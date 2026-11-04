ترامپ باخت ایران نتیجه انتخابات آمریکا را تعیین کرد

سرویس خارجی-

ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر (سه‌شنبه ۱۲ آبان) کنگره متحمل سنگین‌ترین شکست تاریخی خود شدند و این- به گفته کارشناسان- ایران بود که با مقاومت تاریخی، بستن تنگه هرمز و تحمیل هزینه‌های سنگین مقابل جنگ‌افروزی این طیف سیاسی، نتیجه این انتخابات را رقم زد.

نتایج منتشرشده از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که سه‌شنبه ۱۲ آبان برگزار شد- به نوشته رسانه‌های این کشور- از شکست بسیار سنگین و تاریخی حزب جمهوری‌خواه حکایت دارد. تا لحظه تنظیم این گزارش دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان ۲۳۱ کرسی و جمهوری‌خواهان ۱۴۴ کرسی به دست آوردند. در این مجلس ۲۱۸ کرسی برای اکثریت لازم است. در سنا هم دموکرات‌ها با کسب ۵۴ کرسی در مقابل ۴۴ کرسی جمهوری‌خواهان این مجلس را نیز از آن خود کردند. برای اکثریت در این مجلس ۵۱ کرسی لازم است. در انتخابات فرمانداری‌ها هم دموکرات‌ها ۲۷ فرمانداری و جمهوری‌خواهان ۲۰ فرمانداری را از آن خود کردند. برخی از نتایج انتخابات روز سه‌شنبه واقعاً بی‌سابقه است. «جیمز تالاریکو»، نامزد دموکرات، موفق شد از ایالت تگزاس، یکی از جمهوری‌خواه‌ترین ایالت‌های آمریکا به سنا راه یابد! از سال ۱۹۸۸، او اولین دموکراتی است که از تگزاس به کنگره راه پیدا کرده است. «جینا هینوسا» به‌عنوان اولین فرماندار دموکرات تگزاس در بیش از ۳۰ سال گذشته انتخاب شد. «انی اندروز»، نامزد دموکرات پیروز انتخابات مهم سنای کارولینای جنوبی شد. در حالی جمهوری‌خواهان پس از ۲۱ سال در این ایالت شکست خوردند که «دارلین گراهام»، خواهر لیندسی گراهام، نامزد جمهوری‌خواهان بود. «عبدالرحمن السید» هم علی‌رغم لابی گسترده شخص ترامپ و صهیونیست‌ها در انتخابات سنای میشیگان پیروز شد و به اولین سناتور مسلمان در تاریخ آمریکا تبدیل شد. نامزدهای ضدصهیونیستی هم در انتخابات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بر رقبای خود پیروز شدند و رکوردی کم‌سابقه را به جای گذاشتند. این در حالی است که در گذشته‌ای نه‌چندان دور، اکثریت مردم آمریکا از رژیم اسرائیل حمایت می‌کردند.

