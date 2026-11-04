جلیلی: پیام دشمن فریب است؛ دلیل؟ تجربه

رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: گاهی برخی فریبکاری دشمن را انکار کرده و می‌گویند: «ببینید، آن‌ها پیام داده‌اند؛ چرا از فریب حرف می‌زنید؟» به قول امام شهید: «دلیل؟ تجربه». دشمن چند بار وسط گفت‌وگو و مذاکره، حمله نظامی انجام داد. این مربوط به یک دوره قدیمی مثل ۵۰ سال پیش نیست! کمتر از دو سال پیش، وسط مذاکره حمله کرد. بعد دوباره مذاکره شد، دوباره حمله کرد. دوباره تفاهم شد، دوباره آن را به هم زد؛ این‌ها چیزی نیست که قابل انکار باشد.

دکتر سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در صد و شصت و یکمین جلسه از سلسله جلسات حکمت سیاسی اسلام در قرآن با بیان اینکه دشمن رویکرد خصمانه و براندازانه دارد، به دنبال تسلیم ایران است و رسماً آن را عنوان می‌کند، گفت: در گذشته، وقتی این بحث‌ها بیان می‌شد، عده‌ای می‌گفتند: «شما توهم توطئه دارید؛ هی دشمن‌دشمن نکنید.» اما امروز آن‌قدر این دشمنی روشن و بدیهی است که همه به آن اذعان دارند.

وی افزود: همین دشمنی که در پی نابودی شماست، در تاکتیک‌های خود از فریب نیز استفاده می‌کند و ابایی ندارد از اینکه دروغ بگوید.

جلیلی خاطرنشان کرد: گاهی برخی فریبکاری دشمن را انکار کرده و می‌گویند: «ببینید، آن‌ها پیام داده‌اند؛ چرا از فریب حرف می‌زنید؟» به قول امام شهید: «دلیل؟ تجربه». دشمن چند بار وسط گفت‌وگو و مذاکره، حمله نظامی انجام داد. این مربوط به یک دوره قدیمی مثل ۵۰ سال پیش نیست! کمتر از دو سال پیش، وسط مذاکره حمله کرد. بعد دوباره مذاکره شد، دوباره حمله کرد. دوباره تفاهم شد، دوباره آن را به هم زد؛ این‌ها چیزی نیست که قابل انکار باشد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه قرآن می‌فرماید تا جایی که از پایان جنگ خاطر جمع نشدی، آمادگی خودت را حفظ کن، اظهار داشت: ممکن است در جنگ، قوای نظامی شما خوب عمل کند. موقعیت شما، موقعیت برتر باشد اما نرم‌افزار شما دچار تردید شود. نباید آن چیزی را که با سخت‌افزار به دست آورده‌اید، به واسطه اخلال در نرم‌افزار از دست بدهید. وی با اشاره به اینکه دشمن ابایی ندارد که بگوید به دنبال فریب است، گفت: دشمن در همین جسارتی که علیه امام شهید انجام داد، گفت: «از ۱۵ روز قبل، عملیات خود را برنامه‌ریزی کرده بودیم!» اما در ظاهر مشغول مذاکره بود و عده‌ای در داخل می‌گفتند مذاکرات پیشرفت داشته! نیم ساعت پس از حمله دشمن به بیت رهبر معظم انقلاب، زیرنویس شبکه خبر تلویزیون به نقل از وزیر امور خارجه این بود که مذاکرات پیشرفت خوبی دارد.

جلیلی بیان داشت: وقتی در جنگ ایستادگی کردید، ثبات قدم خود را حفظ کنید. دچار تردید نشوید. اگر ثابت‌قدم باشید، بدانید که به قدرت بی‌پایان خداوند متصل خواهید شد.