سرویس سیاسی -

فریاد «مرگ بر آمریکا» امسال کوبنده‌تر از همیشه در این یوم الله با فریاد از سوی مردم سرافراز و مبارز ایران اسلامی طنین انداز شد. دیروز در پهنای ایران اسلامی بار دیگر آشکار شد که ملت بزرگ و عزیز ایران با اطمینان و اعتقاد به سنت‌های الهی و با تکیه بر گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و اندیشه‌های بلند امام خمینی(رحمه الله علیه) و امام مجاهد شهید(قدس الله نفسه الزکیه) اراده پولادین برای حرکت در مسیر مقاومت و پیشرفت دارد.

مردم ایران در یوم‌الله ۱۳ آبان با تصاویر امام شهید و پلاکاردهای انتقام خون ایشان و با نفرت بی‌سابقه از آمریکا به خیابان‌ها ریختند. فریاد «مرگ بر آمریکا» امسال کوبنده‌تر از همیشه در این یوم الله با فریاد از سوی مردم سرافراز و مبارز ایران اسلامی طنین انداز شد. دیروز در پهنای ایران اسلامی بار دیگر آشکار شد که ملت بزرگ و عزیز ایران با اطمینان و اعتقاد به سنت‌های الهی و با تکیه بر گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و اندیشه‌های بلند امام خمینی(رحمه الله علیه) و امام مجاهد شهید (قدس‌الله نفسه الزکیه) اراده پولادین برای حرکت در مسیر مقاومت و پیشرفت دارد و پیوندش با امام امت را ضامن موفقیت و رسیدن به ایران هرچه قوی‌تر می‌داند. مبارزه با استعمار و استکبار ریشه‌ در هویت اسلامی ملت ایران دارد و وظیفه‌ای ملی و انقلابی است.

فریاد «مرگ بر آمریکا» تجلی هویت اسلامی و انقلابی و اراده ملت ایران برای رقم زدن نظم جدید جهان و تحقق تمدن نوین اسلامی است. فریاد ملتی است که با ولایتمداری و عزم راسخ تا آخرین قطره خون پای آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی ایستاده است.

ملت ایران با بصیرتی عمیق و دشمن‌شناسی دقیق، مذاکره با آمریکا و امید داشتن به پایان خصومت این رژیم با دادن امتیاز را محکوم و زمینه‌ساز حمله مجدد دشمن می‌داند.

سیزدهم آبان امسال در شرایطی فرا رسید که آمریکا از بسته بودن تنگه هرمز مستأصل است و مقاومت مثال‌زدنی ملت ایران و نیروهای مسلح در جنگ رمضان، این رژیم را به لبه پرتگاه برد. ترامپ نتیجه جنگ با ایران را در انتخابات آمریکا مشاهده کرد و بی‌پشتوانگی جنگ با ایران در داخل آمریکا بیش از پیش نمایان شد.

نشانه‌های مختلف و آشکار در سراسر دنیا ثابت می‌کند فروپاشی نظام سلطه، فرآیندی حتمی است و نظم جدیدی بر پایه نظریه مقاومت در جهان حاکم می‌شود. دیروز خیابان‌های ایران با حضور پرشور ملت فرهیخته ایران تجلی و نویدبخش این اتفاق بزرگ بود.

همزمان با سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و گرامیداشت روز دانش‌آموز، مردم ایران در 900 شهر کشور با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، صحنه‌هایی از همبستگی ملی و اعلام موضع مقتدرانه و قاطعانه در برابر استکبار جهانی را به نمایش گذاشتند.

رسا نوشت: این مراسم با شعار محوری «میثاق با شهیدان؛ نبرد با استکبار» برگزار شد و اقشار مختلف مردم، از نسل نوجوان و جوان تا خانواده‌ها، دانشجویان، حوزویان و مسئولان، در صفوف راهپیمایی حضور یافتند تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن، بر تداوم مسیر استقلال‌خواهی و مقابله با زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر تأکید کنند.

در پایتخت، راهپیمایان حرکت خود را از میدان فلسطین آغاز کرده و با پیمودن خیابان آیت‌الله طالقانی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا حرکت کردند و شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «الله‌اکبر، خامنه‌ای رهبر» سر دادند.

حضور دانش‌آموزان و نوجوانان از جلوه‌های قابل توجه راهپیمایی امسال بود؛ نسلی که در روز دانش‌آموز، با حضور در کنار دیگر اقشار مردم، بر دفاع از میهن و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید داشتند.

حمل پرچم بزرگ جمهوری اسلامی ایران بر دستان جمعی از راهپیمایان، حضور خانواده‌ها در کنار فرزندان و در دست داشتن تصاویر شهدا، از دیگر جلوه‌های این مراسم بود. همچنین دست‌نوشته‌هایی با مضامین حمایت از توانمندی‌های ملی و تأکید بر اقتدار ایران در میان شرکت‌کنندگان دیده می‌شد.

در این مراسم‌ها، برنامه‌هایی همچون سخنرانی، شعرخوانی، مداحی، رجزخوانی، اجرای سرود و قرائت قطعنامه نیز برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهای ضد استکباری، مواضع قاطعانه خود را در قبال سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخ معاصر ایران، شامل تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ است؛ رویدادهایی که این روز را به نمادی از مبارزه با استبداد و سلطه خارجی در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل کرده است.