صرافی بایننس جزئیات حمله‌ای را فاش کرده که از یک تبلیغ آلوده گوگل و یک مصاحبه شغلی جعلی آغاز شد و در نهایت به سرقت ۶.۳۴ میلیارد دلار دارایی دیجیتال انجامید.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، صرافی بایننس جزئیات تازه‌ای از یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های تاریخ رمزارز منتشر کرده است؛ حمله‌ای که نه با نفوذ مستقیم به سرورها، بلکه با آلوده‌کردن رایانه کارکنان و سوءاستفاده از اعتماد آنها آغاز شد و چند ماه بعد به سرقت ۶.۳۴ میلیارد دلار دارایی دیجیتال انجامید.

بررسی‌های بایننس نشان می‌دهد نخستین نقطه ورود هکرها به شبکه این شرکت به ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد و تیر ۱۴۰۵) بازمی‌گردد. در آن زمان، یکی از مهندسان تیم عملیات و توسعه کیف پول برای نصب یک ابزار برنامه‌نویسی مبتنی بر هوش مصنوعی، عبارت «هوم‌برو» را جست‌وجو کرد و به‌جای وب‌سایت رسمی، روی تبلیغ آلوده‌ای در نتایج گوگل کلیک کرد. بدافزار از این طریق وارد لپ‌تاپ شرکتی او شد.

تیم امنیتی بایننس پس از شناسایی آلودگی، لپ‌تاپ مهندس را تعویض و اطلاعات ورود و دسترسی‌های او را تغییر داد؛ اما مهاجمان پیش‌تر اطلاعاتی درباره موقعیت شغلی این فرد و همکارانش در تیم زیرساخت کیف پول به دست آورده بودند.

سه ماه بعد، هکرها سناریوی دیگری را اجرا کردند. آنها از طریق یک پلتفرم معتبر کاریابی با مهندس نرم‌افزار دیگری تماس گرفتند و او را به مصاحبه شغلی دعوت کردند. مصاحبه اولیه با فردی که خود را مسئول منابع انسانی معرفی می‌کرد، عادی به نظر می‌رسید؛ اما در مرحله دوم، فردی که خود را مدیرعامل شرکت معرفی کرده بود، از مهندس خواست یک فایل حاوی تمرین برنامه‌نویسی را روی لپ‌تاپ کاری‌اش اجرا کند. این فایل در واقع حامل بدافزاری پیشرفته بود که ابزارهای توسعه نرم‌افزار را با نسخه‌های آلوده جایگزین می‌کرد و از دید سامانه‌های امنیتی بایننس پنهان می‌ماند.

در ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر ۱۴۰۵)، مهاجمان با استفاده از رایانه آلوده این مهندس و سوءاستفاده از ابزار هوش مصنوعی داخلی بایننس، به سیستم دو مهندس دیگر دسترسی پیدا کردند.

آنها سپس اعتبارنامه‌های دسترسی به زیرساخت اجرای کد را به دست آوردند و در ۲۹ اکتبر (۷ آبان ۱۴۰۵) با اجرای یک اسکریپت مخرب در یک کانتینر، به زیرساخت امضای تراکنش‌های کیف پول بایننس نفوذ کردند.

در نهایت، مهاجمان توانستند بدون طی‌کردن فرآیند معمول برداشت، میلیاردها دلار دارایی دیجیتال را از کیف پول‌های گرم این صرافی خارج کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که اف‌بی‌آی ادعا کرده این حمله را گروه‌های هکری مرتبط با کره‌شمالی انجام داده‌اند‌ چیزی که کره‌شمالی آن را رد کرده است.