکنان آمریکایی از این کشور صادر شده است.

گاهی دولت‌ها براساس توزیع قدرت و الزام بقا رفتار می‌کنند. در چنین ساختاری، قدرت‌های بزرگ و متحدان منطقه‌ای‌شان با اتکا به برتری نظامی و اقتصادی می‌کوشند نظم مطلوب خود را تحمیل کنند، اما همین ساختار، بازیگران ضعیف‌تر یا تحت فشار را نیز ناگزیر می‌سازد تا برای تضمین بقا، از هر ابزار ممکن برای ایجاد موازنه بهره گیرند. وقتی یک بازیگر منطقه‌ای با حمایت خارجی، سال‌ها سیاست محاصره و سرکوب را پیش می‌برد، طرف مقابل نه از سر ایدئولوژی صرف، بلکه در نتیجه تحمیل منطق ساختاری زور، به سوی ایجاد بازدارندگی نامتقارن حرکت می‌کند. در این چارچوب، آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و وابستگی‌های استراتژیک قدرت‌های ثروتمند، به نقاط فشار تبدیل می‌شوند و نشان می‌دهند که حتی برتری ظاهری منابع نیز نمی‌تواند امنیت مطلق ایجاد کند. مقاومت در برابر سلطه، از این منظر، نه انتخابی احساسی، بلکه پاسخ عقلانی به الزامات ساختاری نظامی است که در آن بقا بر سود کوتاه‌مدت اولویت دارد. این نشان می‌دهد که یمنی‌های باورمند خیلی خوب می‌توانند قواعد بازی را به نفع خود به کار بَرَند.

هشدار نظامی به سرمایه‌گذاران آرامکو

یک منبع نظامی یمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری سبأ در صنعا، به سرمایه‌گذاران خارجی هشدار داد که شرکت نفتی آرامکو و تأسیسات آن هدف مشروع نیروهای مسلح یمن هستند و سرمایه‌گذاری در آن با خطرات جدی همراه است. وی از سرمایه‌گذاران خواست نسبت به «تله آرامکو» هوشیار باشند و سرمایه‌های خود را از این شرکت خارج کنند، چراکه ادامه حضور در آن می‌تواند به زیان‌های سنگین منجر شود. این هشدار در شرایطی صادر شده که نیروهای مسلح یمن همچنان در پاسخ به تجاوز و محاصره بیش از ده‌ساله عربستان، فرودگاه‌ها و تأسیسات انرژی این کشور را هدف قرار می‌دهند.

منبع نظامی یمن تأکید کرد که ۹۷ درصد از سود تقسیمی اعلام‌شده آرامکو واقعی نیست و عمدتاً به سهم دولت سعودی بازمی‌گردد، نه به سهام‌داران عادی. به گفته وی، توزیع سودهای بالا ممکن است خطرات امنیتی و مالی را پنهان کند و تصویری غیرواقعی از ثبات بلندمدت ایجاد نماید. معیار اصلی باید توانایی شرکت در تولید سود پایدار در آینده باشد، نه رقم‌های چشمگیر امروزی که واقعیت ریسک‌ها را می‌پوشانند.

تصمیم آرامکو برای دریافت تسهیلات اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری از بانک‌های بین‌المللی، در شرایطی که تأسیسات این شرکت در تیررس موشک‌ها و پهپادهای یمنی قرار دارد، ضرورت بازنگری جدی در وضعیت مالی آن را نشان می‌دهد. برق سودهای تقسیمی نباید جایگزین ارزیابی دقیق موقعیت واقعی شرکت شود. این وام در حالی مطرح است که رئیس آرامکو پیش‌تر فشار بر عرضه نفت خام را در سطح جهانی خطرناک توصیف کرده و از کاهش شدید ذخایر تجاری سخن گفته بود.

کسری بودجه دو برابر شد

براساس گزارش بلومبرگ، کسری بودجه عربستان در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ با جهش ۱۴۵ درصدی نسبت به فصل قبل، بیش از دو برابر شده و به ۸۴ میلیارد ریال (حدود ۲۲٫۴ میلیارد دلار) رسیده است. درآمدهای نفتی نزدیک به

۴۰ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۰ رسیده است. این کسری که از هدف سالانه دولت نیز فراتر رفته، نتیجه مستقیم هزینه‌های نظامی سنگین و اختلال در فعالیت‌های تجاری ناشی از عملیات‌های یمن است. ریاض برای پوشش این شکاف به استقراض داخلی و بین‌المللی ادامه می‌دهد، در حالی که عملیات‌های نظامی یمن رویدادهای بزرگ اقتصادی را لغو کرده و بار مالی سنگینی بر دوش حکومت گذاشته است.

کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای جنگ نشان می‌دهد که وابستگی عربستان به آرامکو به عنوان منبع اصلی درآمد، در برابر ضربات مقاومت یمن شکننده شده و چشم‌انداز مالی رژیم را تیره کرده است.

خروج کارکنان آمریکایی از ریاض

سفارت آمریکا در ریاض اعلام کرد که وزارت امور خارجه این کشور به‌دلیل افزایش مخاطرات امنیتی، دستور خروج کارکنان غیرضروری دولت آمریکا و خانواده‌هایشان را از ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (1 آبان) صادر کرده است. در بیانیه سفارت آمده که حملات جنبش انصارالله به فرودگاه‌های غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی عربستان منجر به تلفات و اختلال گسترده در سفرها شده و کارکنان آمریکایی برای استفاده از فرودگاه‌ها نیاز به مجوز ویژه دارند. این تصمیم در حالی گرفته شده که آمریکا از سال ۲۰۱۶ در محاصره یمن مشارکت داشته و اکنون حامی اصلی رژیم سعودی نیز امنیت نیروهای خود را در خطر می‌بیند.

تجاوز هوایی سعودی و پاسخ یمن

ائتلاف سعودی با ادامه بمباران مناطق مسکونی، نشان می‌دهد که هیچ نیتی برای پایان دادن به جنگ و محاصره ندارد. یمن اما با عملیات‌های دقیق خود، کنترل بر تنگه باب‌المندب و جزایر استراتژیک را تقویت کرده و شبه‌نظامیان مورد حمایت ریاض را عقب رانده است. این دستاوردها، فشار واقعی بر مراکز تأمین مالی تجاوز سعودی وارد کرده و ثابت کرده که مقاومت یمن قادر است معادلات را تغییر دهد. نیروهای مسلح یمن در هفته‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی خود به تأسیسات نفتی عربستان و آرامکو را تشدید کرده‌اند. این عملیات‌ها در چارچوب پاسخ مشروع به جنایات سعودی و با هدف وادار کردن ریاض به توقف جنگ و محاصره انجام می‌شود. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان در یک شبانه‌روز ۹۳ حمله هوایی علیه مناطق غیرنظامی در صنعا، الجوف، تعز، صعده، مارب، عمران، لحج و حجه انجام داده‌اند که با هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف صورت گرفته و منجر به تلفات غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان شده است. مجموع این حملات از زمان تشدید تجاوز به بیش از چهار هزار مورد رسیده است.

دست نیاز سعودی به سوی جولانی!

در شرایطی که رژیم سعودی زیر ضربات یمن دچار فشار مالی و امنیتی شده، زمزمه‌هایی از تلاش ریاض برای کشاندن سوریه به جنگ و پیمان‌های منطقه‌ای به گوش می‌رسد. احمد الشرع (جولانی)، رئیس دولت موقت سوریه با تبار تروریستی شناخته‌شده، به ریاض سفر کرده و با محمد بن‌سلمان دیدار داشته است. رژیمی که حتی توان جمع‌کردن اوضاع داخلی سوریه را ندارد و هنوز با چالش‌های امنیتی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اکنون مورد استقبال سعودی‌ها قرار گرفته است. این اقدام نشان می‌دهد که ریاض برای نجات خود دست به دامن هر کسی می‌شود، حتی کسانی که سابقه تروریستی‌شان بر کسی پوشیده نیست.

پیام روشن مقاومت

در پایان گفتنی است که هشدار یمن به سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیامی روشن است: آرامکو و تأسیسات انرژی عربستان هدف مشروع نیروهای مسلح یمن هستند و تا زمانی که تجاوز و محاصره ادامه دارد، این اهداف در تیررس باقی خواهند ماند. رژیم سعودی و حامیان آمریکایی‌اش که بیش از یک دهه جنگ و محاصره را بر یمن تحمیل کرده‌اند، اکنون با واقعیت هزینه‌های سنگین این سیاست روبه‌رو شده‌اند. سرمایه‌گذاران باید ریسک واقعی را ببینند و سرمایه‌های خود را از تله‌ای که ممکن است به زیان آنان تمام شود، خارج کنند.