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کد خبر: ۳۴۱۴۵۲
تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۹
سرویس کیهان » اخبار
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انتقال وزارتخانه‌های رژیم جولانی به خارج از دمشق

یک روزنامه ترکیه‌ای از طرح رژیم جولانی برای انتقال شماری از وزارتخانه‌ها و نهادهای حیاتی از دمشق به مناطق داخلی سوریه با هدف مصون ماندن آنها از حملات احتمالی رژیم اسرائیل خبر داد.
روزنامه ترکیه‌ای «Türkiye Gazetesi» به نقل از منابع سوری گزارش داد رژیم جولانی در حال بررسی انتقال شماری از وزارتخانه‌ها و نهادهای حیاتی از دمشق به شهرهای دیگر این کشور است، اقدامی که در سایه نگرانی از حمله احتمالی رژیم آپارتاید اسرائیل و در شرایط تداوم تجاوزات این رژیم صورت می‌گیرد. خبرگزاری فارس در این‌باره نوشت، رژیم جولانی در نظر دارد سه وزارتخانه را به شهر حلب و وزارت دفاع را به حماه منتقل کند. هدف از این اقدام، پراکنده‌سازی نهادهای دولتی و محافظت از آنها در برابر حملات احتمالی رژیم اسرائیل، به‌ویژه در صورت انجام یک عملیات زمینی گسترده، عنوان شده است. این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که رژیم جولانی در برابر اقدامات نظامی و تجاوزات رژیم آپارتاید با انتقادهایی درباره انفعال و فقدان واکنش بازدارنده روبه‌روست.

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