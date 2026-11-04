حمله سایبری به بانک فرانسوی سرقت احتمالی بیش از ۱۳۳ میلیون دلار را به‌ دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به‌دنبال این حمله سایبری، بانک «کردیت میوچل آرکیا» برخی از تراکنش‌ها را به‌طور موقت به حالت تعلیق درآورد تا از هرگونه فعالیت کلاهبرداری بیشتر، جلوگیری کند.

این بانک اعلام کرده است این حمله «تحت کنترل» است و «هیچ پیامد مالی» برای مشتریانش نخواهد داشت. پس از حمله‌های سایبری مشکوک به یخچال‌ها و فریزر‌های سوپرمارکت‌ها در روز‌های اخیر که باعث هرج‌ومرج شد، شرکت‌ها در اروپا در حالت آماده‌باش قرار دارند.