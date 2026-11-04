آمریکا پس از چپاول نفت ونزوئلا برای اشغال نظامی این کشور خیز برداشت

گزارش «نیویورک‌تایمز» نشان می‌دهد آمریکا بعد از حمله و دزدیدن رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا و چپاول منابع نفتی این کشور، برای اشغال نظامی این کشور نیز خیز برداشته است.

این روزنامه آمریکایی نوشته است: دولت ترامپ در حال مذاکره-بخوانید فشار- برای توافقی با ونزوئلا است که پایه و اساس حضور نظامی بلندمدت بالقوه واشنگتن در کاراکاس را بنا بگذارد. این گزارش می‌افزاید: «این مذاکرات می‌تواند دری را به روی مرحله‌ای جدید و قابل‌توجه و شاید پرخطر در روابط ایالات‌متحده با ونزوئلا باز کند.» به گزارش ایسنا، علاوه‌بر ونزوئلا دولت ترامپ روابط امنیتی خاصی با بسیاری از دولت‌های راستگرای منطقه برقرار کرده و نیروها و دارایی‌های نظامی در پایگاه‌هایی در سراسر آمریکای مرکزی و جنوبی مستقر کرده است. گفتنی است طی چند ماه گذشته ترامپ بارها گفته است که ثروت نفتی ونزوئلا متعلق به آمریکاست و باید در اختیار واشنگتن قرار بگیرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد منابع حاصل از فروش نفت ونزوئلا هم به خزانه‌داری آمریکا واریز می‌شود.