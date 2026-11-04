تنگه هرمز نقطه شکست محاسبات دشمن است

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تنگه هرمز نماد قدرت ایران و نقطه شکست محاسبات دشمن است.

علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه (۱۳ آبان ۱۴۰۵) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره هرگونه ماجراجویی در تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز نماد قدرت ایران و نقطه شکست محاسبات دشمن است. هرگونه ماجراجویی در آن پاسخ کوبنده خواهد گرفت. آمریکا در جنگ نظامی شکست سختی خورد و امروز با لفاظی و تهدید پوشالی به دنبال جبران شکست‌های خود است.

شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا شکست این کشور در برابر ایران بود

علیرضا منادی سپیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز در نطق میان‌دستور خود با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و هم‌زمانی آن با یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: اگرچه سگ زرد برادر شغال است، شکست جمهوری‌خواهان در آمریکا از دموکرات‌ها نبود، بلکه شکستی برای آمریکا در برابر ایران به شمار می‌رود. ترامپ پیش‌تر گفته بود که چین، روسیه و ایران باعث شکست او و ناکامی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌اند و امروز نیز آثار همان واقعیت قابل مشاهده است. خون پاک شهدا هر روز بر اقتدار ایران خواهد افزود.

فلاحی: با تکیه بر قدرت می‌توانیم دشمنان را به زباله‌دان تاریخ بیندازیم

خبر دیگر اینکه، سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نطق میان‌دستور خود اظهار کرد: بزرگ‌ترین تراژدی تاریخ معاصر جهان آن است که از دل دنیای فاسدی که در آن کودکان قربانی امیال شهوانی و زنان گرفتار بردگی جنسی می‌شوند و انسانیت و اخلاق به مسلخ می‌رود، شنیع‌ترین قمارباز تاریخ در کنار کودک‌کش‌ترین مفسد تاریخ و غاصب سرزمین وحی، به نام دفاع از حقوق بشر و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی به کشور مستقل شما حمله می‌کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در چنین شرایطی، رهبر، نخبگان، دانشمندان، فرماندهان، زنان، کودکان و جوانان یک کشور را به خاک و خون می‌کشند و همه را قربانی زیاده‌خواهی‌های خود می‌کنند، اما در عین حال مدعی حفاظت از نظم جهانی هستند.

فلاحی با انتقاد از ساختار حاکم بر نظام بین‌الملل تصریح کرد: ننگ بر این نظم جهانی که درون‌مایه آن قتل‌عام انسان‌هاست و ننگ بر گاوریش‌های کم‌خردی که همچنان به امنیت‌زا بودن این نظم و سیاست فاسد آن امید بسته‌اند. تنها راه مقابله با چنین نظمی، قدرت است و ما با تکیه بر قدرت می‌توانیم آن را به زباله‌دان تاریخ بیندازیم. وی با اشاره به جنگ تمدنی علیه ایران اظهار کرد: امروز در این جنگ، برای خون‌خواهی همه سربازان وطن آماده‌ایم پاسخی مؤثر، فوری و بدون مرز بدهیم؛ سربازانی که از آریوبرزن تا قاسم سلیمانی، از سیدعلی خامنه‌ای تا موسوی و تنگسیری و همچنین کودکان پرپرشده سرزمینم را شامل می‌شوند که قربانی زیاده‌خواهی آمریکا شدند.

صمصامی: قرار است با چه سازوکاری معیشت مردم ساماندهی شود؟

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به اینکه همواره از ضرورت حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها سخن گفته می‌شود، اظهار کرد: ریاست مجلس نیز بارها بر لزوم جلوگیری از گرانی و ساماندهی معیشت مردم تأکید کرده؛ اما پرسش اساسی این است که قرار است با چه سازوکاری معیشت مردم ساماندهی شود و اساساً علت اصلی افزایش قیمت‌ها چیست؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصمیمات ارزی وزارت صمت و بانک مرکزی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرده است که تنها ۶۶ قلم کالا مشمول تأمین ارز از بازار مبادله باشند؛ بازاری که نرخ ارز در آن حدود ۱۸۸ هزار تومان است و روند افزایشی روزانه دارد. در مقابل، سایر کالاها، یعنی بیش از ۴۵۰۰ قلم کالا، به سمت تأمین ارز از بازار آزاد با نرخ حدود ۲۷۰ هزار تومان هدایت

می‌شوند. صمصامی تصریح کرد: اتخاذ چنین تصمیمی به معنای ایجاد یک جهش شدید قیمتی در یک ماه آینده خواهد بود. باید از بانک مرکزی پرسید که چرا چنین تصمیمی گرفته است؟ وقتی سؤال می‌کنیم چرا این سیاست را در پیش گرفته‌اید، پاسخ می‌دهند که ارز نداریم. در ادامه می‌پرسیم اگر ارز کافی در اختیار ندارید، این کالاها قرار است با چه نرخی وارد کشور شوند؟ پاسخ این است که ارز مورد نیاز از محل صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد. وی ادامه داد: پرسش بعدی این است که چرا نرخ ارز حاصل از صادرات را افزایش می‌دهید؟ پاسخ بانک مرکزی این است که صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانند و به همین دلیل ناچار هستیم نرخ ارز را افزایش دهیم تا صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به بازار ترغیب شوند. این نماینده مجلس با انتقاد از چنین رویکردی در سیاست‌گذاری ارزی کشور گفت: صادرکننده‌ای که مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز تالار مبادله تأمین کرده و نیروی کار، آب، برق و دیگر نهاده‌های تولیدی را نیز با قیمت‌های یارانه‌ای در اختیار داشته است، اکنون قرار است ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۲۷۰ هزار تومان به کشور بازگرداند؟ این چه نوع سیاست اقتصادی است که در شرایط جنگ اقتصادی اتخاذ کرده‌ایم؟

صمصامی با تأکید بر اینکه نباید اقتصاد کشور را به حال خود رها کرد، اظهار کرد: ما اقتصاد را رها کرده‌ایم و سفره مردم را به دشمن سپرده‌ایم؛ بانک مرکزی نیز اکنون در زمین دشمن بازی می‌کند.

وی در پایان هشدار داد: مسیری که در حال حاضر در پیش گرفته‌ایم، به ناکجاآباد منتهی می‌شود. هر روز با تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم، سفره مردم را بیش از گذشته در معرض تهدید قرار می‌دهیم. ظاهراً توان مقابله با برخی سرمایه‌داران و صادرکنندگان را نداریم و در مقابل، فشارهای اقتصادی را از طریق گران‌سازی کالاها به سفره مردم منتقل می‌کنیم.

علیمردانی: کالابرگ یک‌میلیونی پاسخگوی گرانی و کاهش قدرت خرید مردم نیست

منصور علیمردانی، نماینده مردم زنجان نیز با اشاره به مطالبات اقتصادی مردم گفت: مردم در کنار دفاع از استقلال و عزت کشور، از مسئولان انتظار دارند برای رفع مشکلات روزمره و بهبود شرایط زندگی آنان تلاش کنند. مهم‌ترین گلایه مردم در شرایط فعلی، گرانی و مشکلات معیشتی است. کارمندان، کارگران، بازنشستگان و نیروهای نظامی و انتظامی نیز نسبت به تأمین هزینه‌های زندگی، قیمت مسکن و وضعیت اشتغال نگرانی دارند. این نماینده مجلس با اشاره به افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، رشد اجاره‌بها و کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوارها تصریح کرد: با هیچ محاسبه‌ای نمی‌توان پذیرفت که یارانه و کالابرگ یک‌میلیون تومانی جبران‌کننده این حجم از گرانی باشد.