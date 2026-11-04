ملت ایران شکست راهبردی و سیاسی بزرگی را به ترامپ تحمیل کرد

دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: ملت بزرگ ایران شکست راهبردی بزرگی را در میدان نبرد و تنگه هرمز و همچنین شکست سیاسی سنگینی را در واشنگتن به ترامپ تحمیل کرد.

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی تأکید کرد: ملت بزرگ ایران شکست راهبردی بزرگی را در میدان نبرد و تنگه هرمز و همچنین شکست سیاسی سنگینی را در واشنگتن به ترامپ تحمیل کرد. وی افزود: شهروندان و دولت آمریکا شخصاً گرفتار پرداخت هزینه‌های گزاف و سنگین جنگ‌افروزی‌های ترامپ شدند. دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: هر کسی که با جمهوری اسلامی ایران دربیفتد، تاوان سنگین آن را از میدان نبرد تا آستانه خانه خود پرداخت خواهد کرد.