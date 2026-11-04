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کد خبر: ۳۴۱۴۴۷
تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
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قالیباف: خیانت به خواست مردم آمریکا کابوسی برای واشنگتن خواهد بود

رئیس‌مجلس شورای اسلامی نوشت: اگر دولت ایالات متحده به اراده عمومی خود برای خدمت به اربابان و باج‌گیران بین‌المللی خیانت کند، خواهد فهمید که «نه» ما با یک کابوس همراه است. 
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در واکنش تلویحی به نتایج انتخابات آمریکا، با اشاره به خواست عمومی مردم این کشور در مخالفت با جنگ نسبت به جنگ‌طلبی دولت آمریکا هشدار صریح داد و در پیامی در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: چه از روی وجدان و چه از فشار خرج و مخارج زندگی، مردم آمریکا به جنگ «نه» گفتند و ما هم این پیام را تأیید می‌کنیم. 
به گزارش مهر، قالیباف افزود: اگر دولت آمریکا به خواست عمومی مردم خود خیانت کند تا به اربابان و باج‌گیران بین‌المللی خدمت کند، خواهد فهمید پاسخ ما به کابوسی برای دولت آمریکا تبدیل خواهد شد. 

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