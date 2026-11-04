منابع خبری کانادا اعلام کردند علت تلف‌شدن میلیون‌ها ماهی در دریاچه‌ای در نزدیکی یک نیروگاه هسته‌ای خصوصی در انتاریو، «قصور سازمانی» بوده است.

به گزارش ایسنا،‌ این ماهی‌ها به نام ماهی «شاد گیزارد آمریکایی» و گونه‌ای حساس به سرما، در جریان یک دوره هوای سرد در جنوب غرب انتاریو به سمت جریان آب گرم خروجی از نیروگاه واقع در دریاچه «هورون» شنا کرده بودند.

ماهی‌های شاد گیزارد در سطح انبوهی به توری‌های ورودی آب گیر کردند به‌طوری که یکی از رآکتورها ناچار به توقف فعالیت و رآکتور دیگری نیز دچار اختلال جدی شد و این وضعیت در طول دوره طولانی سرمای شدید، شبکه برق را با خطر مواجه کرد.

شرکت «بروس‌پاور» اذعان کرد این تلفات ناشی از یک «قصور سازمانی» در اتخاذ تدابیر لازم در برابر تغییرات اقلیمی بوده است.

این تلفات گسترده ماهی‌ها در ماه‌های فوریه و مارس سال ۲۰۲۵ رخ داد و تا چندین روز، لاشه ماهی‌ها به کرانه ساحل می‌رسید.

تعداد ماهی‌های تلف‌شده به‌قدری زیاد بود که ۲۰۰ برابر حد مجاز تعیین‌شده توسط دولت فدرال برآورد شد، به‌طوری که برای جمع‌آوری این ماهی‌ها و انتقال آنها به محل دفن زباله، استفاده از جرثقیل ضروری بود.

شرکت بروس‌پاور ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۲۰۰ هزار دلار کانادا مواجه شود.

به گزارش «سی‌بی‌سی‌نیوز»، این شرکت با اتهاماتی براساس «قانون شیلات» فدرال مواجه است و اواخر همین ماه در دادگاه حاضر خواهد شد.

همچنین این شرکت ۱۰ میلیون دلار صرف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه کرده است از جمله به‌کارگیری سامانه‌های سونار، نصب تورهای محافظ کارآمدتر برای دور نگه داشتن ماهی‌ها، استفاده از روش‌های پیشرفته‌تر مبتنی بر نور و صدا و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای ردیابی حرکت ماهی‌ها.