ایران ترامپ را در آمریکا شکست داد

هرچند به‌ظاهر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره پیروزی قاطع و تاریخی به دست آوردند اما در واقع امر به گفته تحلیل‌گران در این انتخابات این ایران بود که با ایستادگی خود به پیروزی رسید و شکست دیگری را این بار در عرصه انتخابات به ترامپ تحمیل کرد. بعد از نزدیک به نیم قرن فشار اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای آمریکا و ۸ ماه جنگ پرفشار نظامی، ایران نه‌تنها کمر خم نکرد که چنان سیلی جانانه‌ای را در میدان جنگ و میدان انتخابات بر گوشی ترامپ نواخت که شاید هیچ رئیس‌جمهور دیگری در آمریکا بعد از این جرأت نکند در آستانه انتخابات جنگ دیگری را در جهان آغاز کند. اگر ترامپ می‌توانست همان‌طور که ونزوئلا را تصاحب کرد ایران را نیز ببلعد قطعاً نتیجه انتخابات ۱۲ آبان به‌گونه دیگری رقم می‌خورد. تریتا پارسی تحلیلگر مسائل بین‌الملل و معاون اجرایی مؤسسه کوئینسی در شبکه اجتماعی «ایکس» در این باره نوشته است: «بیایید صادق باشیم؛ دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای پیروز نشدند. ایران پیروز شد». این دیدگاه بر این مبنا استوار است که ایستادگی تاریخی ایران در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، تداوم فشار بر واشنگتن و پیامدهای راهبردی بسته ماندن تنگه هرمز چنان هزینه‌ای را به آمریکا تحمیل کرد که بازتاب آن به داخل این کشور و صندوق‌های رأی رسید. به نوشته رسانه‌های آمریکایی این شکست در شرایطی رقم خورد که جنگ آمریکا علیه ایران، بسته ماندن تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی آن، به یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی عمومی در آمریکا تبدیل شده بود. ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که اقتصاد آمریکا را تقویت کرده و هزینه‌های زندگی را کاهش دهد. اما جنگ ایران عملاً این وعده را با چالش جدی مواجه کرد. افزایش قیمت انرژی در کنار تورم انباشته، هزینه مواد غذایی و سایر نیازهای روزمره را بالا برد و موجب شد رأی‌دهندگان، مسئولیت این وضعیت را متوجه دولت و حزب جمهوری‌خواه بدانند. بر اساس گزارش رویترز، نظرسنجی‌ها پیش از انتخابات نیز نشان می‌داد که بخش قابل‌توجهی از آمریکایی‌ها سیاست‌های ترامپ را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند. طبق نظرسنجی شبکه ان‌بی‌سی از رأی‌دهندگان بعد از خروج از محل رأی‌گیری، حدود ۷۴ درصد رأی‌دهندگان گفتند که جنگ علیه ایران از عوامل «تعیین‌کننده یا مهم» در تصمیم آن‌ها هنگام انتخاب نامزدها بوده است. نشریه «وال‌استریت ژورنال» هم نوشت که متحدان ترامپ و مقامات کاخ سفید، جنگ هشت‌ماهه علیه ایران و افزایش قیمت انرژی در نتیجه بسته ماندن تنگه هرمز به دست ایران را دلیل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره توصیف می‌کنند. به نوشته این روزنامه برخی از مقامات کاخ سفید معتقدند که اگر این جنگ که اکنون وارد نهمین ماه خود شده است، زودتر پایان می‌یافت، نتایج انتخابات می‌توانست به‌طور قابل‌توجهی متفاوت باشد.

یک اعتراف وسط هذیان‌گویی

رئیس‌ دولت تروریستی آمریکا که شاهد شکست سنگین حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای است در توجیه این شکست بهانه‌های مختلفی را ذکر کرده است. وی بیشتر وقت دیروز خود را صرف توجیه این شکست سنگین کرد. مثلاً ابتدا گفت: «اسم من در برگه‌های رأی نبود و اگر من نامزد بودم یک پیروزی قاطع به دست می‌آوردم.» اما به نوشته رسانه‌های آمریکایی در واقع اسم او روی برگه‌ها بود و مردم درست به همین دلیل به جمهوری‌خواهان نه گفتند. ترامپ در ادامه فاکس‌نیوز را مسئول این شکست‌ها دانست و گفت: شبکه «فاکس‌نیوز» به دلیل بازتاب مداوم و بی‌وقفه دیدگاه‌های دموکرات‌ها و حتی مسائلی بدتر از آن، مسئول این خسارت‌ها و شکست‌ها است. اما در ادامه در مصاحبه با همان شبکه دلیل شکست را جنگ ایران دانست و گفت: مردم با کاری که من در قبال ایران انجام می‌دهم موافق‌اند، اما احتمالاً حاضر نبودند پیامدهای کوتاه‌مدت آن، یعنی پرداخت پول بیشتر برای بنزین را بپذیرند. این را درک می‌کنم. با آن موافق نیستم... واقعاً مایه تأسف است... دوست ندارم این موضوع را یک شکست برای خودم تلقی کنم. ما در واقع بهترین اقتصاد جهان را داریم، اما به‌دلیل قیمت بنزین، مردم آن‌طور که اگر این مسئله وجود نداشت، متوجه وضعیت خوب اقتصاد نمی‌شوند. افزایش قیمت بنزین هم ناشی از ایران بود.» وی در مصاحبه با وال‌استریت ژورنال هم گفت: «معتقد‌م پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان بود».

