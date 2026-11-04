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کد خبر: ۳۴۱۴۴۵
تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
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تمام عشقمان به خدا باشد نه تاریخ(درمکتب امام)

دفاع از اسلام و حزب‌الله اصل خدشه‌ناپذیر سیاست جمهوری اسلامی است. ما باید مدافع افرادی باشیم که منافقین سرهاشان را در مقابل زنان و فرزندانشان در سر سفره افطار گوش تا گوش بریدند. ما باید دشمن سرسخت کسانی باشیم که پرونده‌های همکاری آنان با آمریکا از لانه جاسوسی بیرون آمد. ما باید تمام عشقمان به خدا باشد نه تاریخ. کسانی که از منافقین و لیبرالها دفاع می‌کنند، پیش ملت عزیز و شهید داده ما راهی ندارند.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص326 | جماران؛ 2 فروردین 1368

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