آمریکا تحقیر شد

شکست سنگین ترامپ و جمهوری‌خواهان بازتاب بسیار گسترده‌ای در داخل آمریکا داشت و بسیاری این شکست تاریخی را نتیجه حماقت ترامپ در آغاز جنگ علیه ایران دانستند. «ساگر انجتی»، تحلیلگر و روزنامه‌نگار آمریکایی، در واکنش به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تلاش برای تغییر رژیم در تهران که با شکست مواجه شده بود، باعث تغییر رژیم در واشنگتن شد». «بن رودز»، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از جمله پیامدهای این انتخابات، رد قاطع جنگ با ایران است. دموکرات‌ها عاقلانه عمل می‌کنند اگر این پیام را جدی بگیرند و واقعاً به حزب مخالف جنگ تبدیل شوند.» «الکساندر دوگین» اندیشمند روسی، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» این‌گونه به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره واکنش نشان داد: «دقیقاً. ایران پیروز شده است و بعل شکست خورده است.» بعل نام یکی از خدایان باستانی اقوام کنعانی و فنیقی بود که در منطقه شام پرستش می‌شد. «دانیل دپتریس»، تحلیلگر آمریکایی، در واکنش به نتایج انتخابات نوشت: «درس امشب این است؛ جنگ‌های احمقانه‌ای که به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زنند، برای شما هزینه انتخاباتی خواهند داشت. درس امشب هم روشن است: وارد جنگ‌های احمقانه نشوید.»

«راز زیمت» تحلیلگر مشهور در واکنش به این شکست نوشت: «همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که مصادف با سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹ و آغاز بحران گروگان‌گیری است. در ایران، برخی از همین امروز صبح در حال مقایسه میان شکست کارتر در انتخابات -که در بحبوحه بحران گروگان‌گیری رخ داد- و شکست جمهوری‌خواهان در شب جاری هستند؛ آن‌ها این موضوع را نشانه‌ای می‌دانند بر اینکه ایران بار دیگر موفق شده است کفه ترازوی یک انتخابات آمریکایی را به نفع خود تغییر دهد.» «دومینیک واگهورن» خبرنگار شبکه اسکای‌نیوز با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نوشت: «با طولانی شدن جنگ علیه ایران و پیامدهای اقتصادی آن برای رأی‌دهندگان آمریکایی، تهران، ترامپ را در انتخابات تحقیر کرد.»

مارجوری تیلور گرین نماینده سابق کنگره آمریکا نوشت: «امشب یک همه‌پرسی کامل علیه ترامپ بود. او به مردم گفت طوری رأی دهند که انگار خودش در برگه رأی است و آن‌ها همین کار را کردند. ترامپ پرونده‌های اپستین را برای محافظت از متجاوزان و کودک‌آزاران پنهان کرد، جنگی خارجی را آغاز کرد که هیچ‌کس نمی‌خواست و یک مدرسه پر از کودکان را به کشتن داد و باعث شد قیمت بنزین و گازوئیل به آسمان برود.» کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: «نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به‌مثابه یک شکست بزرگ برای ترامپ و اسرائیل به شمار می‌رود.» عبدالرحمن السید، نامزد پیروز حزب دموکرات در انتخابات مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان، در نخستین اظهارات خود پس از پیروزی گفت: «مالیات آمریکایی‌ها نباید صرف بمباران کودکان در کشورهای دیگر شود.» نشریه آمریکایی «آتلانتیک» هم نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را نقطه حساسی در افول سیاسی دونالد ترامپ توصیف کرد و نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا که از رأی‌دهندگان خواسته بود انتخابات را همه‌پرسی درباره خود بدانند، با توبیخ گسترده و کوبنده آن‌ها مواجه شد.

ایلان ماسک هم باخت

غیر از ترامپ و جمهوری‌خواهان به نوشته سی‌ان‌ان ایلان ماسک دومین بازنده بزرگ پس از ترامپ بود. ماسک میلیاردر آمریکایی که در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر حدود ۴۴۵ میلیون دلار هزینه کرد و به بزرگ‌ترین کمک‌کننده فردی در تاریخ معاصر انتخابات آمریکا تبدیل شد، نتوانست برای نامزدهای جمهوری‌خواه مورد حمایتش دستاورد سیاسی قابل‌توجهی رقم بزند.